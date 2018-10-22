«Моют туалет по очереди»: как живут Кокорин и Мамаев

Экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают находиться в СИЗО «Бутырка». История с игроками «Зенита» и «Краснодара» активно освещается в средствах массовой информации, и внимательный читатель уже наверняка знает о том, в каких условиях спортсменов содержат под стражей.

Реклама

Тем не менее издание «Московский комсомолец» смогло рассказать новые подробности пребывания игроков в неволе. Как отмечает СМИ,

жизнь футболистов в заточении проходит, как они сами выражаются, в покаянии. Мамаеву даже разрешают ходить в храм.

А вот спортзал, в который футболисты попросились практически сразу же после попадания за решетку, остается для игроков недоступным — всему виной большая очередь. Желающих потренироваться слишком много. Вероятно, скоро это смогут сделать и Кокорин c Мамаевым.

Многим было интересно, как игроки смогут уживаться с другими заключенными. С этим вопросом, по словам издания, прекрасно разобрался начальник «Бутырки» Сергей Телятников.

Руководитель учреждения посадил спортсменов в ОК (отдельный корпус), где спортсмены содержатся в небольших камерах по 2-4 человека. Этот корпус находится немного в стороне от других, и туда почти не просачивается криминальная субкультура хотя, как пишет «МК», «крики «АУЕ» слышны и здесь».

«Коридор в ОКах зеленый. Потому его в шутку «зеленой милей» и зовем», ,

— рассказал один из сотрудников учреждения.

В соседях у игроков нет закоренелых преступников. Телятников посадил к футболистам, брату Кокорина и еще одному участнику беспорядков тех, кто уже находился с ними в карантине. У каждого в камере по одному соседу — трое задержаны за кражу, еще один за неуплату алиментов.

«В общем, вроде бы в ОКах у спортсменов все окей. И бить не бьют, и вымогать деньги не вымогают, и даже «парашу» они моют исключительно по своему желанию (чередуясь с соседями)»,

— резюмирует издание.

Также отмечается, что футболисты все равно находятся в подавленном состоянии. Особенно Кокорин.

Вероятно, нападающий «Зенита» переживает из-за того, что рядом с ним сидит младший брат Кирилл. Форвард постоянно интересуется состоянием своего родственника. Игрок, которого посадили в отремонтированную камеру, даже предлагал поменяться местами с Кириллом, что, естественно, ему сделать запретили.

Всем с этим отмечается, что проблем с питанием футболисты не испытывают. «Кормить стали намного лучше в последнее время.

Я тут уже год. Качество еды постоянно меняется, но эту и прошлую неделю готовили вообще отменно. Может, из-за футболистов? Как только их к нам посадили, мы сразу понадеялись, что теперь жизнь во всей «Бутырке» станет лучше.

И мы сами видим, что внимание к нашему изолятору приковано: постоянно какие-то проверки идут», — рассказал правозащитникам заключенный Максим.

Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были помещены в «Бутырку» до 8 декабря решением Тверского суда Москвы на момент расследования дела об избиении футболистами двух чиновников — Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

События, которые произошли 8 октября, вызвали большой резонанс со стороны общественности, разделившейся на два противоположных лагеря: первые требуют наистрожайшего наказания в отношении виновных (в соответствии с законодательством Российской Федерации), другие же придерживаются мнения, что спортсменам достаточно отделаться крупным денежным штрафом.

19 октября суд рассмотрел апелляции об изменении меры пресечения на домашний арест, которые подали адвокаты обвиняемых, но принял решение их отклонить. Игроков обвиняют по двум статьям — «Побои» и «Хулиганство». Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».