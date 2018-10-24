Кидался топором: как Овечкин провел выходной

Курсы валют$ 65.59 (+0.159) 74.79 (-0.246)
Пенсионный советник
Москва: +5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
19:55
Янг Бойз Валенсия
1:1
закончен
19:55
АЕК Афины Бавария
0:2
закончен
22:00
Аякс Бенфика
1:0
закончен
22:00
Хоффенхайм Лион
3:3
закончен
22:00
Шахтёр Д Манчестер Сити
0:3
закончен
22:00
Рома ЦСКА
3:0
закончен
22:00
Реал Мадрид Виктория Пльзень
2:1
закончен
22:00
Манчестер Юнайтед Ювентус
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивМеталлург Мг
3:2
закончен
19:00
СеверстальТрактор
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсАризона Койотс
1:4
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФлорида Пантерз
5:2
закончен
02:30
Оттава СенаторзБостон Брюинз
1:4
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
3:2
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзСан-Хосе Шаркс
4:5
закончен
03:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
4:2
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксАнахайм Дакс
3:1
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзПиттсбург Пингвинз
5:6 (ОТ)
закончен
Еврокубок
20:00
Партизан АСВЕЛ
78:89
закончен
21:00
Альба Ассеко
82:68
закончен
21:30
Доломити Энергия Тюрк Телеком
77:81
закончен
21:45
Лимож Тофаш
89:81
закончен
21:45
Уникаха УНИКС
82:80
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
133:132
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
116:109
закончен
04:00
Денвер НаггетсСакраменто Кингз
126:112
закончен
Лига чемпионов
19:55
Брюгге Монако
не начался
19:55
ПСВ Эйндховен Тоттенхэм Хотспур
не начался
22:00
Боруссия Д Атлетико М
не начался
22:00
Барселона Интер М
не начался
22:00
ПСЖ Наполи
не начался
22:00
Ливерпуль Црвена Звезда
не начался
22:00
Локомотив М Порту
не начался
22:00
Галатасарай Шальке-04
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
12:00
СКА-ХабаровскБалтика
1:1
закончен
14:30
Спартак-2Луч
0:0
1 тайм
14:30
ТомьШинник
1:0
1 тайм
15:00
СибирьАрмавир
не начался
17:00
ТюменьРотор
не начался
18:00
МордовияЗенит-2
не начался
18:00
Краснодар-2Нижний Новгород
не начался
18:30
ТамбовХимки
не начался
19:00
СочиАвангард К
не начался
19:00
ЧертановоФакел
не начался
Испания / Примера
20:00
Райо ВальеканоАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурНефтехимик
5:3
закончен
12:30
АдмиралТорпедо
3:1
3 период
14:30
Куньлунь Ред СтарАк Барс
0:0
1 период
15:30
СибирьВитязь
не начался
17:00
Салават ЮлаевСКА
не начался
19:30
АвангардДинамо Мн
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:30
Колорадо ЭвеланшТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
Еврокубок
19:00
Галатасарай Монако
не начался
19:00
Ритас Ауксилиум Торино
не начался
20:00
Зенит Валенсия
не начался
20:30
Фрапорт Скайлайнерс Морнар
не начался
20:30
Цедевита Локомотив-Кубань
не начался
21:00
Андорра Ратиофарм Ульм
не начался
21:30
Брешия Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсБруклин Нетс
не начался
02:00
Атланта ХоуксДаллас Маверикс
не начался
02:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
не начался
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсИндиана Пэйсерс
не начался
04:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзВашингтон Уизардс
не начался
Лига Европы
19:55
Цюрих Байер
не начался
19:55
АЕК Ларнака Лудогорец
не начался
19:55
Ред Булл Зальцбург Русенборг
не начался
19:55
РБ Лейпциг Селтик
не начался
19:55
Зенит Бордо
не начался
19:55
Копенгаген Славия П
не начался
19:55
Андерлехт Фенербахче
не начался
19:55
Спартак Тр Динамо З
не начался
19:55
Карабах Ворскла
не начался
19:55
Спортинг Арсенал
не начался
19:55
Милан Бетис
не начался
19:55
Дюделанж Олимпиакос
не начался
22:00
Рейнджерс Спартак М
не начался
22:00
Вильярреал Рапид В
не начался
22:00
Стандард Краснодар
не начался
22:00
Севилья Акхисар Беледиеспор
не начался
22:00
Айнтрахт Ф Аполлон Л
не начался
22:00
Марсель Лацио
не начался
22:00
Яблонец Астана
не начался
22:00
Ренн Динамо К
не начался
22:00
Сарпсборг 08 Мальмё
не начался
22:00
Бешикташ Генк
не начался
22:00
Челси БАТЭ
не начался
22:00
ПАОК Види
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
не начался
19:30
ЛокомотивТрактор
не начался
19:30
ХК СочиДинамо М
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Калгари ФлэймзПиттсбург Пингвинз
не начался
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Фенербахче
не начался
21:00
Бавария Баскония
не начался
21:45
Олимпия Милан Химки
не начался
22:00
Олимпиакос Маккаби Т-А
не начался
22:00
Реал Мадрид Будучность
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Кидался топором: как Овечкин провел выходной

