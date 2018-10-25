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«Мне тяжело»: Ефимова сообщила, когда уйдет из спорта

Ефимова может завершить карьеру после Олимпиады 2020 года в Токио

Юлия Ефимова РИА Новости
Юлия Ефимова
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Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова может завершить карьеру в 2020 году. По словам 26-летней спортсменки, Олимпийские игры в Токио могут стать для нее последними.

Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что задумалась о завершении профессиональной карьеры. Как сообщила спортсменка, это может произойти после летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.

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«Завершу ли я карьеру после Игр в Токио? Да, наверное. Не знаю. Я вообще после каждой Олимпиады планировала заканчивать. Посмотрим, как пойдет», — сказала Ефимова во время онлайн-конференции на портале Teamrussia.pro.

Причиной, по которой 26-летняя пловчиха может уйти из профессионального спорта, является физическое состояние россиянки. Так, Ефимова заявила, что испытывает в последнее время сильную усталость.

«Мы хотели написать книгу, но это занимает очень много сил и времени.

Я еще работающий, так сказать, спортсмен, поэтому тяжело. Моя спортивная карьера складывалась тяжело, и она еще не закончилась, поэтому мне каждый раз очень тяжело об этом вспоминать и говорить.

Поэтому сейчас все это затрагивать и поднимать я бы не хотела. Мне нужно время», — ответила Ефимова.

Более того, российская пловчиха исключила возможность участия в чемпионате России по плаванию на короткой воде, который пройдет с 7 по 12 ноября в Казани. Его Ефимова пропустит. Помимо этого она может отказаться и от участия в мировом первенстве, которое состоится в декабре этого года в Китае.

«Сейчас будет чемпионат мира на короткой воде в Китае, но, если честно, не знаю, поеду я туда или нет. Это зависит от трех предстоящих этапов Кубка мира, которые будут длиться 21 день. Такого еще не было, это очень много и тяжело», — сказала Ефимова.

Пловчиха отметила, что она боится получить травму во время подготовки.

«Будем надеяться, что все пройдет гладко и не будет никаких травм, тогда поеду на чемпионат мира. Если будут проблемы или усталость, то «короткий мир» пропустим и уже будем готовиться на «длинную» воду», — добавила 26-летняя спортсменка.

Чемпионат мира по длинной воде пройдет летом 2019 года в Южной Корее.

Ранее Ефимова успешно выступила на этапе Кубка мира по плаванию в Будапеште и завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом, финишировав за две минуты и 17,88 секунды.

Позади Ефимовой оказались ее соотечественница Виталина Симонова, показавшая результат две минуты и 19,43 секунды, а также представительница США Мелани Маргалис — 2.20,30 секунды.

Ефимова является одной из самых успешных российских пловчих в истории. В своей карьере пять раз становилась чемпионкой мира и еще девять раз поднималась на подиум на мировых первенствах.

Также в ее активе семь золотых наград чемпионатов Европы на длинной воде и еще три — на короткой.

Кроме того, Ефимова была замешана в допинговые скандалы. В октябре 2013 года во внесоревновательный период она сдала допинг-тест, который дал положительный результат на наличие стероидного гормона дегидроэпиандростерона. В связи с этим российская пловчиха была вынуждена объясниться перед Международной федерацией плавания. Сама Ефимова, комментируя наличие запрещенного препарата в организме, заявила, что употребляла пищевую добавку, которая имела в своем составе запрещенные вещества.

При этом главный тренер сборной России Андрей Воронцов предположил, что биодобавки, которые применяла пловчиха, помогали ей бороться с лишним весом.

По итогам разбирательств Ефимова была дисквалифицирована на 1,5 года с 31 октября 2013 года до 28 февраля 2015 года, а также была лишена пяти медалей чемпионата Европы на короткой воде 2013 года.

Также российской спортсменке пришлось отбыть временную дисквалификацию по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В частности, Ефимова обвинялась в употреблении мельдония, из-за чего была отстранена сроком с 17 марта по 12 июля 2016 года.

На основании этого Международная федерация плавания не допустила россиянку до участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, однако Ефимова подала апелляцию на данный вердикт в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Суд оправдал россиянку и допустил ее до Олимпиады в Бразилии, где она завоевала две серебряные медали. В комбинированной эстафете 4×100 метров она заняла шестое место.

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