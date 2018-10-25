Русская разборка в США: Варламов получил от Кучерова

«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:1

Крайне интересным было противостояние «Колорадо» и «Тампа-Бэй» — двух команд, явно находившихся «в огне».

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«Лавина» здорово стартовала в сезоне, подтверждая, что прошлогоднее выступление было неслучайным, и имела на своем счету трехматчевую победную серию. При этом форварды команды Микко Рантанен (4+12) и Нэтан Макиннон (8+7) имели шикарные результативные серии, набирая баллы в каждом из девяти сыгранных поединков и замахиваясь на то, чтобы превзойти клубный рекорд Джон-Майкла Лайлза, набиравшего очки тоже в девяти стартовых играх сезона-2010/11.

Очень близок к этому был Макиннон, который в первом периоде ассистировал Габриэлу Ландескугу, но наставник «Лайтнинг» Джон Купер взял челлендж, и в результате видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за офсайда у Тайсона Джоста.

«Молния» и сама подошла к игре в хорошем состоянии. Подопечные Купера набирали очки в пяти матчах подряд (4-0-1), причем последние два поединка относились к пятиматчевому турне.

Не ударили в грязь лицом хоккеисты из Флориды и в Денвере, сумев совместными усилиями в итоге сохранить сухими ворота российского голкипера Андрея Василевского. Двумя ключевыми моментами были идеальная игра гостей в меньшинстве (в сезоне «Тампа» отстояла 32 меньшинства из 33-х), зачистка трафика (Василевский видел все броски) и контроль подборов.

Для молодого вратаря этот шатаут стал уже 13-м в карьере, причем девять он совершил в выездных поединках, что всего на один меньше, чем клубное достижение, принадлежащее Бену Бишопу, которого Василевский как раз и вытеснил из команды.

Хороший матч провел и его соотечественник-визави Семен Варламов, сумевший отразить 23 броска по собственным воротам, однако один раз он был все-таки бессилен.

В начале третьего периода «Лайтнинг» имела численное преимущество, и лидеры команды Никита Кучеров со Стивеном Стэмкосом сотворили мини-шедевр.

Сначала паузу с ложным замахом выдержал россиянин, отпасовавший на капитана команды. Канадский форвард показал, что будет стрелять по воротам, но вместо этого также выдержал паузу, убрав защитника, и вернул диск Никите, который в касание поразил пустой угол. Отчаянное перемещение метавшегося между штангами Варламова уже не могло спасти хозяев.

Гол стал для Кучерова третьим в сезоне, а его результативная серия достигла пяти матчей (3+5). Именно Кучеров, Варламов и Василевский и стали тремя звездами этого нерезультативного противостояния.

Российские защитники команд Михаил Сергачев и Никита Задоров сыграли симметрично, совершив по одному броску в створ и одному силовому приему и закончив матч с нейтральным показателем полезности. Владислав Каменев снова не попал в состав «Эвеланш».

«Виннипег Джетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4

Встреча в Виннипеге, где местные «Джетс» принимали «Торонто», была противостоянием двух лучших канадских команд сильнейшей лиги мира прямо сейчас, а тот факт, что они выступают в разных конференциях, только добавлял матчу ажиотажа.

Это также было столкновение косы и камня, ну или двух клинов, поскольку «Виннипег» не проигрывал на своем льду с конца февраля этого года, а «Мэйпл Лифс», пусть и подошли к поединку на фоне двух поражений подряд, выиграли все четыре предыдущие выездные встречи текущего сезона.

В итоге матч стал первым очным противостоянием двух первых номеров драфта-2016 Остона Мэттьюса и Патрика Лайне, в котором ни один из них не смог отметиться результативным действием.

Причем Мэттьюс после семи игр с более чем одним очком на старте чемпионата не набирает баллов уже в трех поединках кряду.

Зато прервал свою пятиматчевую безголевую серию новичок и капитан «кленовых листьев» Джон Таварес, а Назем Кадри отличился впервые в нынешнем сезоне.

«Торонто» в итоге сумел выиграть битву, где на двоих команды нанесли по воротам друг друга 79 бросков, а голкипер гостей Фредерик Андерсен сделал в заключительной 20-минутке 20 спасений.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился в матче результативным пасом, а его соотечественник, новичок и игрок третьей пары Игорь Ожиганов завершил противостояние с показателем полезности +2.

На счету игрока обороны «реактивщиков» Дмитрия Куликова три броска в створ и два силовых приема за 11 минут на льду, однако закончил он встречу с отрицательной полезностью (-1).

«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:3 Б

Пиррова победа — именно так можно окрестить викторию вернувшихся в зону плей-офф хоккеистов «Ванкувера» в Лас-Вегасе над финалистом Кубка Стэнли прошлого сезона.

В матче не смогли принять участие по-прежнему испытывающий проблемы после сотрясения мозга суперновичок команды швед Элиас Петтерссон, так результативно начавший сезон, а также едва не выигравший «Колдер трофи» (приз лучшему новичку сезона) американец Брок Босер, чье возвращение в строй вполне возможно уже ближайшей ночью.

При этом «Кэнакс» по ходу отчетного матча потеряли еще троих игроков — по одному в каждом из периодов.

Сначала выбыл из строя шведский защитник-ветеран Алекс Эдлер, вслед за ним покинул лед швейцарский нападающий Свен Берчи, а в третьем периоде оставил вчетвером защиту «косаток» ведущий игрок обороны Крис Танев.

При этом подопечные Трэвиса Грина показали весьма качественный хоккей, а Бо Хорвату удалось дважды обменяться заброшенными шайбами с хоккеистами «Голден Найтс» во втором периоде.

В итоге все решалось в серии буллитов, где шведский голкипер гостей Якуб Маркстрем, отразивший в игре 33 броска «Вегаса», нейтрализовал все четыре попытки хозяев, а Маркус Гранлунд принес «Ванкуверу» шестую в сезоне и пятую в семи последних играх победу.

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин сыграл на этот раз не так много, успев за 11:53 на льду отметиться двумя бросками в створ и одним силовым приемом.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 2:3 ОТ

Свою вторую в сезоне и первую не в серии буллитов победу одержала «Флорида», сумевшая совершить впечатляющий камбэк на Лонг-Айленде.

После двух третей матча «Айлендерс» выигрывали у «пантер» со счетом 2:0, но Фрэнк Ватрано сократил отставание, а четвертый в сезоне гол россиянина Евгения Дадонова перевел встречу в овертайм, где победу гостям в большинстве принес Майк Хоффман.

На счету Дадонова в матче, помимо гола, три броска и показатель полезности +1, а другой россиянин «Пантерз» Максим Мамин сыграл всего 7:28 и успел за это время бросить в створ один раз.

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