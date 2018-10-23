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«Ненавижу его»: Глушаков и Ещенко вернулись в основу

Глушаков и Ещенко тренируются с основной московского «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков РИА Новости
Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков
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Только накануне состоялась отставка итальянца Массимо Карреры из московского «Спартака», а красно-белый клуб прочно занял места во всех спортивных новостных топах. Страсти в инстаграме с участием дочерей Карреры и Глушакова, возвращение Дениса и Андрея Ещенко к работе с основным составом перед матчем с «Рейнджерс» под руководством Рауля Рианчо и журналистские инсайды об испанце и потенциальных тренерах. «Газета.Ru» собрала последние новости вокруг народной команды.

«Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись»

23 октября московский «Спартак» провел первую тренировку под руководством испанского специалиста Рауля Рианчо, который назначен временно исполняющим обязанности наставника команды после отставки итальянца Массимо Карреры.

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Главной новостью стало ожидаемое возвращение в первую команду бывшего капитана Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, более месяца тренировавшихся и игравших за молодежный состав красно-белых.

Напомним, что оба были переведены Каррерой в дубль после того, как поставили лайки в инстаграме под стихотворением актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, призывавшего к отставке итальянского специалиста.

Как стало известно накануне, обоим опальным футболистам оформили британские визы для поездки на матч с «Рейнджерс», правда, в клубе официально пояснили, что сам процесс оформления документов был начат задолго до решения об изменениях на тренерском мостике.

«Все мысли сейчас – о предстоящем матче против «Рейнджерс». Нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках и как можно лучше подготовиться к встрече.

Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде безусловно должно оживить игру», — написал в своем телеграм-канале вице-президент десятикратных чемпионов России Наиль Измайлов.

»Ему бы дубль тренировать»

«Рауль Рианчо уже вплотную руководит тренировочным процессом: не стоит забывать, что он специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского «Рубина» и киевского «Динамо». Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде», — написал Измайлов в том же посте о новом, временном тренере команды.

Впрочем, по поводу нового спартаковского рулевого не все так однозначно. Например, журналист «Спорт-Экспресса», автор нескольких книг о «Спартаке» Игорь Рабинер поделился инсайдом, что далеко не все в команде любят испанца.

«Что касается Рауля Рианчо, то два раза снаряд в одну воронку не падает. Это не тот случай, когда Каррера пришел на смену Аленичеву после АЕК. Массимо работал в штабе «Спартака» совсем чуть-чуть, его толком никто не знал – и психологически он начинал с чистого листа, — написал журналист.

— Рауль же в команде уже треть сезона плюс предсезонку. И, насколько мне известно, с игроками у него далеко не все просто. Слышал, например, такой отзыв: «Ему бы школу, дубль тренировать».

То есть, выходит, для молодежи Рианчо хорош – может, тут и кроется доверие молодым игрокам в этом сезоне, за которых, надеюсь, мы когда-нибудь еще скажем Каррере большое спасибо.

Но, по словам изнутри команды, резкая, малоуважительная манера общения Рауля с опытными футболистами не вполне соответствует тому, как обычно ведет себя второй тренер, только придя в команду. И у игроков это вызвало отторжение».

«Любопытно посмотреть на Шалимова в «Спартаке»

Что касается фигуры нового постоянного главного тренера «Спартака», то к шорт-листу имен кандидатов на этот пост, возглавляемый наставником сборной России Станиславом Черчесовым, 23 октября добавились новые фигуранты.

«Кононов и (но не или) Скрипник. Интересно. А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в «Спартаке», – написал в своем твиттере журналист Илья Казаков.

Интересно, что Олег Кононов возглавляет тульский «Арсенал» и своей выездной победой над «Спартаком» фактически уволил Карерру.

Украинец Вадим Скрипник работал в бременском «Вердере», за который выступал во время своей карьеры игрока, а сейчас возглавляет латвийский ФК «Рига». Интерес «Спартака» к нему подтвердил и комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

«Встреча представителей Виктора Скрипника с руководством «Спартака» назначена уже на сегодня. Сам тренер в Латвии. Завтра у него финал Кубка страны. В ближайшие три дня Скрипник с ФК «Рига» может взять два трофея. Сейчас у него 19 игр подряд без поражений в чемпионате Латвии», — написал Моссаковский у себя в твиттере.

«Ненавижу Глушакова»

Продолжают кипеть страсти и в инстаграме, где все Массимо Каррера ответил всем попрощавшимся с ним футболистам команды, включая Андрея Ещенко.

Единственным исключением стал Денис Глушаков, выложивший довольно неоднозначное фото вместе с прощальными словами благодарности тренеру, а затем удаливший собравший три тысячи лайков комментарий старшей дочери итальянца Франчески, спросившей бывшего капитана: «Ты серьезно?»

Отреагировала на ситуацию и младшая дочь Массимо Мартина, которая пообщалась в своем инстаграме с болельщиками «Спартака».

«Я точно не знаю, но он определенно одна из проблем», — написала она в ответ на вопрос, уволили ли Карреру из-за Глушакова.

Также она прокомментировала действия своей сестры, объяснив, почему та задала футболисту вопрос, а также рассказав о своих чувствах к полузащитнику:

«Потому что Глушаков хотел, чтобы мой папа ушел. Я его ненавижу», — ответила Мартина Каррера болельщикам красно-белых.

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