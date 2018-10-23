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Разгром ЦСКА и давка болельщиков: кошмар в Лиге чемпионов

В Сети появилось видео обрушения эскалатора в римском метро‍

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в матче против «Ромы» в Лиге чемпионов Reuters
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в матче против «Ромы» в Лиге чемпионов
Видео по теме
Московский ЦСКА разгромно уступил итальянской «Роме» на выезде в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Эта неудача сопровождалась трагическими околофутбольными событиями: незадолго до стартового свистка в римском метро произошла давка из-за поломки эскалатора, в которой пострадали около 30 болельщиков армейцев. В Сети уже появилось видео обрушения эскалатора.

Вечером 23 октября Рим превратился в несчастливый город для московского ЦСКА.

Разгром

После домашней победы над действующим победителем Лиги чемпионом мадридским «Реалом» (1:0) подопечные Виктора Гончаренко резко повысили свой статус в глазах европейских оппонентов и ехали в гости к «Роме» в приподнятом настроении, даже несмотря на дисквалификацию основного голкипера Игоря Акинфеева. Однако «волки» буквально смяли гостей напором и скоростью.

Несмотря на равную игру в первом тайме, римляне безжалостно реализовывали свои моменты, в то время как ЦСКА все время чего-то не хватало.

На 30-й минуте встречи Эдин Джеко расстрелял пустые ворота после передачи Лоренцо Пеллегрини, которую не сумел прервать второй вратарь ЦСКА Илья Помазун.

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Второй гол армейцы пропустили в раздевалку: на 43-й минуте Джеко оформил дубль, зарядив прямо под штангу. А уже в начале второго тайма «Рома» оформила разгром — из выгодной позиции отличился забытый всеми защитниками ЦСКА Дженгиз Ундер.

Во втором тайме игра у красно-синих разладилась: очень страдал выход из обороны в атаку, и, как ни старались армейцы отыграть хотя бы один мяч, «волки» на опыте прерывали все их попытки создать опасность.

Встреча так и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Трудно представить, с каким чувством ЦСКА теперь покидает Рим, учитывая все сопутствующие этому поражению печальные события.

Была ли поножовщина?

Информационное агентство ANSA сообщило, что накануне матча между болельщиками армейцев и «волков» произошла яростная драка, в результате которой серьезно пострадали россияне:

два фаната красно-синих были избиты, а один получил ножевое ранение.

О подробностях не сообщалось, хотя некоторые СМИ утверждали, что от удара ножом болельщик скончался. Однако вскоре сотрудник посольства России в Италии опроверг пугающие сведения.

«Информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности.

Этот человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч на Олимпийском стадионе. Сотрудник посольства с ним уже связывался», — цитирует функционера «РИА Новости».

При этом в дипмиссии подтвердили, что драка фанатов действительно имела место. Стражам правопорядка пришлось использовать водометы, чтобы прекратить потасовку.

Трагедия в метро

Гораздо больший резонанс вызвала давка в римском метро, которая тоже произошла незадолго до начала встречи. При спуске на станцию Repubblica сломался эскалатор, в результате чего большое количество фанатов, направлявшихся на матч ЦСКА с «Ромой», упали друг на друга и получили повреждения разной степени тяжести.

Посольство России в Италии сообщило, что пострадали около 30 болельщиков армейцев.

«Очевидно, что в этом инциденте замешаны граждане России. Мы общаемся с официальными властями, получаем данные от департамента гражданский защиты в связи с этой аварией эскалатора на станции.

Пострадали до 30 человек из числа болельщиков футбольного клуба ЦСКА. Из них семеро на носилках были вывезены скорой помощью в городские госпитали,

пятерых — видимо, с травмами средней тяжести — вывели под руки. Еще 18 человек, получивших легкие повреждения, вышли сами», — приводит «Чемпионат.com» слова пресс-атташе дипмиссии Дмитрия Гурина. — Дипломаты уже разъехались по госпиталям, чтобы установить степень тяжести нанесенного ущерба здоровью у всех лиц. В детали причин произошедшего мы пока не вникали, органы их установят. Сейчас мы помогаем людям».

Фоторепортаж: При обрушении эскалатора в Риме пострадали российские болельщики

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Поверенный в делах посольства России Максим Бурляй также добавил, что была открыта горячая линия, по которой можно получить всю актуальную информацию о произошедшем.

«Раненых сейчас направляют в две римских больницы — Поликлинику Умберто I и Травматологический и ортопедический центр. В настоящее время сотрудники посольства выезжают в эти медицинские учреждения, чтобы на месте прояснить ситуацию и оказать всю необходимую поддержку и помощь пострадавшим соотечественникам», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Местные СМИ винят в произошедшем самих болельщиков ЦСКА. Утверждается, что они распевали песни в поддержку клуба и прыгали всей толпой на эскалаторе, что привело к поломке.

«Эскалатор неожиданно сломался под давлением фанатов ЦСКА, которые пели и прыгали. Ужасающий спектакль разыгрался прямо там, где группа болельщиков устраивала веселые танцы. Сообщается о 20 раненых: один из них наполовину лишился ноги. Из остальных 19 пострадавших почти все россияне, однако среди них были и итальянцы», — пишет издание La Repubblica.

Механическая лестница сорвалась со стопора, и полотно начало двигаться чересчур быстро, из-за чего фанаты повалились друг на друга.

В Сети уже появилось видео обрушения эскалатора в метро, однако на этом ролике нет никаких прыжков и скандирований. Возможно, такое поведение болельщиков было зафиксировано до трагического эпизода, и сами виновники уже успели спуститься на станцию.

Мэр Рима Вирджиния Раджи подтвердила эту версию произошедшего.

«Очевидцы утверждают, что видели прыжки и танцы на эскалаторе. Мы должны разобраться в том, что случилось, и находимся в полном распоряжении для раненых и семей пострадавших. Расследование уже открыто, я выражаю полную солидарность и поддержку пострадавшим», — приводит слова Раджи Sportmediaset.

Также на месте происшествия были обнаружены бутылки пива и осколки стекла, несмотря на то что в центре Рима с вечера понедельника перестали продавать напитки в стеклянной таре и было даже запрещено открыто носить подобные емкости на улице.

В итоге многие пострадавшие в давке получили порезы из-за выроненных и разбившихся бутылок.

В Российском футбольном союзе (РФС) уже предложили свою поддержку раненым фанатам:

«РФС находится на связи с ЦСКА и российским консульством в Риме, готовы оказать помощь пострадавшим».

Вскоре после этого в официальном твиттере армейцев также появилось сообщение о том, что они могут обратиться за помощью в официальный клуб болельщиков ЦСКА.

Последствия обрушения эскалатора в Риме, при котором пострадали российские болельщики, 23 октября...

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