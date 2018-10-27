Триумф Туктамышевой, прорыв Медведевой: как зажгли россиянки

Курсы валют$ 65.65 (+0.275) 74.91 (+0.231)
Пенсионный советник
Москва: +6°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Германия / Бундеслига
21:30
ФрайбургБоруссия М
3:1
закончен
Франция / Лига 1
21:45
НимСент-Этьен
1:1
закончен
Испания / Примера
22:00
ВальядолидЭспаньол
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАк Барс
2:4
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарТорпедо
1:2 (Б)
закончен
16:30
БарысВитязь
3:1
закончен
18:30
ЙокеритСпартак
4:3 (ОТ)
закончен
19:30
Динамо РСКА
1:2
закончен
19:30
СлованЦСКА
0:9
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
01:00
Вегас Голден НайтсТампа-Бэй Лайтнинг
2:3
закончен
02:30
Каролина ХаррикейнзСан-Хосе Шаркс
4:3 (Б)
закончен
02:30
Детройт Ред УингзВиннипег Джетс
1:2
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшОттава Сенаторз
6:3
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Барселона
71:79
закончен
21:00
Панатинаикос Жальгирис
83:87
закончен
22:30
Гран Канария ЦСКА
91:106
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
135:106
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
116:107
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксГолден Стэйт Уорриорз
100:128
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
117:115
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
95:125
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
113:133
закончен
05:00
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
116:112
закончен
Фигурное катание / Второй этап Гран-при Skate Canada
03:45
Туктамышева выиграла короткую программу в Канаде, Медведева — седьмая
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралУфа
1:1
закончен
16:30
АрсеналОренбург
2:2
закончен
19:00
РостовАнжи
1:0
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаРайо Вальекано
2:1
закончен
17:15
Атлетик БВаленсия
0:0
закончен
19:30
СельтаЭйбар
4:0
закончен
19:30
ЛевантеЛеганес
2:0
закончен
21:45
Атлетико МРеал Сосьедад
2:0
закончен
Италия / Серия А
16:00
АталантаПарма
3:0
закончен
19:00
ЭмполиЮвентус
1:2
закончен
21:30
ТориноФиорентина
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДГерта
2:2
закончен
16:30
ФортунаВольфсбург
0:3
закончен
16:30
МайнцБавария
1:2
закончен
16:30
Ганновер-96Аугсбург
1:2
закончен
19:30
ХоффенхаймШтутгарт
4:0
закончен
Англия / Премьер-лига
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионВулверхэмптон
1:0
закончен
17:00
ФулхэмБорнмут
0:3
закончен
17:00
ЛиверпульКардифф Сити
4:1
закончен
17:00
СаутгемптонНьюкасл Юнайтед
0:0
закончен
17:00
УотфордХаддерсфилд Таун
3:0
закончен
19:30
Лестер СитиВест Хэм Юнайтед
1:1
закончен
Франция / Лига 1
18:00
АнжеЛион
1:2
закончен
21:00
АмьенНант
1:2
закончен
21:00
ГенгамСтрасбург
1:1
закончен
21:00
ЛилльКан
1:0
закончен
21:00
МонакоДижон
2:2
закончен
21:00
ТулузаМонпелье
0:3
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ДеснаМариуполь
2:0
закончен
17:00
ЗаряАлександрия
0:0
закончен
17:00
Арсенал КШахтёр Д
0:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгДинамо М
2:1
закончен
17:30
НефтехимикТрактор
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Джерси ДэвилзФлорида Пантерз
3:2
закончен
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
1:6
закончен
22:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
3:5
закончен
23:00
Калгари ФлэймзВашингтон Кэпиталз
3:4 (Б)
закончен
02:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
3:2
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
3:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
7:3
закончен
04:00
Аризона КойотсТампа-Бэй Лайтнинг
5:0
3 период
05:00
Ванкувер КэнаксПиттсбург Пингвинз
0:0
2 период
Единая лига ВТБ
15:00
ВЭФ Зенит
77:86
закончен
17:00
Калев Автодор
102:113
закончен
17:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
75:88
закончен
17:30
Цмоки-Минск Енисей
73:95
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
111:132
закончен
02:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
89:109
закончен
02:30
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
105:103
закончен
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
107:119
закончен
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
85:97
закончен
03:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
113:91
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
117:96
закончен
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
120:111
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
online
Фигурное катание /
04:00
Онлайн произвольной программы с участие Медведевой и Туктамышевой
online
Испания / Примера
14:00
ХетафеБетис
не начался
18:15
БарселонаРеал Мадрид
не начался
20:30
АлавесВильярреал
не начался
22:45
СевильяУэска
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейЛокомотив М
не начался
16:30
АхматДинамо М
не начался
19:00
ЦСКАКраснодар
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоБолонья
не начался
17:00
КальяриКьево
не начался
17:00
ДженоаУдинезе
не начался
17:00
СПАЛФрозиноне
не начался
20:00
МиланСампдория
не начался
22:30
НаполиРома
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БёрнлиЧелси
не начался
16:30
Кристал ПэласАрсенал
не начался
19:00
Манчестер ЮнайтедЭвертон
не начался
Франция / Лига 1
17:00
РеннРеймс
не начался
19:00
БордоНицца
не начался
23:00
МарсельПСЖ
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
Спартак-2Томь
не начался
14:00
ШинникСочи
не начался
15:00
РоторТамбов
не начался
16:00
Авангард КСибирь
не начался
16:00
ХимкиЧертаново
не начался
16:00
Нижний НовгородСКА-Хабаровск
не начался
17:00
ФакелЛуч
не начался
17:00
Зенит-2Тюмень
не начался
17:00
БалтикаМордовия
не начался
17:00
АрмавирКраснодар-2
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецКарпаты
не начался
18:00
Динамо КЛьвов
не начался
20:30
ВорсклаОлимпик Д
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
НюрнбергАйнтрахт Ф
не начался
17:30
РБ ЛейпцигШальке-04
не начался
20:00
ВердерБайер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралАк Барс
не начался
14:00
БарысСибирь
не начался
14:30
Салават ЮлаевВитязь
не начался
15:00
АвтомобилистСпартак
не начался
16:00
ЙокеритСеверсталь
не начался
16:30
АвангардТорпедо
не начался
19:00
СлованСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
не начался
01:00
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Химки УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
02:00
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
04:30
Лос-Анджелес КлипперсВашингтон Уизардс
не начался
Автоспорт / Формула-1
22:10
Гран-при Мексики
не начался
Триумф Туктамышевой, прорыв Медведевой: как зажгли россиянки

