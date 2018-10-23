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ЦСКА будет бороться за Акинфеева, «Локо» - за надежду

7 ставок на матчи «Рома» - ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус» и «Локомотив» — «Порту»

5654460 02.10.2018 Игроки ПФК ЦСКА перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между... РИА Новости
5654460 02.10.2018 Игроки ПФК ЦСКА перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ПФК ЦСКА (Россия, Москва) и ФК «Реал» (Испания, Мадрид). Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Лига чемпионов возвращается. На кого ставить в матчах «Рома» — ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус» и «Локомотив» — «Порту», чтобы выиграть наверняка, «Газета.Ru» попыталась разобраться.

«Рома» - ЦСКА

Ставки: победа ЦСКА с форой (+1,5) за 1.90, обе забьют за 1.95, гол в каждом тайме за 1.60 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

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Разницу в классе между этими клубами не стоит переоценивать: сейчас ЦСКА если и уступает «Роме» по качеству игры, то совсем немного. Римлян сильно лихорадит, и при определённых обстоятельствах шансы набрать очки на «Олимпико» у красно-синих будут.

Дело в том, что подопечные Эусебио Ди Франческо испытывают колоссальные структурные проблемы.

«Рома» часто ошибается позиционно, плохо выглядит в позиционном нападении и не может предложить что-то интересное и необычное для взлома низкого оборонительного блока. Пара центральных полузащитников Н'Зонзи-Де Росси упорно не может найти общий язык, из-за чего владение римлян часто бывает стерильным и предсказуемым.

Эта «Рома» очень сильна на контратаках, но ЦСКА едва ли будет претендовать на игру первым номером в Риме, так что свободное пространство у итальянцев с большой долей вероятности не появится. По крайней мере до тех пор, пока счёт 0:0. А значит на лёгкую жизнь рассчитывать им не стоит.

Дело тут даже не в средних результатах, а именно в качестве футбола.

Субботнее поражение от СПАЛ (0:2) - это ещё пол-беды. Там у «Ромы» играл полуторный состав и итоговый результат не стал сюрпризом. Но вот в чём штука: до этой встречи римляне одержали три победы в Серии А подряд, хотя в двух матчах из трёх не были лучше соперника.

Основные надежды «волков» связаны с индивидуальными озарениями лидеров и контратаками. Довольно зыбкая почва для успеха. Игра «Ромы» не оставляет цельного впечатления и крайне нестабильна. Вдобавок к этому ЦСКА провёл свой матч в национальном чемпионате на сутки раньше, без траты лишних сил переиграв в Каспийске «Анжи» (2:0).

Словом, вариант «ЦСКА не проиграет» за 3.40 просто напрашивался бы, если б не отсутствие Игоря Акинфеева.

Нелепое удаление вратаря в матче с «Реалом» не сулит ничего хорошего: предыдущее камео Ильи Помазуна в официальных матчах привело к ошибкам и поражению от «Рубина», а Георгию Кырнацу пока не доверяют даже выполнение удара от ворот в переполненных «Лужниках». Давление на молодого голкипера в Риме (скорее всего сыграет Помазун) будет сильнейшим.

В связи с этим даже победа «армейцев» с форой (+1,5) за 1.90 выглядит не особенно надёжно, хотя выездная статистика москвичей в матчах с представителями Серии А смотрится недурно - три победы и ничья в восьми встречах. И всё же от ставок на результат лучше отказаться: ЦСКА навяжет борьбу, но справится ли с нервами молодой вратарь - это вопрос.

Пожалуй, надёжнее всего ставить на голы.

«Рома» часто ошибается позиционно и допускает обрезы, у ЦСКА отсутствует основной голкипер. Самый очевидный вариант - заиграть что-то вроде «обе забьют» (1.95), «гол в каждом тайме» (1.60) или «тотал больше 2,5 голов» (1.60).

«Манчестер Юнайтед» — «Ювентус»

Ставка: ничья за 3.30 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

Дисквалификация нападающего туринцев Криштиану Роналду за сомнительное удаление в игре с «Валенсией» составила только один матч. Основной сюжет встречи заключается именно в этом: португалец вернётся на «Олд Траффорд» и сыграет против «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год.

