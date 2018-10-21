Скандальный турнир: чего ждать от чемпионата России

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Хроника /
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Онлайн-трансляция событий вокруг Мамаева и Кокорина
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Самодурова заняла третье место в короткой программе на Гран-при в США
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Сатоко Мияхара (Япония)
73.68
закончен
Теннис / Теннис. ВТБ Кубок Кремля, женщины, финал
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Дарья Касаткина (Россия) — Онс Жабер (Тунис)
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Теннис / Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Полуфинал
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КраснодарАхмат
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БолоньяТорино
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КьевоАталанта
не начался
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ФиорентинаКальяри
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Интер ММилан
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НиццаМарсель
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ЭйбарАтлетик Б
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ЛьвовАрсенал К
0:0
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Олимпик ДЧерноморец
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АлександрияКарпаты
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ГертаФрайбург
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Боруссия ММайнц
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не начался
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СКАЦСКА
не начался
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Нью-Йорк РейнджерсКалгари Флэймз
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Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
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Анахайм ДаксБаффало Сэйбрз
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Кливленд КавальерсАтланта Хоукс
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02:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
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03:00
Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
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Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
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СампдорияСассуоло
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Реал СосьедадЖирона
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Англия / Премьер-лига
22:00
АрсеналЛестер Сити
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АдмиралНефтехимик
не начался
12:30
АмурТорпедо
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СибирьАк Барс
не начался
16:30
БарысДинамо Мн
не начался
17:00
Салават ЮлаевАвангард
не начался
18:30
ЙокеритДинамо Р
не начался
19:30
СпартакДинамо М
не начался
19:30
ХК СочиСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКолорадо Эвеланш
не начался
02:30
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Химки
не начался
19:30
ЦСКА Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсВашингтон Уизардс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
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Скандальный турнир: чего ждать от чемпионата России

«Зенит» и «Краснодар» проведут первые матчи без Кокорина и Мамаева

«Зенит» и «Краснодар» проведут свои первые матчи без Александра Кокорина и Павла Мамаева в Российской премьер-лиге. Питерцев ждет непростой выезд к московскому «Динамо», в преддверии которого в одном из районов столицы появилось граффити с требованием предоставить «свободу узникам» и надписью «FreeKokorin» (свободный Кокорин). «Краснодар» примет на своем поле грозненский «Ахмат». В этот же день свой матч сыграет московский «Спартак» — вновь без Дениса Глушакова.

В Российский премьер-лиге (РПЛ) подходит к концу 11-й тур — первый после беспокойного перерыва на матчи сборных, в ходе которого Александр Кокорин и Павел Мамаев успели попасть в СИЗО, два игрока «Крыльев Советов» были задержаны по подозрению в пьяном вождении, а Дениса Глушакова обвинили в отказе помогать своей бывшей спутнице и детям и заставили выплачивать алименты.

Совпадение это или нет, но матчи «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» были поставлены на самый конец 11-го тура, словно изначально планировались как гвоздь программы.

Однако, если со «Спартаком» все более или менее понятно (Глушаков не играет в основе уже больше месяца), то посмотреть на то, как себя проявят сине-бело-голубые и «быки» без своих лидеров, будет весьма интересно.

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«Динамо» — «Зенит» (14.00)

«Зенит» ждет непростой выезд к «Динамо» даже с учетом того, что москвичи потерпели уже три поражения в чемпионате России подряд, а питерцы идут на первом месте в турнирной таблице.

Если бело-голубым удастся проявить характер и наглухо закрыть свою штрафную, то в отсутствие Кокорина у Сергея Семака просто не окажется форварда, который способен помочь при взломе оборонительного бастиона — простого по своей мысли, но вместе с тем непробиваемого.

По крайней мере, в предыдущей части сезона «Зениту» приходилось в таких случаях весьма непросто, и вся тактика сводилась к забросам на Артема Дзюбу и Антона Заболотного, что отнюдь не всегда гарантирует успех.

Возможно, функции Кокорина в таком случае мог бы взять на себя подвижный аргентинский форвард Себастьян Дриусси, однако в действиях латиноамериканца пока слишком мало хладнокровия.

