Кидался топором: как Овечкин провел выходной

Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» решили необычным образом провести выходной. День отдыха игрокам достался после уверенной победы над «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:2.

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Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли устроили турнир по дартсу, однако вместо дротиков использовали топоры.

В социальных сетях появилось несколько видео, где в необычном турнире соревнуются российский капитан и нападающий клуба Алексендр Овечкин, а также шведские форварды «столичных» Никлас Бэкстрем и Андре Бураковски.

Если у скандинавов броски получались с переменным успехом, то Овечкин угодил прямо в центр мишени.

Однако это попадание не помогло россиянину одержать итоговую победу — лучшим оказался американский нападающий Ти-Джей Оши.

В то время как игроки «Вашингтона» соревновались в точности, в НХЛ прошли восемь матчей очередного игрового дня, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов.

Результативными действиями удалось отметиться нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину и форварду «Флориды Пантерз» Евгению Дадонову. Оба игрока записали на свой счет по голевой передаче.

«Пингвины» на выезде в драматичном поединке в овертайме сумели сломить сопротивление «Эдмонтон Ойлерз» — 6:5. Это был самый результативный поединок игрового дня.

Передача Малкина на канадца Джейми Олексяка в середине второго периода помогла «Питтсбургу» восстановить баланс в счете, который после того гола стал равным — 2:2.

Команда Дадонова провела свой матч неудачно. «Пантеры» на выезде проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2. Причем первыми повели в счете гости. В конце первого периода ворота соперника распечатал американский форвард «Флориды» Винсент Трочек, которому ассистировал россиянин. Однако после перерыва гости пропустили четыре шайбы подряд, что лишило их надежды на положительный результат.

Несмотря на набранное очко, Дадонов был одним из худших игроков встречи. Его показатель полезности — «минус три».

Ворота «рейнджеров» защищал соотечественник Евгения Александр Георгиев, который помог своей команде победить, отразив 36 бросков из 38.

Вторым российским голкипером, выступавшим в ночь на 24 ноября, был Сергей Бобровский из «Коламбус Блю Джекетс». Домашний матч против «Аризоны Койотс» у спортсмена не задался — он отразил лишь 22 броска из 26, а его команда проиграла со счетом 1:4. Также не получился матч и у партнера Бобровского по команде нападающего Артемия Панарина, который покинул лед без набранных очков.

«Мы здорово начали, контролировали игру большую часть первого периода, но затем убрали ногу с педали газа. На бумаге у нас отличная команда, но не чувствуется правильный настрой.

Кто-то пашет, а кто-то хочет обыграть на одном коньке. У нас не так много мастерства, в первую очередь мы работяги. Нам не хватает огня и нахальства»,

— проанализировал поражение своей команды американский нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон.

Лучшим из россиян, согласно статистке, был форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артем Анисимов, который результативными действиями не отметился, но был активен, провел на льду почти 20 минут и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Коллектив Овечкина свой следующий матч проведет 26 октября в 4.00 по московскому времени. «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретится с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ. Результаты игрового дня:

«Коламбус Блю Джекетс» — «Аризона Койотс» — 1:4«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» — 5:2«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 1:4«Монреаль Канадиенс» — «Калгари Флэймз» — 3:2«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5«Даллас Старз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2«Чикаго Блэкхоукс» — «Анахайм Дакс» — 3:1«Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:6 (ОТ)

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