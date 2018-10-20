«Помог волшебный тренер»: Касаткина едет на Финал тура WTA

14-я ракетка мира Дарья Касаткина в трех сетах со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4 одержала волевую победу над Онс Жабер из Туниса в титульном поединке «ВТБ Кубка Кремля». По ходу второй партии россиянка терпела поражение со счетом 1:4, однако собралась и сумела перевести матч в решающий сет.

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Спортсменки провели на центральном корте «Олимпийского» два часа и четыре минуты. Касаткина совершила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 12. На счету Жабер четыре эйса, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14.

Встречу Касаткина и Жабер завершали в слезах — кто от эмоций, кто от боли.

Онс в концовке поединка настигла старая травма, из-за чего она заканчивала финал с судорогами в ногах. Дарья после игры показала себя с лучшей стороны: она помогла хромающей и расстроенной тунисской спортсменке покинуть корт, а в послематчевом интервью адресовала ей теплые слова, заявив, что это «их не последняя встреча».

После победы над Жабер россиянка не скрывала своей радости. По словам Касаткиной, она осознавала, что по ходу игры проигрывает, но ей «удалось запрыгнуть в последний вагон».

«Я не знаю, что у меня осталось внутри, не до конца понимаю, что произошло. Это был очень-очень важный момент, я всегда мечтала выиграть Кубок Кремля именно в «Олимпийском». И тут такое, я успела «запрыгнуть в последний вагон». Я так счастлива, честно!» — приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира.

Спортсменка также отметила, что, вероятнее всего, ей не удалось показать свой лучший теннис из-за волнения, которое исходило из большого желания победить.

«Я очень хотела победить, это приводит к таким моментам, когда ты очень сильно хочешь, но не можешь. Начинаешь нервничать, чего-то ждать от себя. Но в итоге потом вышел мой волшебный тренер (Филипп Дехас — прим. ред) на корт (смеется), помог мне снова», — заключила она.

За победу в финале турнира Касаткина получит 470 рейтинговых очков (на данный момент она располагается на 14 строчке WTA) и $162 тыс. призовых.

С понедельника, когда стартует Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), россиянка впервые войдет в топ-10 мирового рейтинга.

Для 21-летней уроженки Тольятти победа в «ВТБ Кубке Кремля» стала вторым титулом в карьере. Свой первый трофей на взрослом уровне она завоевала в 2017 году, победив Елену Остапенко в финале турнира в Чарльстоне. Однако уже в следующем розыгрыше соревнования не смогла защитить титул.

Этот титул придаст Касаткиной необходимую психологическую уверенность после трех поражений в финалах кряду: на прошлогоднем турнире в Москве (Юлии Гергес) и в этом году на соревнованиях в Дубае (Элине Свитолиной) и Индиан-Уэллсе (Наоми Осаке). К тому же, удалось зацепиться за поездку в Сингапур на Итоговый турнир — шансов на это у россиянки было немного. В Финале тура Касаткина сможет выступить в том случае, если кто-то из спортсменок снимется с соревнований.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев после победы Касаткиной над Жабер отметил прогресс отечественной спортсменки, а также подчеркнул, что ее триумф является закономерным.

«Касаткина хорошо прогрессирует и является одной из самых талантливых наших молодых теннисисток. Успех на «ВТБ Кубке Кремля» закономерен. Но ей надо продолжать работать, не останавливаться. Прибавлять в плане физики, выносливости», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, что по ходу турнира Касаткина одолела таких теннисисток, как Леся Цуренко, Ализе Корне, Анастасия Павлюченкова, Йоханна Конта и, соответственно, Жабер. Что касается тунисской спортсменки, то она преподнесла одну из главный сенсаций соревнования — во втором круге она в двух сетах переиграла американку Слоан Стивенс, победительницу US Open 2017 года.

Победа над Контой в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» гарантировала Касаткиной место второй запасной на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет с 21 по 28 октября.

Сразу после завоевания своего второго титула в карьере россиянка отправится в Сингапур. Касаткина отметила, что по прибытии все же планирует отдохнуть.

«Мыслей ноль. (смеется) Пока не знаю, чего ждать. Меня, мне кажется, занесут в самолет на Сингапур, скажут: «Так, все – лети!». На пересадке скажут: «Садись вот сюда, лети туда!». Посмотрим, как будет. Планирую два дня ничего не делать. А там посмотрим, как будут играть, может кто-то откажется», — заявила россиянка.

Первой запасной на Итоговом турнире стала Анастасия Севастова из Латвии.

«ВТБ Кубок Кремля» является ежегодным теннисным турниром, который проводится осенью в Москве на хардовых покрытиях. Напомним, что в предыдущем сезоне Касаткина также дошла до финала, но уступила немке Гергес.

Касаткина стала шестой россиянкой, выигравшей Кубок Кремля после Анастасии Мыскиной, Анны Чакветадзе, Елены Дементьевой, Анастасии Павлюченковой и Светланы Кузнецовой.

Турнир этого сезона завершится 21 октября финалом в мужском одиночном разряде.

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