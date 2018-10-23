Не видят успехов: мир обделил атлетов из России

Стали известны имена десяти спортсменов, претендующих на звание лучшего легкоатлета мира 2018 года. Список номинантов опубликовала пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

И в нем не нашлось место ни одному атлету из России.

В том числе и Сергею Шубенкову, который специализируется в беге на дистанции 110 м с барьерами. В этом сезоне 28-летний уроженец Барнаула одержал победу на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» с результатом 12,97 секунды, опередив испанского бегуна Орландо Ортегу. Завоевав «Бриллиантовый трофей», Шубенков стал первым легкоатлетом в истории, которому удалось добиться подобного успеха в беге на 110 метров с барьерами во второй раз подряд.

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Кроме того, российский спортсмен завоевал серебро на чемпионате Европы в Берлине.

В борьбе за первое место Шубенков уступил лишь 0,002 секунды французу Паскалю Мартино-Лагарду.

В список претендентов на звание лучшего легкоатлета года по версии ИААФ вошли кенийские бегуны Тимоти Черут, Элиуд Кипчоге и Эммануэль Корир, американцы Кристиан Коулман и Ноа Лайлз, прыгун с шестом из Швеции Арман Дюплантис, южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга, а также французский многоборец Кевин Майер, новозеландец Томас Уолш и бегун из Катара Абдеррахман Самба.

Победитель будет выбран по итогам трех этапов голосования. На первом проголосуют члены совета федерации, затем на выборах выступят ассоциации-члены ИААФ, а в последнюю очередь в социальных сетях в голосовании примут участие болельщики.

Обладатели наград будут объявлены 4 декабря на специальной церемонии награждения, которая пройдет в Монако.

В числе победителей, к слову, может оказаться российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая была включена в список претендентов на приз лучшей легкоатлетки года.

25-летняя россиянка в 2018 году завоевала золотые медали на зимнем чемпионате мира и летнем чемпионате Европы. Кроме того, Ласицкене показала феноменальный результат, одержав победу в 25 турнирах из 26.

Она также установила рекордную серию из 45 побед подряд, которая в итоге прервалась на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате, где российская спортсменка заняла третье место.

Помимо Ласицкене на награду лучшей легкоатлетке года по версии ИААФ претендуют британская бегунья Дина Эшер-Смит, бегунья из Кении Беатрис Чепкоеч, колумбийская прыгунья в длину Катрин Ибаргуэн, хорватка Сандра Перкович и южноафриканская бегунья Кастер Семеня. Также в топ-10 попала Нафисатту Тиам из Бельгии, выступающая в многоборье, польская метательница молота Анита Влодарчик, представительница Нидерландов в беге на длинные дистанции Сифан Хассан и бегунья с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо.

Примечательно, что и Ласицкене, и Шубенков не были включены в список лучших легкоатлетов Европы.

Российская прыгунья уступила в борьбе за попадание в топ-3 трехкратной чемпионке континента Эшер-Смит, победительнице чемпионата Европы в семиборье Тиам и прыгунье с шестом из Греции Екатерини Стефаниди.

Шубенков, который за 2018 год принял участие в 15 турнирах, одержав в них 11 побед, также не вошел в шорт-лист претендентов на приз лучшему легкоатлету Европы года. Вместо него в списке номинантов числятся Майер и Дюплантис, а также турецкий спринтер Рамиль Гулиев и норвежский бегун, одержавший на континентальном первенстве 2018 года две победы, Якоб Ингбригтсен.

В своей карьере Ласицкене дважды выигрывала чемпионат мира, столько же раз побеждала на мировом первенстве в соревнованиях, проводимых в помещении, а также выигрывала финальные этапы «Бриллиантовой лиги» в 2017 и 2018 году. Кроме того, в ее активе серебро чемпионата Европы — 2014.

Шубенков является единственным за всю историю советской и российской мужской легкой атлетики спортсменом, кому удалось выиграть золотую медаль чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами. Также он — серебряный и бронзовый призер мировых первенств и двукратный чемпион Европы.

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