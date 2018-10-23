«Соберем 100 тысяч в «Лужниках»: Хабиб готовится к Мейвезеру

Обладатель титула UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов всерьез намерен провести поединок по правилам бокса с легендарным американцем Флойдом Мейвезером.

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Вопросы организации резонансной встречи Хабиб обсуждал с главой Федерации бокса России (ФБР) Умаром Кремлевым.

«Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремевым. Обсудили бой с Мейвезером. Хотим, чтобы поединок прошел в Москве на легендарной арене «Лужники».

Также Нурмагомедов выразил уверенность, что поединок соберет 100 тысяч зрителей и поставит мировой рекорд по количеству платных трансляций.

«Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций»,

— пишет российский спортсмен.

Для Хабиба важно провести бой в России, потому что на нем сможет присутствовать его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов, которому запрещен въезд в США.

«А, самое важное, в углу будет мой отец, в Москву виза ведь не нужна», — отметил Нурмагомедов-младший.

Многие болельщики считают решение Хабиба подраться с Мейвезером рискованной авантюрой. Это понимает и сам российский спортсмен.

«А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?»

— спросил Нурмагомедов в конце своего послания, использовав хэштеги #толькоВперед и #победатолькоотВсевышнего».

Сам Кремлев признался, что ему было бы интересно организовать встречу Нурмагомедова и Мейвезера.

«Мы обсуждали подготовку и организацию боя против Мейвезера по правилам бокса, было бы интересно. Я думаю, что Хабиб готов к этому.

Мы будем вести переговоры. Конечно, хотелось, чтобы бой прошел в «Лужниках», как раз отцу Хабиба Абдулманапу не придется делать визу. Данный бой интересен обоим бойцам — Мейвезер мечтает об этом, потому что Хабиб стал популярным во всем мире», — цитирует генерального секретаря федерации Sport24.

Вместе с тем, Кремлев считает, что если бой примет Россия, то победа останется за Хабибом.

«Если бой будет в Москве, то победа гарантирована Нурмагомедову.

Абдулманап будет контролировать ход подготовки как главный тренер, также возможно, что и Ломаченко-старший будет помогать в предстоящем поединке. Подготовка будет серьезная.

При проведении данного боя побьем все предыдущие рекорды по продаже билетов и гонораров, это сто процентов. Дата? Это еще мы не обсуждали. Надеемся, бой пройдет в «Лужниках», как раз у нас с партером выйдет около ста тысяч зрителей», — сказал глава ФБР.

Однако есть эксперты, которые не согласны с тем, что Россия сможет принять подобный бой. В том, что поединок проведут «Лужники», усомнился трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю.

«Этого не будет в России. Я считаю, что такого боя в Москве не будет. Я более реалистичный человек.

Не будет боксерского поединка между Мейвезером и Нурмагомедовым здесь по простой причине, что основные деньги идут с американского телевидения — это платные каналы.

Если это станут проводить в Москве, это будет не то время. В 6 утра бой не будут показывать здесь, чтобы была прямая трансляция в Америку. Общая касса пойдет все-таки из Америки, здесь, в России, таких денег нету. Вопрос в том, откуда деньги будут брать: оплата, гонорар за организацию этого боя. Откуда?» — заявил Цзю.

7 октября Хабиб Нурмагомедов нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в четвертом раунде поединка за пояс чемпиона UFC, который прошел в Лас-Вегасе. После этого россиянин вызвал на бой Мейвезера.

Американский спортсмен вызов принял, но отметил, что будет биться только по правилам бокса. Судя по последним новостям, Хабиб на такие условия согласен.

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