«Спартак» может стать чемпионом – сейчас другая атмосфера»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал после трудной домашней победы над «Бордо», во время матча против которого его команда уступала в счете, что сейчас сине-бело-голубые несколько сдали по сравнению с предыдущими годами.

«Раньше команда практически всегда играла в Лиге чемпионов. И это была команда уровня Лиги чемпионов. Сейчас мы в нее не попали, мы – команда Лиги Европы,

— начал Семак на пресс-конференции. — Я же вам говорил, вы почему-то мне не верите или думаете, что я преуменьшаю силу нашей команды. Ни в коем случае. Наша группа абсолютно равная. И в чемпионате наши шансы такие же, как у остальных. Мы не сильнее ни кого на голову. С чем это связано? Думаю, все кто хорошо знает футбол, может проанализировать.

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Наставнику сине-бело-голубых задали вопрос, почему зенитовцы из раза в раз проводят вторые таймы лучше первых.

«Я бы не стал проводить параллели. По статистике во вторых таймах всегда забивается больше голов. Кто-то устает, кому-то нужно отыгрываться, появляется больше пространства для атаки, — отметил специалист.

— Иногда легче играть именно во втором тайме. В первом иногда бывает нервозность, во втором ты уже понимаешь – тебя нужно либо в окопы, либо в атаку».

Доволен после матча был и аргентинский центральный защитник «Зенита» Эммануэль Маммана, впервые отыгравший 90 минут после восстановления от разрыва крестообразной связки колена.

«Я отыграл 90 минут первый раз [в сезоне], и, конечно, этот момент возвращения был волнительным. Меня переполняли самые разные чувства. Перед выходом на поле я довольно сильно нервничал. Это все равно что первый раз выйти на поле. Тем не менее мы победили, и я рад этому. А также тому, что все 90 минут находился на поле, — рассказал защитник.

— Я всегда стараюсь показывать себя в лучшем свете и выдавать все лучшее. Понимаю, что мне еще предстоит сделать много шагов вперед и улучшать свою игру дальше. Сейчас важно заручиться уверенностью в себе, и с каждым матчем моя игровая форма будет лучше.

В нашей команде очень велико доверие друг к другу, потому что у нас собраны очень хорошие игроки. У нас прекрасные тренерский штаб и главный тренер. Все это приводит к тому, что у нас огромное желание победить. Семак заряжает нас энергией на каждый матч. Независимо от обстоятельств мы всегда выходим на поле и играем с верой в то, что можем победить».

Опытный защитник Бранислав Иванович отметил, что игра получилась трудной из-за усталости команды после матча чемпионата с «Динамо», в котором «Зенит» уступил на выходных.

«Тяжелая игра у нас получилась. Сначала мы пытались контролировать игру, они стали играть на контратаках, забили гол. Потом мы проснулись и начали лучше играть, стало больше агрессии, больше давления, — рассказал серб.

— Думаю, не самая лучшая наша игра, сказывалась усталость после матча с «Динамо», но важные три очка и важная победа. Сейчас готовимся к следующей игре».

Московский «Спартак» до сих пор не одержал ни одной еврокубковой победы в нынешнем сезоне, а в игре в Глазго был ближе к поражению, но вице-президент клуба Наиль Измайлов все равно заявил, что результатом в клубе остались недовольны.

«Ничьей, конечно, недовольны, команда приехала в Глазго за победой. Игра получилась сумбурной, как с одной, так и с другой стороны.

В середине второго тайма провели хороший отрезок, было несколько шансов, которыми, к сожалению, не смогли воспользоваться, — написал Измайлов в своем телеграм-канале.

— Однако отмечу, что нашей молодежи – Максименко, Рассказову, Игнатову, Ломовицкому — удалось о себе заявить на европейской арене, они произвели впечатление на шотландских болельщиков, их тут запомнят».

«Мы знали, куда едем. Знали, что будет непросто на этом поле, на легендарном стадионе, с командой, которая бежит и бьется, которая забила пять мячей в двух матчах и хочет забить еще. Но мы тоже приехали с горящими глазами, не хотели уступать. Я считаю, что сегодня была хорошая игра, хорошая битва», — начал на послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо.

