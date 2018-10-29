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«Загорелся и взорвался»: владелец «Лестера» погиб в катастрофе

«Лестер» подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолета

Вичай Сривадханапрабха Reuters
Вичай Сривадханапрабха
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Поздно вечером 28 октября клуб английской премьер-лиги «Лестер Сити» официально сообщил о смерти своего владельца, 60-летнего бизнесмена из Таиланда Вичая Сривадханапрабха. Он погиб в результате крушения своего вертолета около домашнего стадиона команды, с которого он по традиции улетел после матча «Лестера» в АПЛ против «Вест Хэма».

Клуб «Лестер Сити» выступил поздно вечером 28 октября с официальным заявлением, объявив о гибели своего владельца — 60-летнего таиландского бизнесмена Вичая Сривадханапрабха.

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Трагедия произошла накануне, после субботнего матча английской премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал «Вест Хэм». Поединок завершился ничьей со счетом 1:1.

Сривадханапрабха обычно покидал «Кинг Пауэр Стэдиум» после домашних встреч своей команды на личном вертолете, взлетавшем с газона арены «лис».

Вот и в субботу вертолет взлетел из центрального круга, однако, перелетев трибуны, вскоре рухнул на территории стадиона не подалеку от автомобильной парковки.

«Он [вертолет] вращался очень быстро, и он упал не на стоянку, а на территории стадиона, это рядом. Один из полицейских побежал к вертолету, другой следом с огнетушителем. Первый попытался выбить стекло вертолета, – рассказал The Telegraph один из очевидцев трагедии Лео Брука. – Затем я увидел женщину в слезах, которая кричала в голос. Думаю, потому что вертолет едва не упал на нее, она была метрах в 20.

Потом началось возгорание, а затем взрыв. Полицейские пытались погасить пламя. Они очень быстро среагировали. Все это длилось менее минуты, потом я услышал, как на место прибывают другие полицейские.

Те, которые еще не уехали после матча. Полицейский попросил меня прекратить съемку – кто-то был в этом вертолете».

Медицинские машины, прибывшие на место аварии, покидали территорию «Кинг Пауэр Стэдиум» медленно, без сирен и без пострадавших, которых необходимо было бы доставить в госпиталь.

По версии The Guardian, авария случилась из-за проблем с двигателем, на что указывает возгорание, случившееся еще до падения. Через минуту после того как вертолет упал, случился взрыв. Вертолет быстро прогорел до закопченных и искорежнных останков металлических конструкций.

«Лестер» сразу же отменил воскресную тренировку и попросил Лигу отменить кубковый матч с «Саутгемптоном», запланированный на вторник, а к стадиону стали собираться болельщики с цветами.

Очевидцы сообщают, что в толпе видели голкипера команды и сборной Дании Каспера Шмейхеля в слезах.

Тем не менее долго никакой официальной информации о жертвах катастрофы не поступало. Было известно лишь, что на борту находились пять человек, и предположительно среди них был владелец «Лестера».

В то же время точно было известно, что в веротолете не было спортивного директора Джона Радкина, а также не присутствовавшего на игре вице-президента клуба, сына Вичая Сривадханапрабха Айяватта.

Изначально сообщалось, что на борту вертолета вместе с отцом находилась его единственная дочь (также у бизнесмена было три сына), но позже оказалось, что в вертолете была другая женщина.

Речь идет об Изабелле Леховиц, подруге пилота вертолета Эрика Шваффера, также исполнявшей роль второго пилота.

Этой паре посвящено сейчас много слов в посланиях неравнодушных к случившемуся, посколько Шваффер и Леховиц сделали все, чтобы падающий вертолет упал в зону, где не было людей, и им это удалось.

На борту также были Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпаре, сотрудники компании тайского бизнесмена.

Все находившиеся в вертолете люди погибли.

Вертолету Augusta Westland AW-169 было два года, его стоимость – около 2 млн фунтов стерлингов, эта модель может перевозить до шести пассажиров и двух членов экипажа. По официальным данным, падение произошло из-за проблем в хвостовой части. Вертолет успел набрать примерно 200 футов (60 метров), когда его закрутило в воздухе, что и закончилось трагедией.

Уже в воскресенье, еще до появления официальной информации, футболисты лондонского «Арсенала» вышли на поединок АПЛ с «Кристал Пэласом» с траурными повязками, а матч «Лестера» с «Саутгемптоном» в итоге ожидаемо был перенесен.

Также в воскресенье вечером трогательное прощальное письмо владельцу клуба написал Шмейхель.

«Мы все знаем о ваших инвестициях в клуб, но вы сделали гораздо больше. Вы заботились не только о клубе, но и обо всем городе. Ваши бесконечные вложения в лестерские больницы и благотворительные организации не будут забыты, — говорится в послании голкипера.

Я никогда не встречал такого человека, как вы – который бы столько работал, был настолько увлеченным, терпеливым, добрым и щедрым. У вас было время для каждого – независимо от того, кто он. Я всегда буду восхищаться вами как лидером, отцом и человеком.

Вы навсегда изменили футбол. Вы убедили в том, что невозможное возможно, не только наших фанов, но и болельщиков по всему миру, в любом спорте.

Когда вы пригласили меня в 2011 году, сказали, что в течение 6 лет мы будем в Лиге чемпионов и сделаем великие вещи. Вы вдохновили меня и я верил в вас. Без вас бы ничего не было. Мое сердце разбивается, когда я понимаю, что больше никогда не увижу, как вы шутите с ребятами в раздевалке и улыбаетесь вашей заразительной улыбкой всем, кого встретите».

Напомним, что Сривадханапрабха был основателем и владельцем компании King Power Duty Free, специализировавшейся на беспошлинной торговле.

«Лестер» бизнесмен из Таиланда купил по ходу сезона-2009/10 за 39 млн фунтов, когда команда выступала в Чемпионшипе.

«Лисы» не только вернулись в Премьер-лигув 2014 году, но и сотворили главную футбольную сказку последних лет, выиграв АПЛ впервые в своей истории в сезоне-2015/16, а в следующем году дойдя до плей-офф Лиги чемпионов.

Состояние погибшего владельца «Лестера» оценивается в несколько миллиардов фунтов.

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