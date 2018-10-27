Триумф Туктамышевой, прорыв Медведевой: как зажгли россиянки

Как всегда оперативно в сети появились записи выступлений всех спортсменок. Насладимся прокатами призерок и порадуемся за Медведеву и Туктамышеву. Очень приятно, что Евгения сохранила шансы на попадание в финал Гран-при. Теперь ей необходима победа на этапе во Франции.