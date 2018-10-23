«Соберем 100 тысяч в «Лужниках»: Хабиб готовится к Мейвезеру

Курсы валют$ 65.53 (+0.37) 75.07 (+0.408)
Пенсионный советник
Москва: +5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
21:30
СампдорияСассуоло
0:0
закончен
Испания / Примера
22:00
Реал СосьедадЖирона
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
22:00
АрсеналЛестер Сити
3:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралНефтехимик
4:1
закончен
12:30
АмурТорпедо
3:4 (ОТ)
закончен
15:30
СибирьАк Барс
0:1
закончен
16:30
БарысДинамо Мн
3:1
закончен
17:00
Салават ЮлаевАвангард
0:1 (ОТ)
закончен
18:30
ЙокеритДинамо Р
7:3
закончен
19:30
СпартакДинамо М
4:2
закончен
19:30
ХК СочиСлован
4:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
02:30
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
1:3
закончен
03:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
5:4 (ОТ)
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксВашингтон Кэпиталз
2:5
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Химки
70:80
закончен
19:30
ЦСКА Калев
102:75
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
127:106
закончен
02:30
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
90:93
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзИндиана Пэйсерс
101:91
закончен
03:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
124:113
закончен
03:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
115:109
закончен
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
84:92
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсВашингтон Уизардс
124:125
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
142:143
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
123:103
закончен
Лига чемпионов
19:55
Янг Бойз Валенсия
не начался
19:55
АЕК Афины Бавария
не начался
22:00
Аякс Бенфика
не начался
22:00
Хоффенхайм Лион
не начался
22:00
Шахтёр Д Манчестер Сити
не начался
22:00
Рома ЦСКА
не начался
22:00
Реал Мадрид Виктория Пльзень
не начался
22:00
Манчестер Юнайтед Ювентус
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивМеталлург Мг
не начался
19:00
СеверстальТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсАризона Койотс
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФлорида Пантерз
не начался
02:30
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАнахайм Дакс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзПиттсбург Пингвинз
не начался
Еврокубок
20:00
Партизан АСВЕЛ
не начался
21:00
Альба Ассеко
не начался
21:30
Доломити Энергия Тюрк Телеком
не начался
21:45
Лимож Тофаш
не начался
21:45
Уникаха УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Денвер НаггетсСакраменто Кингз
не начался
Лига чемпионов
19:55
Брюгге Монако
не начался
19:55
ПСВ Эйндховен Тоттенхэм Хотспур
не начался
22:00
Боруссия Д Атлетико М
не начался
22:00
Барселона Интер М
не начался
22:00
ПСЖ Наполи
не начался
22:00
Ливерпуль Црвена Звезда
не начался
22:00
Локомотив М Порту
не начался
22:00
Галатасарай Шальке-04
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
12:00
СКА-ХабаровскБалтика
не начался
14:30
Спартак-2Луч
не начался
14:30
ТомьШинник
не начался
15:00
СибирьАрмавир
не начался
17:00
ТюменьРотор
не начался
18:00
МордовияЗенит-2
не начался
18:00
Краснодар-2Нижний Новгород
не начался
18:30
ТамбовХимки
не начался
19:00
СочиАвангард К
не начался
19:00
ЧертановоФакел
не начался
Испания / Примера
20:00
Райо ВальеканоАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурНефтехимик
не начался
12:30
АдмиралТорпедо
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАк Барс
не начался
15:30
СибирьВитязь
не начался
17:00
Салават ЮлаевСКА
не начался
19:30
АвангардДинамо Мн
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:30
Колорадо ЭвеланшТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
Еврокубок
19:00
Галатасарай Монако
не начался
19:00
Ритас Ауксилиум Торино
не начался
20:00
Зенит Валенсия
не начался
20:30
Фрапорт Скайлайнерс Морнар
не начался
20:30
Цедевита Локомотив-Кубань
не начался
21:00
Андорра Ратиофарм Ульм
не начался
21:30
Брешия Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсБруклин Нетс
не начался
02:00
Атланта ХоуксДаллас Маверикс
не начался
02:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
не начался
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсИндиана Пэйсерс
не начался
04:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзВашингтон Уизардс
не начался
«Соберем 100 тысяч в «Лужниках»: Хабиб готовится к Мейвезеру

