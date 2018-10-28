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«Перевоспитаем»: Кадыров приютит Кокорина и Мамаева

Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат» на перевоспитание

РИА «Новости»
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о скандале вокруг нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Политик заявил, что не оправдывает преступное поведение игроков, однако выразил готовность трудоустроить их «Ахмат» — по его словам, на перевоспитание.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением о громком скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были арестованы по обвинению в хулиганстве и побоях. Напомним, что суд отклонил апелляции игроков на решение взять их под стражу и оставил в силе свой первоначальный вердикт — оставить Кокорина и Мамаева до 8 декабря в СИЗО №2 «Бутырка».

По словам Кадырова, нахождение футболистов в изоляторе в период следствия является чрезмерным наказанием, поскольку и Кокорин, и Мамаев раскаялись в своих деяниях.

«Я ни в коем случае их не оправдываю, но учитывая то, что они раскаялись, я не вижу смысла в том, чтобы терять таких футболистов и заключать их под стражу. Я всегда был против любого насилия и защищал слабых», — приводит слова политика ТАСС.

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При этом Кадыров в очередной раз подчеркнул, что намерен помочь игрокам с трудоустройством в грозненском «Ахмате» в случае любого развития ситуации.

«Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в «Ахмат», мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», — отметил глава Чечни.

О готовности оказать содействие игрокам Кадыров говорил и раньше. Более того, политик отметил, что в «Ахмате» не будут ждать от Кокорина и Мамаева «звездной игры».

Главная цель клуба — «помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь».

8 октября Кокорин и Мамаев в сопровождении компании друзей, в числе которых был и 19-летний брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин, устроили две драки в центре Москвы. Ранним утром футболисты избили гражданина Белоруссии Виталия Соловчука, который работает водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Спустя несколько часов игроки напали на посетителей кофейни, которыми оказались глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. 11 октября братья Кокорины, Мамаев и еще один член их компании Александр Протасовицкий Тверским районным судом города Москвы были заключены под стражу сроком на два месяца.

По итогам инцидента «Краснодар» открыто заявил о намерении разорвать трудовые отношения с Мамаевым. Сейчас «быки» ищут варианты для увольнения хавбека из клуба. Что касается «Зенита», то петербургский клуб подошел к ситуации практичнее — руководство сине-бело-голубых понимает, что в случае расторжения контракта с Кокориным клубу придется выплатить игроку солидную сумму отступных.

К тому же в «Зените» очень положительно характеризуют Александра. Во время рассмотрения апелляции о прошении Кокорина отпустить его под домашний арест или под залог руководство «Зенита» ходатайствовало об изменении меры пресечения для игрока за подписью президента клуба Сергея Фурсенко и характеристикой главного тренера команды Сергея Семака.

Даже нахождение в СИЗО не мешает Кокорину и Мамаеву быть востребованными на российском рынке.

Несмотря на заявление главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина о том, что «ни один клуб не станет подписывать контракт с ними», иную точку зрения выразили в «Урале».

«Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили.

Их должны наказать по букве закона. То, что Кокорин и Мамаев делают на записях с видеокамер, — очень нехорошо, но лишать людей профессии… Пусть искупают свою вину игрой», — начал президент екатеринбургского клуба Сергей Иванов.

«Готовы ли мы их взять? Сергей Геннадьевич (Прядкин — «Газета.Ru») же сказал, что уверен на 99 процентов. Наверное, мы — этот тот самый один процент», — цитирует главу «Урала» «СЭ».

В СИЗО у Кокорина и Мамаева не все так плохо, как можно было предположить. Футболисты уже переведены из карантинного отделения в общие камеры и регулярно посещают спортивный зал, где с их появлением даже появился маленький мяч. В их камерах находятся, по словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, «хорошие телевизоры». Так что игроки могут смотреть различные передачи, включая и спортивные трансляции. Они также имеют доступ к библиотеке и почте — им регулярно поступают письма со словами поддержки, на которые футболисты отвечают.

В частности, призвал не отворачиваться от игроков и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как и Кадыров, он заявил о важности воспитательного эффекта, ради которого Кокорину и Мамаеву готовы помочь встать на ноги в футбольной команде ЛДПР — оба игрока приняли приглашение либерал-демократов.

«Мы пригласили их пока что поиграть за команду ЛДПР. И Павел, и Александр согласие дали. А мы поможем им преодолеть эту черную полосу в жизни. В конце концов, этой истории нужен хэппи-энд, а не расправа», — написал Жириновский в своем телеграме.

Полностью исключили вариант подписания игроков несколько клубов РПЛ — московский «Локомотив», «Анжи» и «Уфа».

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров согласился с Кадыровым с предложением помочь футболистам, однако отметил, что большинство клубов РПЛ поддерживает точку зрения Прядкина — вряд ли кто-то решится подписать с Кокориным и Мамаевым контракты.

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