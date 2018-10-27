Под капельницей: жена Овечкина попала в больницу

Жена известного российского хоккеиста, нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия попала в больницу. О проблемах со здоровьем 24-летняя девушка сообщила у себя в инстаграме, опубликовав фотографию из медицинского учреждения.

«Болеть никак нельзя, в ход идут витамины»,

— написала Анастасия Шубская у себя в «сторис».

Однако, судя по всему, Шубская, которая является дочерью известной актрисы Веры Глаголевой, не госпитализирована на постоянной основе, а просто проходит курс капельниц с полезными добавками.

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Всего лишь пару месяцев назад жена Овечкина в первый раз стала мамой. У супругов родился сын Сергей. Сейчас Анастасия кормящая мама и ей крайне нежелательно принимать некоторые из лекарственных препаратов. Поэтому достаточно логично, что супруга знаменитого спортсмена выбрала более щадящий путь избавления от болезни в виде капельниц и народной медицины.

Диагноз Шубская не озвучивает, однако в комментариях к последним записям поклонники Овечкина, помимо слов поддержки, пишут, что речь скорее всего идет о простуде.

Муж Анастасии в начале сезона показывает блестящую статистику в матчах НХЛ. Овечкин с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров своей команды.

На счету капитана столичного коллектива восемь заброшенных шайб в девяти проведенных играх.

Также Овечкин отметился пять результативными передачами и всего лишь двумя минутами штрафа.

Улучшить свою статистику Александр сможет уже сегодня. 27 октября в 23.00 по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретится с канадским клубом «Калгари Флэймз».

К слову, действующие обладатели Кубка Стэнли пока достаточно проблемно втягиваются в новый сезон. «Вашингтон» после девять проведенных матчей идет лишь на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с десятью набранными очками. На счету «столичных» четыре победы и пять поражений.

Ребенок в семье Александра и Анастасии родился 18 августа. Первым о радостном событии сообщил близкий друг хоккеиста баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон, опубликовавший в своем инстаграме фотографию, на которой он запечатлен вместе с новоиспеченными родителями.

«Поздравляю с рождением первенца и наследника! Молодцы, так держать! Ура!»

— написал Фридзон два месяца назад.

Позднее о пополнении в семье сообщили и сами супруги.

«Спасибо тебе, моя девочка, за самый прекрасный день в жизни», — написал Овечкин в своем инстаграме.

Шубская рожала в США, где живет и работает Овечкин.

«Очень много вопросов на эту тему. Так как мой муж работает в Америке, в те сроки, когда мне ставят роды, ему нужно находиться здесь.

Для меня главное, чтобы в этот день он был рядом, только поэтому мы приняли решение рожать в Америке»,

— писала девушка в «сторис».

Согласно американскому законодательству, ребенок, родившийся на территории страны, автоматически получается гражданство США. Однако в семье однозначно высказываются о его национальности.

«В любом случае наш ребенок будет русским»,

— отмечала Шубская в социальных сетях.

Впервые опубликовала фотографию ребенка семья спустя два месяца после родов. Жена хоккеиста выложила снимок в свой инстаграм и подписала фразой «два месяца», а также поставила сердечко.

Кроме того, Шубская запечатлела мужа во время того, как он меняет подгузник сыну. Таким образом жена спортсмена отреагировала на забавный эпизод из телеэфира, когда Овечкин во время съемок для канала NBC4 Sports пытался поменять подгузники кукле, но в итоге уронил куклу-ребенка.

«Вы не думайте, папа сразу научился менять подгузники», — написала она под фотографией.

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