Онлайн произвольной программы с участие Медведевой и Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева Skate Canada
Российская фигуристка Евгения Медведева
Видео по теме
Российские фигуристки Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Дарья Паненкова выступают в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
06:10

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию и прощается с вами! До новых встреч на фигурном катании.

06:00

Как всегда оперативно в сети появились записи выступлений всех спортсменок. Насладимся прокатами призерок и порадуемся за Медведеву и Туктамышеву. Очень приятно, что Евгения сохранила шансы на попадание в финал Гран-при. Теперь ей необходима победа на этапе во Франции.

05:55

И еще! Евгения Медведева набирает сегодня абсолютно лучшие баллы за произвольную программу. Браво, Женя. У тебя все впереди!

05:53

Всего лишь 26 сотых балла выигрывает Елизавета у японки. Ух, вот эта борьба!

05:51

136.76 баллов за произвольную программу (71.67 + 65.09). 203.06 в сумме. Второе место позади Туктамышевой!

05:50

Весь мир замер в ожидании оценок Ямашиты.

05:47

Очень много баллов набирает 15-летняя спортсменка за элементы. И ни одной ошибки! Это очень похоже на первое место.

05:45

Пока блестяще прыгает все прыжки японка — двойной аксель, тройной риттбергер, несколько каскадов. Это серьезная конкурентка для Медведевой и Туктамышевой.

05:42

Закрывает соревнования 15-летняя японка Мако Ямашита.