Нурмагомедову предложили провести бой с Мейвейзером в «Лужниках»

«Газета.Ru»
Видео по теме
Хабиб Нурмагомедов рассказал подробности возможного поединка с Флойдом Мейвезером по правилам бокса. Российский боец хочет подраться с американцем на московском стадионе «Лужники» в присутствии 100 тысяч зрителей. Заниматься организацией боя будет глава Федерации бокса России Умар Кремлев.

Обладатель титула UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов всерьез намерен провести поединок по правилам бокса с легендарным американцем Флойдом Мейвезером.

Реклама

Вопросы организации резонансной встречи Хабиб обсуждал с главой Федерации бокса России (ФБР) Умаром Кремлевым.

«Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремевым. Обсудили бой с Мейвезером. Хотим, чтобы поединок прошел в Москве на легендарной арене «Лужники».

Также Нурмагомедов выразил уверенность, что поединок соберет 100 тысяч зрителей и поставит мировой рекорд по количеству платных трансляций.

«Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций»,

— пишет российский спортсмен.

Для Хабиба важно провести бой в России, потому что на нем сможет присутствовать его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов, которому запрещен въезд в США.

«А, самое важное, в углу будет мой отец, в Москву виза ведь не нужна», — отметил Нурмагомедов-младший.

Многие болельщики считают решение Хабиба подраться с Мейвезером рискованной авантюрой. Это понимает и сам российский спортсмен.

«А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?»

— спросил Нурмагомедов в конце своего послания, использовав хэштеги #толькоВперед и #победатолькоотВсевышнего».

Сам Кремлев признался, что ему было бы интересно организовать встречу Нурмагомедова и Мейвезера.

«Мы обсуждали подготовку и организацию боя против Мейвезера по правилам бокса, было бы интересно. Я думаю, что Хабиб готов к этому.

Мы будем вести переговоры. Конечно, хотелось, чтобы бой прошел в «Лужниках», как раз отцу Хабиба Абдулманапу не придется делать визу. Данный бой интересен обоим бойцам — Мейвезер мечтает об этом, потому что Хабиб стал популярным во всем мире», — цитирует генерального секретаря федерации Sport24.

Вместе с тем, Кремлев считает, что если бой примет Россия, то победа останется за Хабибом.

«Если бой будет в Москве, то победа гарантирована Нурмагомедову.

Абдулманап будет контролировать ход подготовки как главный тренер, также возможно, что и Ломаченко-старший будет помогать в предстоящем поединке. Подготовка будет серьезная.

При проведении данного боя побьем все предыдущие рекорды по продаже билетов и гонораров, это сто процентов. Дата? Это еще мы не обсуждали. Надеемся, бой пройдет в «Лужниках», как раз у нас с партером выйдет около ста тысяч зрителей», — сказал глава ФБР.

Однако есть эксперты, которые не согласны с тем, что Россия сможет принять подобный бой. В том, что поединок проведут «Лужники», усомнился трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю.

«Этого не будет в России. Я считаю, что такого боя в Москве не будет. Я более реалистичный человек.

Не будет боксерского поединка между Мейвезером и Нурмагомедовым здесь по простой причине, что основные деньги идут с американского телевидения — это платные каналы.

Если это станут проводить в Москве, это будет не то время. В 6 утра бой не будут показывать здесь, чтобы была прямая трансляция в Америку. Общая касса пойдет все-таки из Америки, здесь, в России, таких денег нету. Вопрос в том, откуда деньги будут брать: оплата, гонорар за организацию этого боя. Откуда?» — заявил Цзю.

7 октября Хабиб Нурмагомедов нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в четвертом раунде поединка за пояс чемпиона UFC, который прошел в Лас-Вегасе. После этого россиянин вызвал на бой Мейвезера.

Американский спортсмен вызов принял, но отметил, что будет биться только по правилам бокса. Судя по последним новостям, Хабиб на такие условия согласен.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».