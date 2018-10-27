Триумф Туктамышевой, прорыв Медведевой: как зажгли россиянки

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На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию и прощается с вами! До новых встреч на фигурном катании.
Как всегда оперативно в сети появились записи выступлений всех спортсменок. Насладимся прокатами призерок и порадуемся за Медведеву и Туктамышеву. Очень приятно, что Евгения сохранила шансы на попадание в финал Гран-при. Теперь ей необходима победа на этапе во Франции.
И еще! Евгения Медведева набирает сегодня абсолютно лучшие баллы за произвольную программу. Браво, Женя. У тебя все впереди!
Всего лишь 26 сотых балла выигрывает Елизавета у японки. Ух, вот эта борьба!
136.76 баллов за произвольную программу (71.67 + 65.09). 203.06 в сумме. Второе место позади Туктамышевой!
Весь мир замер в ожидании оценок Ямашиты.
Очень много баллов набирает 15-летняя спортсменка за элементы. И ни одной ошибки! Это очень похоже на первое место.
Пока блестяще прыгает все прыжки японка — двойной аксель, тройной риттбергер, несколько каскадов. Это серьезная конкурентка для Медведевой и Туктамышевой.
Закрывает соревнования 15-летняя японка Мако Ямашита.
129.10 баллов за произвольную (чуть меньше, чем у Медведевой). Техника — 65,26, компоненты — 64,84, минус один балл за падение. 203,32 в сумме — это первое место.
Тройной сальхов идеально, каскад из трех двойных прыжков — акселя, тулупа и риттберга — великолепно. Все! Это близко к победе!
Дальше прыжки идут чисто — тройной лутц, каскад двойной аксель + тройной тулуп, тройной риттбергер. Чувствуется запас и уверенность.
Ничего себе. Падает со своего коронного тройного акселя Лиза, к сожалению. Всему виной небольшой недокрут.
На льду лидер соревнований россиянка Елизавета Туктамышева!
109.95 балла в произвольной программу. Ниже Медведевой.
Американка Старр Эндрюс следующая.
124.52 за произвольную. На втором месте она после Медведевой.
Ровный прокат. Без серьезных сбоев.
Первой выступает Турсынбаева, которая этим летом ушла от канадского тренера Брайна Орсера к российскому специалисту Этери Тутберидзе.
Тем временем на льду разминаются участницы сильнейшей разминки. Здесь выступят: Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Старр Эндрюс (США), Мэрайя Белл (США), Вакаба Хигучи (Япония), Елизавета Туктамышева (Россия) и Мако Ямашита (Япония).
197.91 балла у Медведевой в сумме. Отличные шансы на тройку!
И оценки великолепные. 137.08 баллов за произвольную программу! (66.52 + 70.56).
Отлично! Идеальный прокат. Публика на ногах!
Показалось, что немного зажевало музыку на канадской арене, но это не мешает местной публике хлопать в такт.
А вот теперь чистые тройной сальхов + тройной тупул, а также тройной риттбергер.
Еще один удачный каскад — тройной флип + тройной тулуп.
Буквально настроена рвать и метать сегодня Женя. В первой части произвольной программы все элементы сделаны идеально.
Тройной лутц + двойной тулуп + двойной тулуп — чисто! Двойной аксель — чисто, тройной флип — чисто!
Евгения Медведева на льду! Пожелаем удачи Жене!
Как результат место позади Паненковой. Всего лишь 158.29 баллов в сумме, и меньше ста за произвольную — 99.27 (46.88 + 52.39).
Пока не видим мы идеальных прокатов сегодня. Вот и у Пино несколько ошибок.
Четвертой в произвольной программе выступает еще одна представительница сборной Канады Алисия Пино.
Обходит Шатран Паненкову. Но ненамного. В произвольной Дарья была лучше.
Честно говоря, не очень хорошо получается прокат у хозяйки соревнований. Однако ближе к концу ее выступление выравнивается.
Под одобрительные возгласы местной публики на льду появляется канадка Элейн Шартран.
В итоге обходить ее Паненкова. 104.24 баллов за произвольную набирает Мацуда (50.17 + 54.07). 104.24 — в сумме.
Ох, допускает несколько спортсменок азиатская спортсменка. Не самое лучшее выступление.
Следующей на лед выходит японка Юра Мацуда.
117.13 баллов за произвольную. 65.90 — элементы, 52.23 — компоненты. 168.54 в сумме. Отлично.
В целом ровная программа. Без серьезных ошибок. Должна с последнего места уходить Дарья.
Отличное начало! Чистый второй аксель. Каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной тулуп. Браво!
На льду россиянка Дарья Паненкова. Настало время подниматься с последнего места!
Медведева и Паненкова выступят в первой разминке.
В соревнованиях лидирует россиянка Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева идет седьмой, Дарья Паненкова — 11-й.
Доброй ночи, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на произвольной программе женщин на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.