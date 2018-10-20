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Могут наказать за Писика: Овечкин проиграл и нагрубил

Овечкина могут дисквалифицировать за грубый прием в матче НХЛ

Александр Овечкин не смог отличиться в Далласе Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин не смог отличиться в Далласе
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Ноль набранных очков, нереализованный буллит и два грубых приема против соперника — российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вряд ли остался доволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз». Действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл на домашнем льду.

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Вашингтоном Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. За 60 минут основного времени матча хоккеисты сумели забросить в ворота друг друга сразу десять шайб.

Первый период оказался шокирующим для действующих чемпионов — столичный коллектив на глазах у своих болельщиков проиграл стартовую треть со счетом 1:4. Одну из шайб гостей забросил российский нападающий Евгений Дадонов.

Экс-игрок СКА реализовал большинство, оказавшись на убойной позиции перед воротами соперника.

Во втором игровом отрезке хозяева сумели отыграться — вернули «Вашингтон» в игру шайбы Бретта Коннолли, Якуба Враны и Деванте Смита-Пелли. Тем не менее, Джонатан Юбердо незадолго до перерыва сделал счет 4:5.

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Точный бросок шведского форварда хозяев Никласа Бэкстрема за 85 секунд до сирены перевел встречу в овертайм. Игроки дотянули до буллитов, где сильнее оказалась «Флорида». Победный буллит на счету Юбердо.

Овечкин свой штрафной бросок реализовать не смог.

Помимо шайбы в первом периоде, Дадонов отметился результативной передачей. Два голевых паса на счету нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Овечкин остался без набранных очков, однако все равно оказался самой обсуждаемой фигурой поединка. Всему виной два силовых приема капитана столичного коллектива.

Незадолго до конца третьего периода россиянин жестко встретил в чужой зоне финского капитана «Флориды» Александра Баркова, опрокинув его на лед и не дав завладеть шайбой. За это Овечкин был наказан малым штрафом.

Также во втором периоде от Овечкина пострадал канадский защитник соперника Марк Писик. Россиянин мощным силовым приемом опрокинул оппонента, попав тому плечом в область подбородка. За свои действия Овечкин не получил даже малого штрафа.

«Ого, это было плечо Овечкина в нос Писику. Основной удар пришелся прямо в челюсть, а Овечкин весит 235 фунтов. Этот силовой прием — взгляните сами — был проведен в челюсть. Александр опрокинул Писика», — рассказал четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, а ныне телевизионный эксперт Денис Потвен. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

Главный тренер «Флориды» Боб Бугнер раскритиковал поведение российского капитана «Вашингтона».

«Надеюсь, в лиге рассмотрят эпизод, потому что если вы посмотрите повтор, то увидите, что удар пришелся слишком высоко. Это удар в голову, а лига пытается пресекать такое. Не было даже свистка, но я не виню судей. Возможно, они пропустили этот момент, но теперь его необходимо рассмотреть», — сказал наставник «Пантерз».

Более того, россиянина могут дисквалифицировать. По информации RMNB, Бугнер подал жалобу на Овечкина за прием на Писике.

Свой следующий матч «Вашингтон» проведет в гостях 23 октября с «Ванкувером». «Флорида» 21 числа дома встретится с «Детройтом».

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав восемь очков в семи матчах. «Флорида» находится на 15-й строчке, имея в своем активе четыре очка после пяти игр.

В других матчах игрового дня российские хоккеисты участия не принимали. Как и в случае с поединком «Вашингтона» и «Флориды», побед в других встречах добивались исключительно гости — «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Даллас Старз» (3:1), а «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Калгари Флэймз» — 5:3.

Третьей звездой дня стал форвард «хищников» Зак Риналдо, записавший в актив победную шайбу, второй — голкипер «Миннесоты» Деван Дубник.

Возглавил тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Флориды» Юбердо, который в поединке против «Вашингтона» набрал три очка (гол и две результативные передачи), а также реализовал решающий буллит.

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