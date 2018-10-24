За «петуха» ответил: раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора

Ирландец Артем Лобов рассказал о своем давнем конфликте с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. По словам Лобова, именно этот случай положил начало вражде между Хабибом и Конором Макгергором.

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Долгое время Дагестанский Орел и Макгрегор не имели друг к другу серьезных претензий и даже улыбались на совместных фотографиях.

«Мы уважительно относились друг к другу. Однако в какой-то момент Хабиб зачем-то начал называть Конора «chicken» (цыпленком, петухом). Я не знаю, почему он так начал говорить, ведь Макгрегор ничего плохого про него не говорил», — заявил Лобов в эфире ESPN.

Конор не понимал, почему Хабиб называет его «chicken», однако русскоговорящий товарищ рассказал ему о значении слова «петух» в России.

«Вам может показаться, что это не очень серьезно, но вы знаете, «chicken» — одно из самых больших оскорблений для мужчины в России. В России так называют того, кого изнасиловали в мужской тюрьме. Вот что значит «chicken» в России. И Хабиб знает это, все знают это. Это очень, очень серьезное оскорбление», — подчеркнул ирландец.

По словам Лобова, он не знает, почему Нурмагомедов начал называть Конора «петухом».

Напомним, что вражда между Лобовым и Нурмагомедовым началась весной 2018 года. За два года до турнира UFC 223, на котором Хабиб победил Эла Яквинту и стал чемпионом UFC, Лобов дал скандальное интервью. В нем спортсмен ставил под сомнения бойцовские качества россиянина, заявив, что тот постоянно увиливал от поединка с Конора, тогда как ирландец выходил на бои даже с тяжелыми травмами.

Позднее Лобов признался, что

оскорбления Хабиба в интервью — его ответ на «chicken» в отношении Конора. Так ирландец, по его словам, защищал своего «брата».

В лобби отеля, где бойцы проживали накануне UFC 223, Хабиб впервые столкнулся с Лобовым один на один и начал выяснять с ним отношения. Вместе с россиянином были члены его команды – бойцы Зубайра Тухугов, Ислам Махачев и другие, тогда как Лобов остался один. В итоге Хабиб дал ирландцу пощечину и запретил произносить свое имя.

«Он подошел и обратился ко мне один на один. Мы обменялись грубыми фразами. Никакого физического контакта не было, только слова. Затем Хабиб обзавелся поддержкой группы людей и моментально стал храбрым, провоцируя меня на драку», — заявил Лобов.

Ирландец рассказал, что о его конфликте стало известно Макгрегору, который тут же изъявил желание помочь другу.

Под помощью Конор понимал нападение на автобус UFC, в результате которого бойцы промоушена Майкл Кьеза и Рэй Борг получили серьезные травмы, а их поединки на UFC 223 были отменены.

«После стычки с Нурмагомедовым мне писали миллионы людей о том, как я должен поступить в этой ситуации. Никто из них мне не дал дельный совет, никто из них не поддержал меня. Затем мне пришло сообщение от Конора, в котором он написал: «Я еду к тебе. Ты — мой брат», — заявил Лобов.

Находившаяся в автобусе Роуз Намаюнас, действующий чемпион UFC в легком весе, до сих пор не может оправиться от полученной психологической травмы после нападения Конора.

«Она все еще не выходит из дома и не посещает общественные места. Когда вокруг много людей, начинаешь думать: «Господи, что-то произойдет». Это как пережить теракт 11 сентября – вам будет тяжело находиться в городе. Каждый раз заходя в лифт вы будете думать о взрывах», — цитирует тренера Намаюнас Тревора Виттмана Bloody Elbow.

Интересно, что после завершения расследования ни один из нападавших на автобус не был уволен из UFC.

Бой Лобова на UFC 223 против Алекса Касереса отменили, а Макгрегора арестовали – он отделался крупным штрафом. Но уже 27 октября на UFC Fight Night 138 Лобов сразится с Майклом Джонсоном, который заменит дисквалифицированного Тухугова.

В последствии между Нурмагомедовым и Макгрегором завязалась настоящая информационная бойня. А своей вершины конфликт достиг на турнире UFC 229, главным событием которого стал поединок россиянина и ирландца. Бой завершился сдачей Конора в четвертом раунде после того, как Хабиб удачно провел удушающий сзади. По окончании поединка Нурмагомедов прыгнул с кулаками на тренера Макгрегора Диллона Дэниса, вследствие чего в зале завязалась массовая драка. По итогам потасовки Хабиб не был лишен чемпионского пояса, однако другой российский боец Зубайра Тухугов был уволен из UFC.

Будущее Нурмагомедова и Макгрегора в UFC после драки на UFC 229 по-прежнему остается туманным.

Оба спортсмена не против провести поединок с боксером Флойдом Мейвезером, однако в UFC рассчитывают на бой Хабиба и Тони Фергюсона. Что касается Конора, то здесь дела обстоят сложнее. После поражения от Нурмагомедова он довольно низко опустился в рейтинге UFC и потерял все свои регалии.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, после победы сына над Макгергором заявил, что прощает ирландцу все оскорбления и приглашает Конора посетить Дагестан. Учитывая значимость мнения отца для Хабиба, можно предположить, что в войне с Макгрегором он свое оружие сложил.

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