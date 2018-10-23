«Надеемся на лучшее»: Устюгов попал в больницу

Российский лыжник Сергей Устюгов был доставлен в больницу в Валь Сеналесе после падения с лыжероллеров на спуске. По словам главного тренера сборной России Маркуса Крамера, 26-летний спортсмен сильно повредил палец на руке. В тренерском штабе опасаются, что Устюгов получил перелом.

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«Последние несколько дней ему не везло. На легкой пробежке он упал, и возникли проблемы с ногой. А вчера мы были внизу и работали на лыжероллерах, и за десять минут до окончания тренировки он наехал на камень и упал. Теперь у него проблемы с большим пальцем.

Мы отправили Устюгова в больницу, чтобы проверить на рентгене, не сломан ли палец. Если так, то это большая проблема. Надеюсь, он не сломан»,

— цитирует Крамера VG.

На данный момент сборная России проводит тренировочный сбор в Италии и вовсю готовится к стартовым этапам Кубка мира. Первый из них пройдет в финской Руке с 24 по 25 ноября. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Устюгов рискует пропустить ближайшие соревнования, где он должен был выступить в классическом спринте, а также раздельном старте на 15 км.

«У меня пока нет точной информации по поводу здоровья Сергея, сейчас он в больнице. Как будет точная информация, то будем решать, сможет ли он принять участие в ближайшем этапе Кубке мира в Руке. Надеемся на лучшее», — цитирует Вяльбе Sport24.

Сам Устюгов пару недель назад в одном из интервью заявил, что имел сомнения относительно того, стоит ли ему готовиться к новому сезону.

«Честно, в этом году бывали моменты, когда я уже не получал удовольствие от тренировок, как это было раньше. Да, возникал такой вопрос: зачем? А потом думаешь: да ладно, это же классно — бежать, тренироваться, кататься на роллерах. Заставляешь себя, преодолеваешь себя с каждой тренировкой, становишься лучше, развиваешься. В этом и есть плюс», — приводит слова лыжника «РИА Новости».

При этом Устюгов поставил себе цель завоевать несколько медалей на этапах Кубка мира, а также успешно выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдет в австрийском Зеефельде с 20 февраля по 3 марта 2019 года.

«Это надо любой ценой попробовать сделать, превозмогая себя, подойти хорошо к чемпионату. Конечно, хотелось бы повторить успех, но я понимаю, что с каждым годом мы не молодеем, появляются новые соперники, как в прошлом году, когда много талантливых ребят появилось. И сейчас уже начинаешь задумываться: а как попасть в эстафетную четверку или спринтерскую эстафету? Потому что нас очень много, и все очень сильны», — отметил россиянин.

Этим летом Устюгов принял участие в предсезонном престижном лыжероллерном фестивале Blink.

В забеге на дистанции 7,5 км в гору 26-летний россиянин занял только 15-е место, отстав от финишировавшего первым норвежца Симена Хегстада Крюгера на две минуты и 26,0 секунды.

Однако Сергею удалось одержать победу в масс-старте на 15 км свободным стилем: он показал результат 29 минут и 26 секунд, на 2,1 секунды опередив еще одного лыжника из Норвегии Александра Дерберга.

Устюгов стал двукратным чемпионом мира в 2017 году, завоевав золото на соревнованиях в Лахти в скиатлоне 15+15 км и в классическом командном спринте. Также на его счету 13 побед в гонках на этапах Кубка мира.

В январе 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин не допустил российского лыжника до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Сам же Устюгов затем говорил, что воспринял отстранение от Игр спокойно.

«Я воспринял все это в отношении себя более мягко, чем пожизненное отстранение других ребят от Олимпийских игр. Только улыбка на лице была после того, как услышал новость о том, что не поеду на Игры», — цитирует россиянина проект «На лыжи!».

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