05:40

129.10 баллов за произвольную (чуть меньше, чем у Медведевой). Техника — 65,26, компоненты — 64,84, минус один балл за падение. 203,32 в сумме — это первое место.

05:38

Тройной сальхов идеально, каскад из трех двойных прыжков — акселя, тулупа и риттберга — великолепно. Все! Это близко к победе!

05:36

Дальше прыжки идут чисто — тройной лутц, каскад двойной аксель + тройной тулуп, тройной риттбергер. Чувствуется запас и уверенность.

05:34

Ничего себе. Падает со своего коронного тройного акселя Лиза, к сожалению. Всему виной небольшой недокрут.

05:33

На льду лидер соревнований россиянка Елизавета Туктамышева!

05:23

109.95 балла в произвольной программу. Ниже Медведевой.

05:16

Американка Старр Эндрюс следующая.

05:09

124.52 за произвольную. На втором месте она после Медведевой.

05:08

Ровный прокат. Без серьезных сбоев.

05:04

Первой выступает Турсынбаева, которая этим летом ушла от канадского тренера Брайна Орсера к российскому специалисту Этери Тутберидзе.

05:01

Тем временем на льду разминаются участницы сильнейшей разминки. Здесь выступят: Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Старр Эндрюс (США), Мэрайя Белл (США), Вакаба Хигучи (Япония), Елизавета Туктамышева (Россия) и Мако Ямашита (Япония).

05:00

197.91 балла у Медведевой в сумме. Отличные шансы на тройку!

04:59

И оценки великолепные. 137.08 баллов за произвольную программу! (66.52 + 70.56).

04:57

Отлично! Идеальный прокат. Публика на ногах!

04:56

Показалось, что немного зажевало музыку на канадской арене, но это не мешает местной публике хлопать в такт.

04:55

А вот теперь чистые тройной сальхов + тройной тупул, а также тройной риттбергер.

04:54

Еще один удачный каскад — тройной флип + тройной тулуп.

04:52

Буквально настроена рвать и метать сегодня Женя. В первой части произвольной программы все элементы сделаны идеально.

04:50

Тройной лутц + двойной тулуп + двойной тулуп — чисто! Двойной аксель — чисто, тройной флип — чисто!

04:48

Евгения Медведева на льду! Пожелаем удачи Жене!

04:47

Как результат место позади Паненковой. Всего лишь 158.29 баллов в сумме, и меньше ста за произвольную — 99.27 (46.88 + 52.39).

04:46

Пока не видим мы идеальных прокатов сегодня. Вот и у Пино несколько ошибок.

04:43

Четвертой в произвольной программе выступает еще одна представительница сборной Канады Алисия Пино.

04:41

Обходит Шатран Паненкову. Но ненамного. В произвольной Дарья была лучше.

04:38

Честно говоря, не очень хорошо получается прокат у хозяйки соревнований. Однако ближе к концу ее выступление выравнивается.

04:35

Под одобрительные возгласы местной публики на льду появляется канадка Элейн Шартран.

04:32

В итоге обходить ее Паненкова. 104.24 баллов за произвольную набирает Мацуда (50.17 + 54.07). 104.24 — в сумме.

04:29

Ох, допускает несколько спортсменок азиатская спортсменка. Не самое лучшее выступление.

04:25

Следующей на лед выходит японка Юра Мацуда.

04:23

117.13 баллов за произвольную. 65.90 — элементы, 52.23 — компоненты. 168.54 в сумме. Отлично.

04:21

В целом ровная программа. Без серьезных ошибок. Должна с последнего места уходить Дарья.

04:18

Отличное начало! Чистый второй аксель. Каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной тулуп. Браво!

04:15

На льду россиянка Дарья Паненкова. Настало время подниматься с последнего места!

04:10

Медведева и Паненкова выступят в первой разминке.

04:05

В соревнованиях лидирует россиянка Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева идет седьмой, Дарья Паненкова — 11-й.

04:00

Доброй ночи, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на произвольной программе женщин на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.