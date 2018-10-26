Новый покупатель: кто хочет забрать «Челси» у Абрамовича

Что случилось

На лондонский «Челси» нашелся очередной потенциальный покупатель. По информации чешского издания Tyden, им является самый богатый человек Чехии, финансист Петр Келлнер.

Как сообщает источник, уже в ближайшие дни предприниматель намерен обратиться в владельцу «синих» Роману Абрамовичу с предложением о покупке клуба.

Отмечается, что между Келлнером и Абрамович сложились приятельские отношения. Так, например, ранее чешский финансист выкупил VIP-ложу на стадионе лондонского «Челси». Примечательно, что данная ложа на «Стэмфорд Бридж» находится по соседству с зоной российского бизнесмена.

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По данным журнала Forbes, состояние Келлнера, который является самым богатым человеком Чехии, оценивается на данный момент в $13,2 млрд. В списке мировых миллиардеров чех находится на 88-й позиции. Для сравнения: Абрамович располагается в списке Forbes на 140-м месте и располагает по состоянию на 26 октября $11,2 млрд.

Кто такой Келлнер

54-летний чех в конце 1980-х годов окончил Высшую школу экономики в Праге по специальности «Экономика промышленности», а уже в 90-е заработал первые миллиарды, участвуя в приватизационных сделках. Под управлением Келлнера были создано несколько фондов, которые собрали около сотни тысяч ваучеров. Впоследствии финанист их обменял на доли в более чем ста российских компаниях.

Однако в 1998 году он был вынужден покинуть российский рынок из-за финансового кризиса, во время которого он потерял около $500 млн.

Келлнер также известен своим участием в создании известных в мире банков и сетей магазинов, которые находятся под управлением Первого приватизационного фонда (PPF), одним из основателей которого и является чешский финансист.

Кроме того, Келлнер и его жена Рената являются учредителями собственного благотворительного фонда, чья программа работает также и в России. Основной целью кампании Келлнера является помощь учащимся, выпустившимся из школы, поступить в вуз для получения высшего образования.

Что происходит у Абрамовича

Сам россиянин, по информации Sky Sports, расставаться с «Челси» не намерен и продавать клуб не собирается. Источник, близкий к окружению Абрамовича, сообщает, что бизнесмен не вступал ни с кем в переговоры и не планирует этого делать в ближайшее время.

Хотя в сентябре ряд британских СМИ распространил информацию, согласно которой российский бизнесмен начал поиск потенциальных покупателей. По информации американского издания Bloomberg,

Абрамович был готов расстаться с «Челси» не менее чем за $3,8 млрд.

До этого к владельцу лондонского клуба с предложением о покупке обратился британский бизнесмен Джим Рэтклифф, который был готов заплатить $2,68 млрд, однако Абрамович ответил отказом.

При этом сам российский бизнесмен от каких-либо комментариев относительно потенциальных сделок всякий раз отказывался, как и его адвокат.

Также в конце сентября газета The Sun сообщила, что вступить в переговоры был готов и один из основателей корпорации Microsoft Пол Аллен. Но 15 октября американский предприниматель, чей капитал составлял $20,3 млрд, скончался в результате осложнений онкологического заболевания. У Аллена была во второй раз выявлена неходжкинская лимфома.

Разговоры о том, что Абрамович раздумывает над продажей «Челси», усилились весной этого года после того, как появилась информация о том, что Великобритания отказала бизнесмену в продлении британской визы.

Более того, The Sun также сообщал, что он хотел продать немалую долю акций клуба — 20% — китайским инвесторам для спонсирования реконструкции стадиона, однако переговоры не состоялись.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. За 15 лет российский бизнесмен потратил на общие расходы клуба более $4 млрд, из которых $1,5 млрд были выделены на все трансферы с 2003 года.

Под управлением Абрамовича «Челси» достиг наивысших достижений за всю историю клуба. За этот период «синие» пять раз выиграли Английскую премьер-лигу и столько же Кубков Англии. Кроме этого «Челси» по три раза завоевал Кубок английской лиги и Суперкубок страны.

Также лондонский клуб добился успеха и на международной арене, став обладателем кубков Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

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