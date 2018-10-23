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«Ампутируют ногу»: фанатов ЦСКА раздавили в метро

При аварии эскалатора в метро Рима пострадали фанаты ЦСКА

У станции метро в центре Рима, где при обрушения эскалатора пострадали российские болельщики, 23... ANSA/PERI-PERCOSSI/ilsole24ore.com
У станции метро в центре Рима, где при обрушения эскалатора пострадали российские болельщики, 23 октября 2018 года
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Фанаты московского ЦСКА пострадали в римском метро по дороге на матч Лиги чемпионов против итальянской «Ромы». Когда болельщики спускались на станцию, произошла поломка эскалатора, что привело к массовому падению людей и сильной давке. По информации СМИ, одному из фанатов придется ампутировать ногу. Посольство России в Италии сообщает о 30 пострадавших.

За час до стартового свистка в матче группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и итальянской «Ромой» появилась новость о том, что в римском метро произошел инцидент с участием болельщиков армейского клуба.

«Группа болельщиков ЦСКА спускалась на станцию. В этот момент произошло обрушение эскалатора.

Различные ранения получили по меньшей мере восемь из них. Число пострадавших может вырасти», — приводит «РИА Новости» слова представителя римской полиции.

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В сети появилось жуткое видео с происшествием, на котором заметно, как большая группа болельщиков ЦСКА спускается на эскалаторе к станции метро, однако внезапно начинает валиться вниз.

Предполагается, что у эскалатора сломался стопор, отвечающий за скорость движения, в результате чего механическая лестница спускалась чересчур быстро, что привело к падению многих людей, которые валились сверху друг на друга. Кто-то успел выпрыгнуть из толпы на разделительную перегородку между двумя эскалаторами и избежать давки.

Однако большая часть болельщиков, к сожалению, осталась на своих местах и пострадала.

Сотрудники станции, скорее всего, попытались вручную остановить эскалатор, однако это привело к тому, что несколько ступеней просто зажевало, и ситуацию это не спасло.

По информации итальянской газеты La Repubblica, к поломке эскалатора могли привести действия фанатов ЦСКА, которые пребывали в нетрезвом состоянии и совершили синхронный прыжок прямо во время движения лестницы. Также сообщается, что болельщики всей толпой скандировали кричалки в честь любимого клуба и постоянно прыгали на полотне.

Corriere della Sera подтверждает, что поломка произошла из-за того, что на эскалатор вступило одновременно слишком большое количество людей, на которое он не был рассчитан. В этом издании так же, как в La Repubblica, отмечается, что несколько болельщиков прыгнули на эскалатор одновременно.

Один из очевидцев инцидента выложил в твиттере фотографии перебинтованной ноги и снятого кроссовка с кровавыми следами, а также снимок разбитых ступеней эскалатора — тоже с темно-красными пятнами.

Римский полицейский заверил, что все попавшие в давку фанаты сейчас отправлены в больницу. Однако ждать медицинской помощи пришлось больше десяти минут.

«Мы сделали все, что могли с нашей стороны, оказали первую медицинскую помощь, но люди в итоге 10-12 минут лежали без внимания персонала, — рассказал один из очевидцев происшествия. — Мы поднялись наверх и увидели раненых.

Сотрудники метро ничего не делали, мы им говорили, что внизу люди в крови, а они нам: «Мы знаем, мы знаем».

И тут прибежали полицейские с дубинками, не разобравшись в ситуации, начали орать на итальянском и применять силу по отношению к болельщикам, которые не пострадали. Я хотел объяснить, что людям внизу нужна помощь, мне велели замолчать. Спустя еще две-пять минут появились врачи скорой, которые начали спускаться вниз».

Фоторепортаж: При обрушении эскалатора в Риме пострадали российские болельщики

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В настоящее время станция метро Repubblica, на которой произошел инцидент, временно закрыта. Число жертв давки продолжает увеличиться. На данный момент пожарная служба Рима официально сообщила, что

пострадали 15 человек, и большинство из них — болельщики ЦСКА. Некоторые из них получили серьезные переломы, а кто-то отделался порезами и ушибами.

Однако в СМИ фигурируют и другие новости. Так, по информации La Repubblica, повреждения получили около 20 человек, у пятерых — тяжелые травмы, а один потерял ногу.

«Эскалатор неожиданно сломался под давлением фанатов ЦСКА, которые пели и прыгали. Ужасающий спектакль разыгрался прямо там, где группа болельщиков устраивала веселые танцы. Сообщается о 20 раненых: один из них наполовину лишился ноги. Из остальных 19 пострадавших почти все россияне, однако среди них были и итальянцы», — говорится в материале издания.

Посольство России в Италии сообщает о 30 пострадавших.

«Нам поступила информация о 30 пострадавших, из них семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения», — рассказал представитель дипмиссии.

О летальных исходах на данный момент ничего не говорится.

Официальный твиттер ЦСКА пока никак не отреагировал на произошедшее. Последним постом в нем остается запись о том, что игроки армейцев благополучно добрались до Олимпийского стадиона, на котором состоится матч против «Ромы».

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