Овечкин поучаствовал в турнире по дартсу топорами

Кадр из видео/Washington Capitals/Twitter.com
Видео по теме
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продемонстрировал прекрасное владение топором. Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли устроили турнир по дартсу, где вместо дротиков использовали рубящее орудие.

Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» решили необычным образом провести выходной. День отдыха игрокам достался после уверенной победы над «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:2.

Реклама

Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли устроили турнир по дартсу, однако вместо дротиков использовали топоры.

В социальных сетях появилось несколько видео, где в необычном турнире соревнуются российский капитан и нападающий клуба Алексендр Овечкин, а также шведские форварды «столичных» Никлас Бэкстрем и Андре Бураковски.

Если у скандинавов броски получались с переменным успехом, то Овечкин угодил прямо в центр мишени.

Однако это попадание не помогло россиянину одержать итоговую победу — лучшим оказался американский нападающий Ти-Джей Оши.

В то время как игроки «Вашингтона» соревновались в точности, в НХЛ прошли восемь матчей очередного игрового дня, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов.

Результативными действиями удалось отметиться нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину и форварду «Флориды Пантерз» Евгению Дадонову. Оба игрока записали на свой счет по голевой передаче.

«Пингвины» на выезде в драматичном поединке в овертайме сумели сломить сопротивление «Эдмонтон Ойлерз» — 6:5. Это был самый результативный поединок игрового дня.

Передача Малкина на канадца Джейми Олексяка в середине второго периода помогла «Питтсбургу» восстановить баланс в счете, который после того гола стал равным — 2:2.

Команда Дадонова провела свой матч неудачно. «Пантеры» на выезде проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2. Причем первыми повели в счете гости. В конце первого периода ворота соперника распечатал американский форвард «Флориды» Винсент Трочек, которому ассистировал россиянин. Однако после перерыва гости пропустили четыре шайбы подряд, что лишило их надежды на положительный результат.

Несмотря на набранное очко, Дадонов был одним из худших игроков встречи. Его показатель полезности — «минус три».

Ворота «рейнджеров» защищал соотечественник Евгения Александр Георгиев, который помог своей команде победить, отразив 36 бросков из 38.

Вторым российским голкипером, выступавшим в ночь на 24 ноября, был Сергей Бобровский из «Коламбус Блю Джекетс». Домашний матч против «Аризоны Койотс» у спортсмена не задался — он отразил лишь 22 броска из 26, а его команда проиграла со счетом 1:4. Также не получился матч и у партнера Бобровского по команде нападающего Артемия Панарина, который покинул лед без набранных очков.

«Мы здорово начали, контролировали игру большую часть первого периода, но затем убрали ногу с педали газа. На бумаге у нас отличная команда, но не чувствуется правильный настрой.

Кто-то пашет, а кто-то хочет обыграть на одном коньке. У нас не так много мастерства, в первую очередь мы работяги. Нам не хватает огня и нахальства»,

— проанализировал поражение своей команды американский нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон.

Лучшим из россиян, согласно статистке, был форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артем Анисимов, который результативными действиями не отметился, но был активен, провел на льду почти 20 минут и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Коллектив Овечкина свой следующий матч проведет 26 октября в 4.00 по московскому времени. «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретится с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ. Результаты игрового дня:


«Коламбус Блю Джекетс» — «Аризона Койотс» — 1:4
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» — 5:2
«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 1:4
«Монреаль Канадиенс» — «Калгари Флэймз» — 3:2
«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5
«Даллас Старз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2
«Чикаго Блэкхоукс» — «Анахайм Дакс» — 3:1
«Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:6 (ОТ)

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».