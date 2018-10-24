Прихоть Федуна: «Спартак» нашел замену Каррере

Наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов в ближайшее время может быть официально назначен главным тренером столичного «Спартака». Как стало известно «СЭ», красно-белые уже провели переговоры с представителями Кононова, на которых согласовали контракт со специалистом.

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Отмечается, что

срок контракта составит лишь один год – то есть до конца текущего сезона.

Неясными остаются условия соглашения расставания Кононова с туляками. Вероятнее всего, «Спартаку» придется выплатить «Арсеналу» отступные в качестве компенсации за тренера, поскольку контракт Кононова с «канонирами» не предусматривает возможность досрочного расторжения.

Любопытно, что в СМИ информация о возможном назначении Кононова в «Спартак» разнится. Так, главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов в своем телеграм-канале написал, что 24 октября Кононов и президент «Спартака» Леонид Федун провели встречу на стадионе «Открытие Арена», где обсудили вероятное сотрудничество.

При этом по информации «СЭ», тренер сейчас находится на тренировочной базе «Арсенала» в Туле, где проводит с командой занятие в рамках подготовки к матчу 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Издание опубликовало фотографию, на которой Кононов действительно присутствует на тренировке туляков. Эта новость была опубликовано позднее той, где говорится о встрече тренера и Федуна в Москве.

В пресс-службе «Арсенала» подтвердили, что Кононов продолжает работу с командой, однако не стали опровергать переговоры тренера со «Спартаком».

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов накануне отметил, что информация о возможном уходе Кононова в «Спартак» не соответствует действительности.

«Мы уже написали на официальном сайте, что не комментируем слухи. Это бред»,

— цитирует Балашова «СЭ».

Владелец «Спартака» Леонид Федун, с которым Кононов предположительно мог проводить встречу, также отказался от комментариев.

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера 22 октября был отправлен в отставку с занимаемой должности после поражения от того же тульского «Арсенала». В Москве подопечные Кононова одержали победу над красно-белыми со счетом 3:2. Исполняющим обязанности наставника «Спартака» был назначен испанский помощник Карреры – Рауль Рианчо.

Нобелю Арустамяну, одному из главных инсайдеров российского футбола, о кандидатуре Кононова на пост наставника «Спартака» также известно. По его данным,

желание москвичей пригласить Кононова – личная инициатива Леонида Федуна.

«Фаворитом на пост тренера Спартака является Олег Кононов. Стороны уже в активной фазе переговоров. После итальянца Карреры Федун хочет российского тренера», — написал журналист в своем твиттере.

Напомним, что в 2013 году Кононов, являясь старшим тренером «Краснодара», получил российское гражданство, чтобы избавить «быков» от необходимости платить 5 млн рублей в качестве налога за иностранного главного тренера.

52-летний Кононов занимается тренерской деятельностью в России с 2013 года. Тогда он занял должность старшего тренера «Краснодара», который в первом сезоне под его руководством впервые в своей истории вышел в еврокубки и финал Кубка России, где уступил «Ростову».

Через год «быки» заняли третье место в РПЛ, завоевав таким образом первые медали в своей истории.

По итогам сезона-2014/15 Кононов был назван лучшим тренером РПЛ по версии Российского футбольного союза (РФС).

В сентябре 2016 года белорус был уволен из «Краснодара» из-за неудовлетворительных результатов.

Уже по окончании сезона-2016/17 к Кононову появился предметный интерес со стороны грозненского «Ахмата». В летнее межсезонье белорусский специалист подписал контракт с клубом из Чеченской Республики, однако покинул занимаемую должностью по собственному желанию спустя менее чем через полгода – в октябре 2017-го. После очередного пропущенного сезона Кононов летом возглавил «Арсенал», где трудится и по сей день.

После 11-го тура тульская команда с 13 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Одним из основных факторов, которым мог руководствоваться Федун при приглашении Федуна – ставка на молодежь. Кононов известен своим стремлением работать именно с молодыми игроками. А в «Спартаке» сейчас как раз собралось одно из самых талантливых поколений молодежи за последние годы – Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий и другие футболисты, которых активно привлекал к первой команде Каррера.

Вполне вероятно, что, учитывая требовательность болельщиков «Спартака» по отношении к своим воспитанникам, руководство клуба решило прислушаться к своим фанатам.

Ближайший матч «Спартаку» предстоит провести 25 октября против шотландского «Рейнджерс». Игра пройдет в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы и состоится в Глазго. Руководить командой в этой игре будет Рауль Рианчо.

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