«У меня больше информации и больше данных о том, каким должен быть стартовый состав, чем у всех здесь присутствующих. Мы знаем, что соперник на домашнем поле играет сверхинтенсивно. Мы знали, что молодые футболисты смогут хорошо поработать. И после этого во втором тайме выпустили двух новых игроков. Один из них – Еременко, который был два года без игровой практики, — рассказал испанец на вопрос о стартовом составе и заменах в перерыве.

— Кроме того мы прекрасно знали, что лучший атакующий игрок у «Рейнджерс» – второй номер, он больше всех участвует в атаках, так что нам нужен был на игру крайний защитник, который может обороняться. Изначально задумка была такая и она сработала, так что я полностью доволен составом.

Мы приехали сюда, находясь в кризисе. В ситуации, когда у нас немножко не хватает чувства самоопределения, покачнулся командный дух. До этого команда проиграла несколько матчей, а сегодня мы сыграли вничью. Я считаю, это психологически правильный для нас момент, чтоб развернуть ситуацию в нужное русло.

Надеюсь, все видели, что команда билась до конца. Ни один футболист не берег себя. И команда вышла с горящими глазами, с боевым духом, настроенная. Нашей команде сейчас необходимо вернуть уверенность в себе и играть в футбол. Если вы меня спрашиваете, доволен ли я сегодняшней игрой, то да, доволен, и доволен игрой футболистов. Но нам нужно продолжать работать над духом».

Главный тренер «Рейнджерс», знаменитый в прошлом полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что его подопечные заслуживали одержать победу.

«Нам не хватило немного удачи и последнего удара. Провели первые 45 минут хорошо, но затем потеряли контроль и форму. К концу матча вернулись все же к привычной игре.

«Готовы были к давлению, создавали и свои моменты, но фортуны нам не хватило. Да, считаю, что мы не добились максимума, но победы в каждой игре ждать сложно. Тем более против такой большой команды, как «Спартак», — рассказал Джеррард журналистам.

— Но чувствуем себя не совсем удовлетворенными по итогам встречи. Что касается судейства, не хочу говорить об официальных лицах. Мы играли достаточно хорошо, чтобы забить один гол.

На данный момент мы находимся наверху таблицы, перед нами новые вызовы, и мы к ним готовы. С нетерпением жду следующих игр».

«Это был наш первый матч без Массимо. Конечно, я воспринял его отставку тяжело. Сейчас уже ничего не сделаешь, нужно продолжать работать и улучшать результаты. Результат матча с «Рейнджерс» — нормальный. Всем нам было тяжело, — цитирует Sport24 полузащитника красно-белых Фернандо.

— Конечно, верю, что «Спартак» может стать чемпионом. Отрыв от первого места в семь очков – небольшой. Сейчас у нас будет другая мотивация, другая атмосфера. Нужно побеждать.

Конечно, нужно сказать спасибо Каррере, который был с нами три года и помогал нам добиваться результата».

«Настроение нормальное. Одно очко на выезде – это нормально, играли с сильной командой. Хорошо, что не пропустили, сыграли на ноль, — сказал после игры в прямом телеэфире полузащитник москвичей Роман Зобнин.

— В дальнейшем нужно забивать. У нас два очка. Как сыграл «Вильярреал»? [выиграл у «Рапида» – 5:0] У нас два очка. Если хотим выходить из группы, нужно побеждать в оставшихся матчах».

Поговорил с журналистами и молодой полузащитник Дмитрий Игнатов, проведший, пожалуй, свой пока что лучший матч за красно-белых.

«Думаю, результат для нас нормальный, а игру команды и мою лично должен оценивать тренер. Сейчас после матча много эмоций, приеду в отель, посмотрю игру и уже тогда дам оценку, — цитирует Игнатова «Р-Спорт».

— Против Джеррарда я уже играл за молодежную команду в прошлом году, ничего необычного. В матче Лиги Европы выходил на поле в прошлом туре. Выходя на поле, думал только о том, как показать свою лучшую игру и помочь команде добиться результата.

Теперь нужно привыкнуть к таким скоростям, да и на весь матч меня пока не хватает, но я работаю каждый день, чтобы играть все лучше. Не все сразу. Когда приходил в молодежку, тоже сначала было тяжело, но со временем ко всему привыкаешь.

Думаю, нам все по силам, все зависит от нас. Если каждый матч будем показывать хорошую игру, то всего можно добиться. Мечта – выиграть чемпионат России со «Спартаком» и добраться как можно дальше в Лиге Европы».

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