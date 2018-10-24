Две операции, десятки раненых: фанаты ЦСКА пострадали в Риме

В Посольстве России в Италии сообщили о точном числе пострадавших граждан страны во время инцидента на станции римского метро Repubblica. Незадолго до матча Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА эскалатор при спуске неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка, в результате которой несколько десятков фанатов российского клуба получили травмы различной степени тяжести.

Реклама

Поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй отметил, что в подземке пострадали и попали в больницу 16 россиян, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Также Бурляй отметил, что в больницу попали и четверо граждан Украины, им также была предложена помощь российского посольства.

По словам дипломата, ему позвонила мэр Рима Вирджиния Раджи, которая от имени горожан выразила слова солидарности и пообещала оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Пострадавших продержат в больнице от 48 часов до семи дней. Все раненые поступили в трезвом состоянии.

Фоторепортаж: При обрушении эскалатора в Риме пострадали российские болельщики __is_photorep_included12032593: 1

Восемь человек к утру были выписаны, а большинство из тех, кто до сих пор находится в больнице — в удовлетворительном состоянии.

«Состояние большинства россиян удовлетворительное.

Трое, получившие наиболее серьезные ранения, находятся в больнице «Умберто I», у всех троих — двух мужчин и одной молодой женщины, все — граждане РФ — травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс»,

— рассказал представитель посольства, его слова приводит ТАСС.

Также отмечается, что риска ампутации стопы одному из пострадавших, о чем сообщалось ранее, нет.

Троим гражданам России было рекомендовано поменять обратные билеты, чтобы они могли находиться под наблюдением врачей.

Сам матч, который проходил в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, завершился со счетом 3:0 в пользу «Рому». Дублем в ворота ЦСКА отметился Эдин Джеко, еще один гол на счету Дженгиза Ундера.

Фоторепортаж: "Рома" разгромила ЦСКА после аварии в метро __is_photorep_included12032851: 1

Российский клуб опустился на третье место в группе, пропустив вперед «Рому» и мадридский «Реал», который в параллельном матче обыграл чешскую «Викторию» со счетом 2:1.

О случившемся в метро футболисты ЦСКА узнали только после матча. Об этом рассказал журналистам исландский полузащитник красно-синих Арнор Сигурдссон.

«Команда узнала о случившемся после игры. Я слышал, что произошло. Надеюсь, что все будут в порядке»,

— отметил Сигурдссон.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пообещал, что клуб не останется в стороне и поможет пострадавшим.

«Да, конечно, меня проинформировали о произошедшем в метро. На фоне этих печальных, если не сказать — трагических, событий даже игра ушла на второй план.

Практически весь матч я был на телефоне — пытался выяснить, что именно произошло, насколько все серьезно. К сожалению, есть пострадавшие, которые находятся в госпитале. Несколько человек получили серьезные травмы», — начал Бабаев.

Гендиректор клуба отметил, что информация о том, что болельщики клуба якобы спровоцировали аварию прыжками на эскалаторе, вряд ли соответствует действительности.

«Постараемся оказать всю необходимую помощь и уже это делаем. Оперативно подключился и Российский футбольный союз (РФС), и Министерство иностранных дел (МИД). Надеюсь, что ребята поправятся. Сейчас самое главное — здоровье.

Надеюсь, власти Рима разберутся, как такое могло произойти. Сейчас много спекуляций на эту тему.

На мой взгляд, информация о том, что там прыгали, не совсем серьезна. Все-таки это метрополитен столицы Италии, и он должен выдерживать большие нагрузки, серьезные людские потоки.

В принципе власти Рима, мэр города тоже довольно оперативно отреагировали. Сейчас не столь важно, кто виноват. Важно помочь пострадавшим», — говорил Бабаев после игры.

Также руководитель клуба сделал акцент на том, что в ЦСКА люди могут обращаться по любым вопроса финансового и административного характера.

«Поможет ли клуб пострадавшим? Мы уже это делаем. Разместили объявления на своих информационных ресурсах.

Люди могут обращаться с любыми вопросами финансового, административного характера. Мы, конечно, окажем помощь, которая понадобится»,

— заключил Бабаев.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».