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2 тайм
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не начался
Теннис / «ВТБ Кубок Кремля»
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СампдорияСассуоло
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Испания / Примера
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Реал СосьедадЖирона
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Англия / Премьер-лига
22:00
АрсеналЛестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралНефтехимик
не начался
12:30
АмурТорпедо
не начался
15:30
СибирьАк Барс
не начался
16:30
БарысДинамо Мн
не начался
17:00
Салават ЮлаевАвангард
не начался
18:30
ЙокеритДинамо Р
не начался
19:30
СпартакДинамо М
не начался
19:30
ХК СочиСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКолорадо Эвеланш
не начался
02:30
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Химки
не начался
19:30
ЦСКА Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсВашингтон Уизардс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
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Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
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Отстоял Кремль: Хачанов убрал француза за час

Хачанов разгромил Маннарино в финале «ВТБ Кубка Кремля»

Российский теннисист Карен Хачанов РИА Новости
Российский теннисист Карен Хачанов
Видео по теме
Россиянин Карен Хачанов разгромил в финале «ВТБ Кубка Кремля» француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:2. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию.
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17:15

Фантастически легко сложился этот финал для Карена Хачанова. Меньше часа продолжался матч с Маннарино. Полное доминирование! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:14

ВСЁ! КАРЕН ХАЧАНОВ ПОБЕДИЛ — 6:2, 6:2!

17:13

Карену остается один мяч до победы на «ВТБ Кубке Кремля»! 40:15!

17:12

Хачанов начинает подачу на матч с выигранного мяча — 15:0.

17:11

Маннарино опять не оставляет Хачанову на своей подаче шансов. В третий раз в матче — 2:5.

17:09

Два первых розыгрыша берет на своей подаче не сдающийся француз — 30:0.

17:08

Хачанов в одном гейме от победы — 1:5.

17:07

Ничего не может Маннарино противопоставить нашему теннисисту — 40:0.

17:06

Хачанов на подаче. Маннарино не справляется с натиском — 15:0.

17:05

Выигрывает-таки француз первый свой гейм во втором сете — 1:4.

17:04

Включается в борьбу Карен, отыгрывая один мяч, но тут же Маннарино проводит идеальный атакующий розыгрыш с подачи — 40:15.

17:03

Выигрывает первые два очка на своей подаче Маннарино — 30:0.

17:02

Подача, быстрый розыгрыш, выход Хачанова к сетке и смэш, и тут же следом очко с двух ударов! 0:4!

17:01

Умница, Карен! Отвечает эйсом — 40:40.

17:01

Первый в матче брейк-пойнт у француза — 30:40.

17:00

Вот неприятная борьба завязалась на подаче Хачанова — 15:30.

16:57

Не проходит у Маннарино первая подача, но он и со второго мяча здорово подает, практически выбивая Карена из корта. Дважды с трудом отбивается россиянин, а затем за него играет родной кремлевский трос. Извиняется Карен, но факт в том, что гейм за ним — 0:3.

16:56

А порох-то в мушкетах еще есть! 30:40.

16:55

Тройной брейк-пойнт у Хачанова — 0:40!

16:55

Ощущение, что Маннарино рассыпался. 0:30.

16:53

Хачанов выходит к сетке в розыгрыше с приема, и это приносит успех — 0:15.

16:52

Разбрасывает мячи по углам корта Хачанов, гоняя своего соперника. Маннарино борется, но Карен выходит к сетке и успешно завершает розыгрыш — 40:15.

16:51

Отгрывает Маннарино мяч, но тут же ошибается в розыгрыше — 30:15.

16:50

И свою подачу с выигранного мяча начинает россиянин — 15:15.

16:49

Однако Хачанова, похоже, сейчас не остановить: еще два очка подряд от Карена, и первый гейм во второй партии, еще и с брейком, за ним. 0:1.

16:48

Француз не собирается сдаваться и выравнивает ситуацию — 30:30!

16:47

Маннарино на подаче во второй партии, но первые два очка за Хачановым — 0:30.

16:45

Пока все легко складывается для Хачанова. Недаром он выиграл оба своих финала АТР, в то время как француз проиграл все пять своих...

16:44

Даже со второй подачи атакует Хачанов, и француз не справляется с давлением! 2:6 — первый сет за россиянином.

16:43

Отыграл одно очко Маннарино, но Карен не намерен отпускать партий. Двойной сетбол — 40:15.

16:42

На сет подает Карен и легко выигрывает два розыгрыша подряд — 30:0.

16:42

Да! Хачанов делает второй брейк в матче! 2:5!

16:41

Совсем все плохо у Маннарино. Виннерс от Хачанова — двойной брейк-пойнт, 15:40.

16:41

Еще одно очко за Кареном! 15:30!

16:40

А вот на подаче француза может завязаться борьба — 15:15.

16:39

Карен так же легко выигрывает все очки на своей подаче — 2:4.

16:37

Как ни в чем ни бывало Хачанов уверенно подает. А затем еще и Маннарино ошибается в розыгрыше — 30:0.

16:36

Под ноль выигрывает свою подачу Маннарино. Он сегодня только так берет геймы — 2:3.

16:35

Маннарино дважды подряд хорош на подаче, что приводит к выигранным розыгрышам — 30:0.

16:34

Хачанов доводит гейм на своей подаче до логического завершения — 1:3!

16:33

Хачанов старался сыграть как можно агрессивнее, но ошибся по длине — ровно.

16:33

И еще один розыгрыш за Маннаринов. Однако тут же Хачанову удается шикарная подача — больше.

16:32

Два подряд розыгрыша выиграл Карен, но затем Маннарино удачно вышел к сетке — 40:30.

16:31

Маннарино агрессивен с приема, и Хачанов допускает ошибку в ударе — 15:15.

16:30

Уверенно начинает на своей подаче Карен — 15:0.

16:29

Долгий розыгрыш, нити управления игрой в котором держал в руках Карен. И в итоге именно россиянин его выиграл. Есть первый брейк в матче — 1:2!

16:28

Очень близок россиянин к тому, чтобы сделать брейк — меньше.

16:27

А вот и первый в матче гейм с настоящей борьбой. Обменялись соперники розыгрышами — 40:40.

16:26

Карен тоже включается — 30:30.

16:25

На подаче Маннарино пока все в пользу француза — 30:0.

16:24

Хорош Хачанов — еще два очка подряд легко забирает. 1:1.

16:23

Карен тоже шит не лыком. Тут же отыгрывает мяч, а затем выигрывает ударом навылет длинный розыгрыш — 30:15.

16:22

Маннарино атакует со второй подачи россиянина и делает это успешно — 0:15.

16:21

Под ноль берет француз первый в матче гейм — 1:0.

16:20

Стремительное начало от француза: один за другим он выигрывает три розыгрыша подряд. 40:0.

16:19

Подошла к концу разминка, сейчас начнется финал «ВТБ Кубка Кремля». Маннарино подает первым.

16:00

Хачанов и Маннарино встречались дважды, в том числе в первом круге Australian Open в 2017 году. Оба раза победа была за Кареном.

15:35

Начало игры запланировано на 16.00 мск.

15:30

Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча «ВТБ Кубок Кремля», в котором встречаются француз Адриан Маннарино и российский теннисист Карен Хачанов.