Обе команды провели матчи внутреннего первенства в субботу и сыграли вничью.

«МЮ» выжал практически максимум из имевшихся моментов, но всё же не удержал победу над «Челси» (2:2), а «Ювентус» впервые потерял очки в чемпионате Италии, не сумев одолеть «Дженоа» (1:1).

Туринцы играли в полноги, а «МЮ» много бегал без мяча и потратил на противодействие лондонцам немало сил. С учётом натужного старта «дьяволов» в Лиге чемпионов и невысокого качества футбола «Ювентус» считается фаворитом, хотя и будет играть на чужом поле. На первый взгляд, это логично.

Но вот статистика «Ювентуса» в гостевых матчах с английскими клубами - четыре победы, шесть ничьих и 12 поражений.

Не то чтобы впечатляет, правда? К тому же манкунианцы в последнее время показывают свойственное коллективам Моуринью умение добиваться результата при не самой лучшей игре, а оно бесценно в играх с топ-соперниками.

Пожалуй, прояснить ситуацию с мотивацией соперников может простой взгляд на турнирную таблицу.

У «Ювентуса» шесть очков, у «МЮ» - четыре, у «Валенсии» с «Янг Бойз» - одно на двоих. Строго говоря, обе команды полностью устроит ничья. Поскольку уровень коллективов сопоставим, а необходимости побеждать любой ценой нет, коэффициент 3.30 на ничью кажется немного завышенным. Возможно, имеет смысл рискнуть.

«Локомотив» — «Порту»

Ставки: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.89, тотал больше 2,5 мячей за 2.35, второй тайм результативнее первого за 2.15 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

«Железнодорожники» приближаются к пику физической формы. Это сказывается как на результатах, так и на качестве футбола. Игра «Локомотива» по-прежнему весьма специфична, но живости и энергии за последние недели в ней точно стало больше.

Для РПЛ этого хватает: после печального старта подопечные Юрия Сёмина одержали три победы подряд и катапультировались в зону еврокубков. В матче с «Шальке» варианты тоже были: на гол красно-зелёные наиграли и вполне заслуживали ничьей. Проблем у «железнодорожников» всё ещё хватает, но теперь они уже не кажутся нерешаемыми.

«Порту» в двух турах Лиги чемпионов набрал четыре очка, но особого впечатления не произвёл.

Обе игры португальцев получились более чем равными, но с «Шальке» (1:1) «драконы» смогли быстро отыграться, а с «Галатасараем» (1:0) оказались лучше в реализации. Как правило, рассчитывать на удачу на долгосрочных отрезках всё же не стоит.

В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов «Локомотив» выходил из группы, но продолжить эту серию, ясное дело, будет жутко сложно. «Порту» устроит ничья, а это значит, что «железнодорожникам» нужно будет забирать инициативу. Это таит большую опасность, поскольку у португальцев есть целая россыпь быстрых футболистов, умеющих доводить контратаки до ума.

Впрочем, кое-какие поводы для сдержанного оптимизма всё же имеются.

Во-первых, «Порту» выиграл лишь один из последних семи гостевых матчей в еврокубках (четыре ничьих и два поражения). В трёх последних выездных встречах на евроарене «драконы» сыграли вничью.

Во-вторых, «Порту» одержал лишь одну победу в последних пяти встречах с соперниками из России, если считать и дома и на выезде. Это случилось в незабываемом матче с московским «Спартаком» (5:2) в 1/4 финала Лиги Европы-2010/11. В остальном португальцам игры с нашими клубами даются непросто - две ничьи и два поражения.

Пожалуй, можно подумать о победе «Локомотива» с нулевой форой за 2.89 и ставках на результативность.

В этом матче при любом счёте одной из команд нужно будет забивать: хозяев не устроит даже ничья, а «Порту» явно не собирается проигрывать в Москве. Вариант «тотал больше 2,5 мячей» за 2.35 явно заслуживает риска.

После перерыва время начнёт поджимать, и игра должна стать более открытой. «Тотал второго тайма больше 1,5 мячей» оценивается в 2.50, а классический вариант «второй тайм результативнее первого» идёт за 2.15 в БК «Лига Ставок».