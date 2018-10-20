Отстоял Кремль: Хачанов убрал француза за час

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Фантастически легко сложился этот финал для Карена Хачанова. Меньше часа продолжался матч с Маннарино. Полное доминирование! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
ВСЁ! КАРЕН ХАЧАНОВ ПОБЕДИЛ — 6:2, 6:2!
Карену остается один мяч до победы на «ВТБ Кубке Кремля»! 40:15!
Хачанов начинает подачу на матч с выигранного мяча — 15:0.
Маннарино опять не оставляет Хачанову на своей подаче шансов. В третий раз в матче — 2:5.
Два первых розыгрыша берет на своей подаче не сдающийся француз — 30:0.
Хачанов в одном гейме от победы — 1:5.
Ничего не может Маннарино противопоставить нашему теннисисту — 40:0.
Хачанов на подаче. Маннарино не справляется с натиском — 15:0.
Выигрывает-таки француз первый свой гейм во втором сете — 1:4.
Включается в борьбу Карен, отыгрывая один мяч, но тут же Маннарино проводит идеальный атакующий розыгрыш с подачи — 40:15.
Выигрывает первые два очка на своей подаче Маннарино — 30:0.
Подача, быстрый розыгрыш, выход Хачанова к сетке и смэш, и тут же следом очко с двух ударов! 0:4!
Умница, Карен! Отвечает эйсом — 40:40.
Первый в матче брейк-пойнт у француза — 30:40.
Вот неприятная борьба завязалась на подаче Хачанова — 15:30.
Не проходит у Маннарино первая подача, но он и со второго мяча здорово подает, практически выбивая Карена из корта. Дважды с трудом отбивается россиянин, а затем за него играет родной кремлевский трос. Извиняется Карен, но факт в том, что гейм за ним — 0:3.
А порох-то в мушкетах еще есть! 30:40.
Тройной брейк-пойнт у Хачанова — 0:40!
Ощущение, что Маннарино рассыпался. 0:30.
Хачанов выходит к сетке в розыгрыше с приема, и это приносит успех — 0:15.
Разбрасывает мячи по углам корта Хачанов, гоняя своего соперника. Маннарино борется, но Карен выходит к сетке и успешно завершает розыгрыш — 40:15.
Отгрывает Маннарино мяч, но тут же ошибается в розыгрыше — 30:15.
И свою подачу с выигранного мяча начинает россиянин — 15:15.
Однако Хачанова, похоже, сейчас не остановить: еще два очка подряд от Карена, и первый гейм во второй партии, еще и с брейком, за ним. 0:1.
Француз не собирается сдаваться и выравнивает ситуацию — 30:30!
Маннарино на подаче во второй партии, но первые два очка за Хачановым — 0:30.
Пока все легко складывается для Хачанова. Недаром он выиграл оба своих финала АТР, в то время как француз проиграл все пять своих...
Даже со второй подачи атакует Хачанов, и француз не справляется с давлением! 2:6 — первый сет за россиянином.
Отыграл одно очко Маннарино, но Карен не намерен отпускать партий. Двойной сетбол — 40:15.
На сет подает Карен и легко выигрывает два розыгрыша подряд — 30:0.
Да! Хачанов делает второй брейк в матче! 2:5!
Совсем все плохо у Маннарино. Виннерс от Хачанова — двойной брейк-пойнт, 15:40.
Еще одно очко за Кареном! 15:30!
А вот на подаче француза может завязаться борьба — 15:15.
Карен так же легко выигрывает все очки на своей подаче — 2:4.
Как ни в чем ни бывало Хачанов уверенно подает. А затем еще и Маннарино ошибается в розыгрыше — 30:0.
Под ноль выигрывает свою подачу Маннарино. Он сегодня только так берет геймы — 2:3.
Маннарино дважды подряд хорош на подаче, что приводит к выигранным розыгрышам — 30:0.
Хачанов доводит гейм на своей подаче до логического завершения — 1:3!
Хачанов старался сыграть как можно агрессивнее, но ошибся по длине — ровно.
И еще один розыгрыш за Маннаринов. Однако тут же Хачанову удается шикарная подача — больше.
Два подряд розыгрыша выиграл Карен, но затем Маннарино удачно вышел к сетке — 40:30.
Маннарино агрессивен с приема, и Хачанов допускает ошибку в ударе — 15:15.
Уверенно начинает на своей подаче Карен — 15:0.
Долгий розыгрыш, нити управления игрой в котором держал в руках Карен. И в итоге именно россиянин его выиграл. Есть первый брейк в матче — 1:2!
Очень близок россиянин к тому, чтобы сделать брейк — меньше.
А вот и первый в матче гейм с настоящей борьбой. Обменялись соперники розыгрышами — 40:40.
Карен тоже включается — 30:30.
На подаче Маннарино пока все в пользу француза — 30:0.
Хорош Хачанов — еще два очка подряд легко забирает. 1:1.
Карен тоже шит не лыком. Тут же отыгрывает мяч, а затем выигрывает ударом навылет длинный розыгрыш — 30:15.
Маннарино атакует со второй подачи россиянина и делает это успешно — 0:15.
Под ноль берет француз первый в матче гейм — 1:0.
Стремительное начало от француза: один за другим он выигрывает три розыгрыша подряд. 40:0.
Подошла к концу разминка, сейчас начнется финал «ВТБ Кубка Кремля». Маннарино подает первым.
Хачанов и Маннарино встречались дважды, в том числе в первом круге Australian Open в 2017 году. Оба раза победа была за Кареном.
Начало игры запланировано на 16.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча «ВТБ Кубок Кремля», в котором встречаются француз Адриан Маннарино и российский теннисист Карен Хачанов.