Пока питерцы готовятся к нелегкой встрече, в одном из районов Москвы неизвестные художники уже начали требовать свободы для Кокорина.

«Свобода — это рай. #FreeKokorin. Свободу узникам совести»,

— гласит надпись на граффити.

Однако Кокорин, которому уже официально выдвинули обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство», до 8 декабря точно пробудет под стражей в СИЗО и в лучшем случае посмотрит матч «Зенита» по телевизору.

К слову, отвечая на одно из писем болельщиков, которые сейчас в большом количестве приходят в «Бутырку», нападающий подчеркнул, что до сих пор внимательно следит за «Динамо» — это клуб, в котором он начинал свою профессиональную карьеру.

«Очень переживаю за «Динамо» всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть, спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо»,

— писал Александр.

Должно быть, форварду вдвойне обидно пропустить такой матч. Главный тренер «Зенита» Семак на пресс-конференции в преддверии встречи заверил, что ждет форварда обратно, несмотря на инцидент с избиением чиновников Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.

«Мы рассчитывали и продолжаем рассчитывать на Александра. Что касается тех событий, то никто не может защищать ребят.

Этот поступок нельзя описать словами. Но я рад, что более серьезных последствий это не понесло: никто не умер и не был покалечен. У всех обостренное чувство справедливости.

Надеюсь, что наказание со стороны закона и со стороны клуба будет вполне адекватным их поступкам. Лично мне очень хотелось бы, чтобы Кокорин и Мамаев продолжали заниматься футболом», — признался специалист.

«Краснодар» — «Ахмат» (19.00)

«Краснодару», который в данный момент занимает второе место в турнирной таблице после «Зенита», предстоит пройти первую проверку боем без Мамаева в домашнем матче против грозненского «Ахмата».

Чеченский клуб находится на десятом месте в РПЛ и на бумаге является явным аутсайдером, однако иногда выдает неприятные для соперников сюрпризы — так, на своем поле поражение от грозненцев потерпел московский «Спартак» (1:2).

Более того, Мураду Мусаеву придется поломать голову над тем, как теперь будет выглядеть центр поля — не только до 8 декабря, когда Мамаева могут в теории выпустить из СИЗО, но и в дальнейшем, ведь «Краснодар» на своем сайте уже уведомил, что предпримет любые усилия, чтобы разорвать контракт с провинившимся футболистом.

В предыдущей части сезона Мамаев выиграл конкуренцию за позицию плеймейкера у купленного после чемпионата мира — 2018 перуанца Кристиана Куэвы, а также у давно закрепившегося в России уругвайца Маурисио Перейры.

Теперь «быкам» придется либо купить кого-нибудь на позицию «десятки» зимой, либо наигрывать на этом месте кого-то из пары латиноамериканцев. Что же придумал Мусаев на ближайшую перспективу, станет известно совсем скоро.

«Краснодар», кстати, уже обратился в РФС с просьбой разорвать контракт с Мамаевым в одностороннем порядке. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что не собирается препятствовать такому развитию событий.

«Это решение клуба… Клуб разберется, что выгоднее: иметь игрока в виде Мамаева или не иметь. Хулиган всегда остается хулиганом, какой бы ни был у него статус, сколько ни было бы денег и какое бы положение в обществе он ни занимал», — приводит слова Кондратьева «Р-Спорт».

«Спартак» — «Арсенал» (16.30)

«Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице, однако три команды из пяти, что находятся выше, провели на матч больше, так что красно-белые вполне могут подняться в зону призовых мест.

Для этого им нужно победить — тогда подопечным Массимо Карреры будет обеспечена как минимум третья строчка, а, если «Краснодар» еще потеряет очки с «Ахматом», то «гладиаторы» поднимутся сразу на вторую позицию.

Возвращения Глушакова и наказанного вместе с ним за лайк на критический пост о Каррере Андрея Ещенко ждать пока не приходится.

Итальянец продолжает вызывать игроков из молодежки и уверяет, что хочет в ближайших матчах доказать Леониду Федуну, что его не стоит увольнять.

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