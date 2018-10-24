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«Виноваты пьяные русские»: в Италии обсуждают аварию в метро

Глава МВД Италии обвинил россиян в происшествии в метро Рима

Последствия обрушения эскалатора в Риме, при котором пострадали российские болельщики, 23 октября... mergenzavvf/twitter.com
Последствия обрушения эскалатора в Риме, при котором пострадали российские болельщики, 23 октября 2018 года
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Итальянские СМИ обсуждают аварию в римском метро, где из-за резко ускорившегося эскалатора пострадали десятки российских футбольных болельщиков. Как отмечают местные журналисты, столичная прокуратура начала расследование. Пока версий произошедшего две — технический сбой и прыжки фанатов ЦСКА.

Авария эскалатора на станции метро в Риме нашла отражение даже в выступлениях первых лиц государств. Так, президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Италии Джузеппе Конте передал благодарность за помощь, оказанную пострадавшим российским болельщикам.

«Я хотел бы со своей стороны передать через вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывает помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро»,

— обратился президент России к премьеру Италии.

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Напомним, эпизод с эскалатором произошел на станции метро Repubblica в Риме перед матчем «Рома» — ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Примерно в 19.00 по местному времени эскалатор развил большую скорость, а потом резко остановился. Большинство из пострадавших были россиянами — 19 граждан РФ были госпитализированы, нескольким были проведены операции, а один едва не лишился ноги.

В Италии произошедшее вызвало не меньший резонанс, нежели в России. Так, министр внутренних дел страны Маттео Сальвини обвинил во всем приезжих фанатов.

«Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды (ЦСКА — «Газета.Ru»), которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали»,

— сказал министр в эфире радиостанции RTL. Также чиновник заявил, что Рим — слишком большой и сложный город для управления, а некоторые станции метрополитена действительно необходимо отремонтировать.

Газета Corriere della Sera пишет, что итальянские следователи соберут свидетельства россиян, которые пострадали в метро, для того, чтобы восстановить всю динамику событий. Как отмечает СМИ, помимо прокуратуры Рима свое собственное расследование аварии проводит руководство столичного метрополитена.

Издание La Repubblica уже в заголовке окрестило произошедшее «странной аварией». Ссылаясь на работников службы спасения и врачей, газета предполагает, что всему виной могли стать российские болельщики, которые прыгали на эскалаторе. Однако журналисты сразу же приводят комментарий девушки-фанатки ЦСКА.

«Посмотрите на видео — никто не прыгал. Лестница внезапно ускорилась, и люди стали падать. И никто из нас не прыгнул. Поверьте мне»,

— заявила некая Дарья.

Как пишет La Repubblica, некоторые из российских фанатов были в состоянии алкогольного опьянения.

Первым делом специалисты из прокуратуры изучат записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, почему ускорился эскалатор — из-за чрезмерной загруженности, прыжков или сбоя системы, пишут корреспонденты в конце материала.

«Итальянские власти винят россиян в трагедии? Следственные органы работают.

Пока рассматриваются две версии. Первая — техническая, выход из строя различных механизмов эскалатора. Вторая — внешний фактор, на что как раз намекают в Италии.

Но следственные органы руководствуются установленными фактами. Но мы все ожидаем выводов, которые будут сделаны после детального рассмотрения всех нюансов. Только после этого можно будет говорить на эту тему. Пока уделяем внимание тем, кто оказался в роли пострадавших», — приводит Sport24 слова советника посольства России в Италии Дмитрия Гурина.

Категорически не согласен с тем, что авария произошла по вине болельщиков ЦСКА, известный комментатор, специализирующийся на итальянском футболе, Владимир Стогниенко. Журналист ссылается на своего знакомого, который был в Риме на матче красно-синих и попал в завал.

«Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу.

Говорит, что прыгали — вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного»,

— написал Стогниенко в твиттере.

Авария в метро — не единственное, что произошло с российскими фанатами в Риме. Анонимный болельщик ЦСКА рассказал изданию Sport24 о том, что одного из фанатов ранило осколком из-за попадания камнем в автобус.

«Мы шли к стадиону по набережной — там нас встретили полицейские и направили до автобуса. Нас туда загрузили и повезли под конвоем. Но по пути в автобус влетел камень, разбил стекло. Кого-то даже ранило осколком.

В автобусе сидел парень с ранением. Сказал, что на него с ножом напали со спины люди в масках.

У него была футболка ЦСКА, но под толстовкой ее не было видно. Мы просили вызвать ему скорую, но полицейские нас не слышали. Через какое-то время скорая все же приехала — его положили на асфальт, осмотрели. Не зашивали даже, просто большую повязку наложили. На автобус он все-таки сел. Последний раз мы его видели у входа на арену — сидел под капельницей у машины скорой помощи», — рассказал фанат. Официального подтверждения этих слов пока не было.

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