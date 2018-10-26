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«Еще побоксируем»: когда Поветкин завершит карьеру

Поветкин рассказал о своем будущем

Российский боксер Александр Поветкин после поражения от Энтони Джошуа Reuters
Российский боксер Александр Поветкин после поражения от Энтони Джошуа
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В допинг-пробах российского боксера Александра Поветкина, которые он сдал до и после поединка против Энтони Джошуа, не обнаружено следов запрещенных препаратов. Таким образом, Русскому Витязю ничего не мешает продолжить профессиональную карьеру и провести еще несколько боев. «Газета.Ru» объясняет, почему россиянин не уйдет с ринга в ближайшее время.

Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) опубликовала официальный отчет о допинг-пробах боксеров Александра Поветкина и Энтони Джошуа, взятых у спортсменов до и после их боя.

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Как говорится на официальном сайте VADA, Поветкин и Джошуа прошли тесты до и после поединка. Все допинг-пробы показали отрицательный результат.

Напомним, что Поветкин и Джошуа встречались 22 сентября в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO (3-я защита Джошуа), IBF (6-я защита Джошуа) и WBO. Бой завершился победой британца в седьмом раунде. Джошуа защитил свои чемпионские ремешки, а россиянин потерпел второе поражение в профессиональной карьере и первое — досрочно.

После поражения Поветкина боксерский мир в буквальном смысле разделился на два лагеря: тех, кто советовал Александру завершить карьеру, и тех, кто хотел продолжения зрелища от Витязя. Первых, к слову, оказалось подавляющее количество.

«Думаю, что ему нужно завершать карьеру. Он бы стал прекрасным амбассадором спорта и бокса», — цитирует бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Леннокса Льюиса ТАСС.

При этом сам Поветкин предпочитал оставаться в стороне разговоров о своем будущем. Позднее Александр все же выступил с официальным заявлением, заявив, что не намерен завершать профессиональную карьеру.

«Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле в Англии, с кем еще не знаю. Трудно сказать, сколько будет еще поединков. Я думаю, все будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть. Я думаю, будет не один бой и не два»,

— сказал Поветкин.

Надо понимать, что к бою с Джошуа — за титул абсолютного чемпиона мира — россиянин шел всю свою карьеру. Напомним, что в мае 2016 года Поветкин не смог подраться с Деонтеем Уайлдером, так как его допинг-проба показала наличие мельдония. Бой был отменен, а Поветкина позднее оправдали, однако между ним и Уайлдером открыли судебное разбирательство, по итогам которого россиянин отсудил $4,3 млн.

Поединок с Джошуа был наверняка последним шансом Александра побороться за корону, так как на кону стояло все.

При этом в его победу верил разве что отъявленный болельщик. Джошуа – это глыба современного бокса, а не «перекаченный тяжелоатлет», как считает Тайсон Фьюри. Он очень умный спортсмен, что показал в поединке с Поветкиным: даже пропустив удар и уступив несколько раундов, британец умело клинчевал и сушил бокс, а после отправил Александра в нокдаун. Хоть Поветкин и выдающийся боксер, но это все же старая школа. Он никогда не станет намеренно идти в клинч или бегать по рингу в ожидании минутки отдыха. Это его и погубило в поединке с Энтони — когда в седьмом раунде британец хлестко и мощно приложился по лицу Поветкина, Александр продолжал идти в атаку, хотя уже с трудом стоял на ногах.

Здесь победил новый умный бокс.

Справедливости ради стоит отметить, что Поветкин действительно удивил всех в этом бою. Далеко не секрет, что чемпионов не побеждают по очкам – их нокаутируют. Александр выжал из себя все, чтобы отправить британца на настил. Да еще и продержался до седьмого раунда, когда ему пророчили глубокий нокаут в первых трех, заставил Джошуа быть уязвимым. Русский Витязь отлично подготовится, что сыграло немаловажную роль в его решении продолжать карьеру. Он выходил на главный бой в своей карьере не с мыслями, что этот поединок станет последним – в его действиях читалась прекрасная физическая форма, мотивация продолжать драться.

Но Поветкин уже не мальчик – в сентябре ему исполнилось 39 лет. Для сравнения, Джошуа недавно отпраздновал свой только 29-й день рождения. Это поражение наверняка нанесло Александру как психологический и физический урон, так и совершенно точно сильно опустило его в мировых рейтингах.

За корону Александр уже не поборется, но проведет несколько поединков.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский подтвердил намерение организовать поединки для Поветкина, однако не стал называть конкретные имена.

«Мы пока не готовы называть имена будущих соперников, но могу сказать, что бой с Джошуа произвел на английских болельщиков очень серьезное впечатление. Их впечатлило, что Саша настолько смелый, храбрый и боевой. Очень ценятся во всем мире бойцы, которые сражаются до конца. Мы думали о том, что пора уже закончить карьеру, но организаторы в Англии начали разговор о том, чтобы провести еще один-два боя, потому что очень большой запрос на то, чтобы увидеть Сашу еще раз. Так что побоксируем еще», — приводит слова Рябинского «РИА Новости».

Напомним, что Поветкин дебютировал на профессиональном ринге в 2005 году. С тех пор он провел 36 поединков, в которых одержал 34 победы и дважды уступил. В его активе значатся бои с такими именитыми соперниками, как Джошуа, Владимир Кличко, Мануэль Чарр и Дэвид Прайс. Кто будет следующим оппонентом россиянина — пока не известно.

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