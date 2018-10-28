«Счет отражает катастрофу»: «Барса» оставила «Реал» без тренера

Мадридский «Реал» потерпел сокрушительное поражение в своем первом «Эль-Класико» без Криштиану Роналду. Проигрыш «сливочных» на стадионе «Барселоны», конечно, не самый неожиданный результат, учитывая, что до последней встречи с чешской «Викторией Пльзень» они потерпели три поражения подряд, однако разгром со счетом 1:5 — это слишком даже при таких условиях.

При счете 0:2 у «королевского клуба» еще был шанс перевернуть встречу.

В самом начале второго тайма капитан команды Марсело сократил разрыв до минимума (1:2) после быстрой атаки «Реала», однако затем наступили серьезные проблемы с реализацией. Мадридцы упустили несколько верных шансов сравнять счет (Лука Модрич, например, угодил в штангу), а вот «Барселона» наказала излишне раскрывшегося соперника хет-триком Луиса Суареса.

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Это поражение стало уже четвертым подряд для подопечных Хулена Лопетеги на выезде — до этого они проиграли «Севилье» (0:3), ЦСКА (0:1) и «Алавесу» (0:1). В последний раз «сливочные» были столь беспомощны в гостях аж 16 лет назад — в феврале 2002 года под руководством Висете Дель Боске.

Любопытно, что сине-гранатовые учинили показательную порку «Реалу» даже без своего бессменного лидера Лионеля Месси,

который неделю назад сломал кость руки в матче Примеры против «Севильи» и теперь будет отсутствовать почти до конца ноября. Однако по происходящему на поле никак нельзя было заметить, что «блауграна» играет без гениального аргентинца: мяч ходил быстро, атаки создавались исправно, прессинг работал как часы.

Автор трех голов в ворота «Реала» Суарес в своем послематчевом интервью подчеркнул, что коллектив спокойно обошелся без Месси.

«Во втором тайме «Реал» хотел исправить ситуацию, начал создавать моменты и забил мяч. Соперник продолжал атаковать, но мы проделали хорошую работу. Нам удалось воспользоваться свободными зонами.

Конечно, лучше, когда Месси играет вместе с нами, он лучший футболист в мире.

Но как коллектив мы должны гордиться своей игрой. Мы показали, что являемся отличной командой и без Месси»,

— цитирует уругвайского нападающего Marca.

Пока еще главный тренер «Реала» Лопетеги (в той же газете Marca в материалах уже уверенно пишут, что он будет уволен совсем скоро и не дождется следующего матча «сливочных») на пресс-конференции подчеркнул, что его подопечные вполне могли перевернуть ход встречи.

«Это очень тяжелое поражение, тем более на поле «Барселоны»… Но у меня есть ощущение, что мы могли изменить этот матч. В первом тайме каталонцы были сильнее, однако не имели большого количества моментов. Во второй половине встречи «Реал» сыграл намного лучше, но в конце концов невезение и гол Суареса, сделавший счет 3:1, покончили с нашими надеждами, — отметил специалист. —

Этот результат не отражает то, как на самом деле протекал матч, но мы должны признать его».

Лопетеги рассказал, что находится в подавленном состоянии, как и вся команда, однако заверил, что у него есть внутренние силы бороться:

«Еще только октябрь. Все можно исправить за то время, что у нас есть до конца сезона. Я верю в команду. Чувствую, что у меня есть силы, чтобы продолжить управлять этим коллективом».

Однако в испанских СМИ уже появилась информация о том, что в понедельник Лопетеги будет уволен, а его место займет итальянец Антонио Конте.

Тем временем опорный полузащитник «Реала» Каземиро, в отличие от мягкого Хулена, отказался от всяких эвфемизмов и прямо раскритиковал свою команду за слабую игру.

«Дело не только в настрое и тактике, а во всем. Футболисты должны больше бегать и бороться.

Счет 1:5 отражает то, что происходит с нами в этом катастрофическом сезоне.

Мы все играем очень плохо. Мы недостаточны хороши и не можем винить в этом тренера, ведь на поле выходим мы, футболисты.

Этот клуб требует большего, здесь ты обязан играть на максимуме. Надо сохранять спокойствие и быть терпеливыми. Говорить о тренере сейчас неправильно. Мы, игроки, виноваты в том, что происходит с «Реалом». Нужно работать, чтобы улучшать игру. Весь сезон мы играем чудовищно, все ужасны, и нужно брать на себя ответственность», — заявил бразилец.

Тем временем наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде получил заслуженные поздравления на пресс-конференции и попытался немного охладить пыл своей команды, чтобы настроить ее на рабочий лад.

«Давайте насладимся этой победой сегодня, потому что в среду у нас уже следующий матч. Было бы здорово, если бы этот триумф означал победу в Примере и мы могли со спокойной душой пойти отмечать, но это не так.

«Реал» уже закончил борьбу в чемпионате? Как бы не так. Сейчас только десятый тур.

«Сливочные» отреагируют на эту неудачу и будет нашим опасным соперником в течение всего чемпионата, как и остальные команды», — подытожил специалист.

После этой встречи «Барселона» лидирует в Примере с 21 очком, а «Реал» занимает лишь девятое место с 14-ю.

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