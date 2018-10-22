«Моют туалет по очереди»: как живут Кокорин и Мамаев

Курсы валют$ 65.31 (-0.281) 75.04 (-0.487)
Пенсионный советник
Москва: +8°C
Распад русского мира
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
13:30
ФрозинонеЭмполи
3:3
закончен
16:00
БолоньяТорино
2:2
закончен
16:00
КьевоАталанта
1:5
закончен
16:00
ПармаЛацио
0:2
закончен
19:00
ФиорентинаКальяри
1:1
закончен
21:30
Интер ММилан
1:0
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МЗенит
1:0
закончен
16:30
Спартак МАрсенал
2:3
закончен
19:00
КраснодарАхмат
0:1
закончен
Франция / Лига 1
16:00
МонпельеБордо
2:0
закончен
18:00
Сент-ЭтьенРенн
1:1
закончен
22:00
НиццаМарсель
0:1
закончен
Испания / Примера
13:00
Райо ВальеканоХетафе
1:2
закончен
17:15
ЭйбарАтлетик Б
1:1
закончен
19:30
УэскаЭспаньол
0:2
закончен
21:45
БетисВальядолид
0:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЛьвовАрсенал К
1:0
закончен
17:00
Олимпик ДЧерноморец
1:0
закончен
19:30
АлександрияКарпаты
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ГертаФрайбург
1:1
закончен
19:00
Боруссия ММайнц
4:0
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
ЭвертонКристал Пэлас
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ЛокомотивАвтомобилист
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
СеверстальМеталлург Мг
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЦСКА
1:2 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКалгари Флэймз
1:4
закончен
02:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
3:6
закончен
03:00
Анахайм ДаксБаффало Сэйбрз
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Зенит
93:91
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсАтланта Хоукс
111:133
закончен
02:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
120:131
закончен
03:00
Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
100:98
закончен
04:00
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
115:112
закончен
Автоспорт / Гран-при США
21:10
Райкконен выиграл Гран-при США «Формулы-1»
online
Фигурное катание /
23:01
Самодурова заняла третье место на этапе Гран-при
1
Сатоко Мияхара (Япония)
219,71
2
Каори Сакамото (Япония)
213,90
3
Софья Самодурова (Россия)
198,70
закончен
Теннис / «ВТБ Кубок Кремля»
16:00
Адриан Маннарино (Франция) — Карен Хачанов (Россия)
2:6, 2:6
закончен
Италия / Серия А
21:30
СампдорияСассуоло
не начался
Испания / Примера
22:00
Реал СосьедадЖирона
не начался
Англия / Премьер-лига
22:00
АрсеналЛестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралНефтехимик
4:1
закончен
12:30
АмурТорпедо
3:4 (ОТ)
закончен
15:30
СибирьАк Барс
0:0
1 период
16:30
БарысДинамо Мн
не начался
17:00
Салават ЮлаевАвангард
не начался
18:30
ЙокеритДинамо Р
не начался
19:30
СпартакДинамо М
не начался
19:30
ХК СочиСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКолорадо Эвеланш
не начался
02:30
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Химки
не начался
19:30
ЦСКА Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсВашингтон Уизардс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
Лига чемпионов
19:55
Янг Бойз Валенсия
не начался
19:55
АЕК Афины Бавария
не начался
22:00
Аякс Бенфика
не начался
22:00
Хоффенхайм Лион
не начался
22:00
Шахтёр Д Манчестер Сити
не начался
22:00
Рома ЦСКА
не начался
22:00
Реал Мадрид Виктория Пльзень
не начался
22:00
Манчестер Юнайтед Ювентус
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивМеталлург Мг
не начался
19:00
СеверстальТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсАризона Койотс
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФлорида Пантерз
не начался
02:30
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАнахайм Дакс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзПиттсбург Пингвинз
не начался
Еврокубок
20:00
Партизан АСВЕЛ
не начался
21:00
Альба Ассеко
не начался
21:30
Доломити Энергия Тюрк Телеком
не начался
21:45
Лимож Тофаш
не начался
21:45
Уникаха УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Денвер НаггетсСакраменто Кингз
не начался
«Моют туалет по очереди»: как живут Кокорин и Мамаев

СМИ: Кокорин и Мамаев добровольно моют туалеты в СИЗО

Сотрудник ФСИН России во внутреннем дворе «Следственного изолятора № 2 Управления федеральной... РИА Новости
Сотрудник ФСИН России во внутреннем дворе «Следственного изолятора № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве»
Видео по теме
В СМИ продолжают рассказывать подробности из жизни попавших в СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Стало известно, что игроки не испытывают давления со стороны других заключенных. Также отмечается, что спортсмены моют отхожие места со своими сокамерниками по очереди.

Экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают находиться в СИЗО «Бутырка». История с игроками «Зенита» и «Краснодара» активно освещается в средствах массовой информации, и внимательный читатель уже наверняка знает о том, в каких условиях спортсменов содержат под стражей.

Реклама

Тем не менее издание «Московский комсомолец» смогло рассказать новые подробности пребывания игроков в неволе. Как отмечает СМИ,

жизнь футболистов в заточении проходит, как они сами выражаются, в покаянии. Мамаеву даже разрешают ходить в храм.

А вот спортзал, в который футболисты попросились практически сразу же после попадания за решетку, остается для игроков недоступным — всему виной большая очередь. Желающих потренироваться слишком много. Вероятно, скоро это смогут сделать и Кокорин c Мамаевым.

Многим было интересно, как игроки смогут уживаться с другими заключенными. С этим вопросом, по словам издания, прекрасно разобрался начальник «Бутырки» Сергей Телятников.

Руководитель учреждения посадил спортсменов в ОК (отдельный корпус), где спортсмены содержатся в небольших камерах по 2-4 человека. Этот корпус находится немного в стороне от других, и туда почти не просачивается криминальная субкультура хотя, как пишет «МК», «крики «АУЕ» слышны и здесь».

«Коридор в ОКах зеленый. Потому его в шутку «зеленой милей» и зовем», ,

— рассказал один из сотрудников учреждения.

В соседях у игроков нет закоренелых преступников. Телятников посадил к футболистам, брату Кокорина и еще одному участнику беспорядков тех, кто уже находился с ними в карантине. У каждого в камере по одному соседу — трое задержаны за кражу, еще один за неуплату алиментов.

«В общем, вроде бы в ОКах у спортсменов все окей. И бить не бьют, и вымогать деньги не вымогают, и даже «парашу» они моют исключительно по своему желанию (чередуясь с соседями)»,

— резюмирует издание.

Также отмечается, что футболисты все равно находятся в подавленном состоянии. Особенно Кокорин.

Вероятно, нападающий «Зенита» переживает из-за того, что рядом с ним сидит младший брат Кирилл. Форвард постоянно интересуется состоянием своего родственника. Игрок, которого посадили в отремонтированную камеру, даже предлагал поменяться местами с Кириллом, что, естественно, ему сделать запретили.

Всем с этим отмечается, что проблем с питанием футболисты не испытывают. «Кормить стали намного лучше в последнее время.

Я тут уже год. Качество еды постоянно меняется, но эту и прошлую неделю готовили вообще отменно. Может, из-за футболистов? Как только их к нам посадили, мы сразу понадеялись, что теперь жизнь во всей «Бутырке» станет лучше.

И мы сами видим, что внимание к нашему изолятору приковано: постоянно какие-то проверки идут», — рассказал правозащитникам заключенный Максим.

Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были помещены в «Бутырку» до 8 декабря решением Тверского суда Москвы на момент расследования дела об избиении футболистами двух чиновников — Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

События, которые произошли 8 октября, вызвали большой резонанс со стороны общественности, разделившейся на два противоположных лагеря: первые требуют наистрожайшего наказания в отношении виновных (в соответствии с законодательством Российской Федерации), другие же придерживаются мнения, что спортсменам достаточно отделаться крупным денежным штрафом.

19 октября суд рассмотрел апелляции об изменении меры пресечения на домашний арест, которые подали адвокаты обвиняемых, но принял решение их отклонить. Игроков обвиняют по двум статьям — «Побои» и «Хулиганство». Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».