«Рома» - ЦСКА

Ставки: победа ЦСКА с форой (+1,5) за 1.90, обе забьют за 1.95, гол в каждом тайме за 1.60 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

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Разницу в классе между этими клубами не стоит переоценивать: сейчас ЦСКА если и уступает «Роме» по качеству игры, то совсем немного. Римлян сильно лихорадит, и при определённых обстоятельствах шансы набрать очки на «Олимпико» у красно-синих будут.

Дело в том, что подопечные Эусебио Ди Франческо испытывают колоссальные структурные проблемы.

«Рома» часто ошибается позиционно, плохо выглядит в позиционном нападении и не может предложить что-то интересное и необычное для взлома низкого оборонительного блока. Пара центральных полузащитников Н'Зонзи-Де Росси упорно не может найти общий язык, из-за чего владение римлян часто бывает стерильным и предсказуемым.

Эта «Рома» очень сильна на контратаках, но ЦСКА едва ли будет претендовать на игру первым номером в Риме, так что свободное пространство у итальянцев с большой долей вероятности не появится. По крайней мере до тех пор, пока счёт 0:0. А значит на лёгкую жизнь рассчитывать им не стоит.

Дело тут даже не в средних результатах, а именно в качестве футбола.

Субботнее поражение от СПАЛ (0:2) - это ещё пол-беды. Там у «Ромы» играл полуторный состав и итоговый результат не стал сюрпризом. Но вот в чём штука: до этой встречи римляне одержали три победы в Серии А подряд, хотя в двух матчах из трёх не были лучше соперника.

Основные надежды «волков» связаны с индивидуальными озарениями лидеров и контратаками. Довольно зыбкая почва для успеха. Игра «Ромы» не оставляет цельного впечатления и крайне нестабильна. Вдобавок к этому ЦСКА провёл свой матч в национальном чемпионате на сутки раньше, без траты лишних сил переиграв в Каспийске «Анжи» (2:0).

Словом, вариант «ЦСКА не проиграет» за 3.40 просто напрашивался бы, если б не отсутствие Игоря Акинфеева.

Нелепое удаление вратаря в матче с «Реалом» не сулит ничего хорошего: предыдущее камео Ильи Помазуна в официальных матчах привело к ошибкам и поражению от «Рубина», а Георгию Кырнацу пока не доверяют даже выполнение удара от ворот в переполненных «Лужниках». Давление на молодого голкипера в Риме (скорее всего сыграет Помазун) будет сильнейшим.

В связи с этим даже победа «армейцев» с форой (+1,5) за 1.90 выглядит не особенно надёжно, хотя выездная статистика москвичей в матчах с представителями Серии А смотрится недурно - три победы и ничья в восьми встречах. И всё же от ставок на результат лучше отказаться: ЦСКА навяжет борьбу, но справится ли с нервами молодой вратарь - это вопрос.

Пожалуй, надёжнее всего ставить на голы.

«Рома» часто ошибается позиционно и допускает обрезы, у ЦСКА отсутствует основной голкипер. Самый очевидный вариант - заиграть что-то вроде «обе забьют» (1.95), «гол в каждом тайме» (1.60) или «тотал больше 2,5 голов» (1.60).

Ставка: ничья за 3.30 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

Дисквалификация нападающего туринцев Криштиану Роналду за сомнительное удаление в игре с «Валенсией» составила только один матч. Основной сюжет встречи заключается именно в этом: португалец вернётся на «Олд Траффорд» и сыграет против «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год.

Обе команды провели матчи внутреннего первенства в субботу и сыграли вничью.

«МЮ» выжал практически максимум из имевшихся моментов, но всё же не удержал победу над «Челси» (2:2), а «Ювентус» впервые потерял очки в чемпионате Италии, не сумев одолеть «Дженоа» (1:1).

Туринцы играли в полноги, а «МЮ» много бегал без мяча и потратил на противодействие лондонцам немало сил. С учётом натужного старта «дьяволов» в Лиге чемпионов и невысокого качества футбола «Ювентус» считается фаворитом, хотя и будет играть на чужом поле. На первый взгляд, это логично.

Но вот статистика «Ювентуса» в гостевых матчах с английскими клубами - четыре победы, шесть ничьих и 12 поражений.

Не то чтобы впечатляет, правда? К тому же манкунианцы в последнее время показывают свойственное коллективам Моуринью умение добиваться результата при не самой лучшей игре, а оно бесценно в играх с топ-соперниками.

Пожалуй, прояснить ситуацию с мотивацией соперников может простой взгляд на турнирную таблицу.

У «Ювентуса» шесть очков, у «МЮ» - четыре, у «Валенсии» с «Янг Бойз» - одно на двоих. Строго говоря, обе команды полностью устроит ничья. Поскольку уровень коллективов сопоставим, а необходимости побеждать любой ценой нет, коэффициент 3.30 на ничью кажется немного завышенным. Возможно, имеет смысл рискнуть.

«Локомотив» — «Порту»

Ставки: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.89, тотал больше 2,5 мячей за 2.35, второй тайм результативнее первого за 2.15 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

«Железнодорожники» приближаются к пику физической формы. Это сказывается как на результатах, так и на качестве футбола. Игра «Локомотива» по-прежнему весьма специфична, но живости и энергии за последние недели в ней точно стало больше.

Для РПЛ этого хватает: после печального старта подопечные Юрия Сёмина одержали три победы подряд и катапультировались в зону еврокубков. В матче с «Шальке» варианты тоже были: на гол красно-зелёные наиграли и вполне заслуживали ничьей. Проблем у «железнодорожников» всё ещё хватает, но теперь они уже не кажутся нерешаемыми.

«Порту» в двух турах Лиги чемпионов набрал четыре очка, но особого впечатления не произвёл.

Обе игры португальцев получились более чем равными, но с «Шальке» (1:1) «драконы» смогли быстро отыграться, а с «Галатасараем» (1:0) оказались лучше в реализации. Как правило, рассчитывать на удачу на долгосрочных отрезках всё же не стоит.

В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов «Локомотив» выходил из группы, но продолжить эту серию, ясное дело, будет жутко сложно. «Порту» устроит ничья, а это значит, что «железнодорожникам» нужно будет забирать инициативу. Это таит большую опасность, поскольку у португальцев есть целая россыпь быстрых футболистов, умеющих доводить контратаки до ума.

Впрочем, кое-какие поводы для сдержанного оптимизма всё же имеются.

Во-первых, «Порту» выиграл лишь один из последних семи гостевых матчей в еврокубках (четыре ничьих и два поражения). В трёх последних выездных встречах на евроарене «драконы» сыграли вничью.

Во-вторых, «Порту» одержал лишь одну победу в последних пяти встречах с соперниками из России, если считать и дома и на выезде. Это случилось в незабываемом матче с московским «Спартаком» (5:2) в 1/4 финала Лиги Европы-2010/11. В остальном португальцам игры с нашими клубами даются непросто - две ничьи и два поражения.

Пожалуй, можно подумать о победе «Локомотива» с нулевой форой за 2.89 и ставках на результативность.

В этом матче при любом счёте одной из команд нужно будет забивать: хозяев не устроит даже ничья, а «Порту» явно не собирается проигрывать в Москве. Вариант «тотал больше 2,5 мячей» за 2.35 явно заслуживает риска.

После перерыва время начнёт поджимать, и игра должна стать более открытой. «Тотал второго тайма больше 1,5 мячей» оценивается в 2.50, а классический вариант «второй тайм результативнее первого» идёт за 2.15 в БК «Лига Ставок».