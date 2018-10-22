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Покорила Эверетт: россиянка обыграла обидчицу Медведевой

Самодурова выиграла бронзу на этапе Гран-при в США

Российская фигуристка Софья Самодурова РИА Новости
Российская фигуристка Софья Самодурова
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Российская фигуристка Софья Самодурова заняла третье место на прошедшем в США первом этапе взрослого Гран-при по фигурному катанию. Подопечная Алексея Мишина, уступившая только японкам Сатоко Мияхаре и Каори Сакамото, сумела опередить американку Брэди Теннелл, которая месяц назад на турнире в Канаде обыграла Евгению Медведеву.

Первый этап Гран-при завершен. Фигуристов мировой элиты принимал американский городок Эверетт, который находится в штате Вашингтон.

Сборная России стартовала удачно, завоевав медали в каждом виде программы. Всего на счету национальной команды пять наград — золото, серебро и три бронзы.

Третье место 31-летнего Сергея Воронова в мужском одиночном катании стало настоящим сюрпризом для спортсмена и его тренеров — идеальное выступление россиянина и ошибки титулованных соперников помогли ему забраться на пьедестал.

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В турнире спортивных пар победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые почти на 30 баллов опередили еще один российский дуэт — Алису Ефимову и Александра Коровина.

Завершали этап соревнования в женском одиночном катании и турнир в танцах. Экс-подопечная известного тренера Этери Тутберидзе Полина Цурская немного разочаровала своих болельщиков. 17-летняя спортсменка, которая 7 мая перешла в группу Елены Буяновой, после короткой программы занимала лишь восьмое место. Но стоит признать, что тогда судьи несколько недооценили два из трех прыжковых элементов спортсменки — каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также тройной флип были заминусованы по шкале GOE. Эксперты и болельщики подчеркивали, что эти решения арбитров во многом были несправедливыми.

Произвольную команду спортсменка провалила сама. После не совсем удачного начала Цурская несколько раз исполнила двойной прыжок, там, где должен был быть тройной. Да и оценку за компоненты россиянка получила низкую. Как итог — лишь седьмое место из десяти добравшихся до финиша участниц.

Сборную России также представляла 16-летняя подопечная тренера Алексея Мишина Софья Самодурова. Для девушки это был первый взрослый этап Гран-при в карьере — в прошлом сезоне она дважды победила на юниорских этапах, но в финале оказалась только на шестом месте, а на взрослом чемпионате России и вовсе осталась лишь 11-й.

Тем не менее, спортсменка сполна оправдала возложенные на нее надежды и сделала максимум — и в произвольной и короткой программе она получила положительные оценки судей абсолютно за все элементы.

Во время своего второго выступления на американском льду, которое было поставлено под композиции Шер и Кристины Агилеры из фильма «Бурлеск» она сделала каскад — тройной флип + тройной тулуп, затем тройной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад — двойной аксель + тройной тулуп, тройной флип, а после каскада — двойной аксель + двойной тулуп + двойной риттебгер, который был последним прыжковым элементом, Самодурова заулыбалась, понимая, что медаль действительно теперь очень близко.

В итоге Софья проиграла только двум опытным японкам, которые были в шестерке лучших на Олимпиаде в Пхенчхане — Сатоко Мияхаре и Каори Сакамото.

Зато спортсменка сумела опередить американку Брэди Теннелл. Ту самую фигуристку, которая месяц назад на турнире в Канаде обыграла Евгению Медведеву. Двукратная чемпионка мира на международных турнирах до того момента уступала лишь россиянкам.

Ставшую четвертой представительницу США подкосил одинарный риттбергер, который шел в каскаде за тройным лутцем в короткой программе.

Тренер Самодуровой Алексей Мишин после соревнований заявил, что его спортсменка движется вперед.

«Софья сделала хороший шаг вперед. Мы понимали ответственность, получив право выступить в Гран-при, и старались оправдать доверие. Спасибо всем, кто нам помогал, кто был с нами»,

— заявил специалист.

«Я надеялась, что останусь на третьем месте после короткой программы, но все равно шокирована тем, что это получилось.

Очень рада, что откаталась чисто, мой тренер Алексей Мишин тоже счастлив. Хотелось бы поблагодарить публику и моих болельщиков — кататься сегодня было настоящим удовольствием», — сказала Софья на пресс-конференции.

Поздравила спортсменку и ее партнерша по тренировкам чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

В соревнованиях танцевальных дуэтов бронзу завоевали россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, представившие в Эверетте свой новый произвольный танец Blues for Klook by Eddie Louis, который поставил Кристофер Дин.

Загорски и Гурейро меньше балла выиграли у американцев Лоррейн Макнамары и Квинна Карпентера, которые остались четвертыми.

Первое место заняла еще одна американская пара — Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, вторым стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри.

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