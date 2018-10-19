«Боится угроз жены»: Глушакова заставили платить алименты

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков переживает один из самых тяжелых периодов в своей жизни. Скандальный развод с супругой Дарьей после девяти лет брака совпал с серьезными проблемами в клубе, где футболист уже больше месяца отбывает дисциплинарное наказание за поддержку критического стихотворения в сторону главного тренера Массимо Карреры (правда, сам игрок заявил, что поставил лайк на тот злополучный пост случайно).

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19 октября все эти обстоятельства совпали друг с другом: в тот же день, когда Никулинский суд Москвы рассматривал дело Глушаковых о разводе, взыскании алиментов (кто кому должен платить) и определении места жительства детей, отец семейства выступал за молодежный «Спартак» в чемпионате России.

В итоге на заседании футболиста не оказалось — присутствовала лишь его адвокат Марина Дубровская. А вот другая сторона явилась в полном составе — и Дарья Глушакова, и ее представитель Сергей Жорин.

Они утверждали, что после фактического расставания игрок перестал переводить какие-либо средства в помощь двумя дочерям и Дарье, которая находится в декрете и не может зарабатывать на жизнь. Супруга Глушакова требовала принудить игрока к выплатам до официального решения суда о разводе.

Адвокат футболиста Дубровская, в свою очередь, пыталась доказать, что Дарья незаконно препятствует общению Глушакова с детьми и присылает ему угрозы.

«Дарья не разрешает Денису даже на пять минут увидеть девочек, обнять их. На все попытки встретиться с детьми она угрожает ему физической расправой», —

цитирует юриста «СтарХит».

Выслушав обе стороны, суд склонился на сторону Дарьи.

«Суд наше ходатайство удовлетворил. Мы доказали, что Денис не содержал своих детей, оппоненты возражали, что девочки и на 20 тысяч рублей проживут, но суд встал на нашу сторону.

До вынесения решения о разводе, согласно статье 108 семейного кодекса, суд установил алименты в долевом соотношении. Речь идет о трети от дохода», — приводит «РИА Новости» слова адвоката Жорина.

Согласно информации СМИ, зарплата Глушакова составляет около €2,5 млн в год. Если это действительно правда, то в месяц его бывшая спутница будет получать около €70 тысяч — больше 5 млн рублей.

Очевидно, что этот раунд бракоразводного процесса остался за супругой. Ее представитель Жорин назвал все слова противоположной стороны об угрозах и запрете общения с детьми «ерундой».

«Когда мужчина хочет забрать детей у женщины, да еще получать алименты, то должен понимать, что не получит одобрения. Денис хочет быть хорошим в глазах других людей. Его представители, видимо, долго думали и придумали, что якобы Дарья угрожает.

Футболист боится угроз жены… Она не угрожает. Глушакову нужно выгнать пиарщиков:

сначала ему советуют рассматривать дело в Миллерово (изначально футболист подал на развод в Ростовской области, откуда он родом. — «Газета.Ru»), но потом его передали для рассмотрения по месту жительства — в Москву. Потом он требует алименты, сейчас прикидывается слабаком. Эта роль не подходит. И это совершенно не соответствует действительности. Дарья все это встретила с улыбкой, по-другому нельзя реагировать», — цитирует Жорина «СЭ».

Также юрист прокомментировал слова представителей Глушакова о том, что футболисту якобы поступали угрозы.

«Наши оппоненты подтверждают факт угроз тем, что приводят скриншоты — нотариально незаверенные, незапротоколированные и непонятно с какого телефона снятые.

Утверждается, что якобы на телефон Глушакова поступают сообщения с телефона Дарьи. Она ему пыталась позвонить — аппарат оказался отключен. Дарья не знала его нового номера», — заявил адвокат.

Кроме того, Жорин подчеркнул, что ранее сторона футболиста пыталась добиться того, чтобы детей передали на воспитание отцу, а жена выплачивала ему алименты в размере 80 тысяч рублей:

«Сторона Глушакова подала встречный иск. Он по-прежнему хочет забрать детей у мамы, но хотя бы уже отказался от взыскания с нее 80 тысяч рублей алиментов».

Напомним, в браке у Глушаковых появилось две дочери — Валерия (2011 года рождения) и Александра (2016).

Адвокат футболиста Дубровская не стала давать развернутых комментариев в прессе после этого заседания. Ранее она обещала предоставить доказательства измены супруги футболисту, если к этому «вынудят», но, видимо, этот момент еще не настал.

Пока суд принимал решение, Глушаков восстанавливался после успешного матча за молодежку «Спартака». Футболист забил дебютный мяч за вторую команду красно-белых, отличившись в ворота тульского «Арсенала» уже на первой минуте. В итоге «гладиаторы» одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Однако в зале суда в этот день Глушаков потерпел локальное поражение.

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