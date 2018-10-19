Мать и «Зенит» не помогли: Кокорин остался в «Бутырке»

Они останутся за решеткой до 8 декабря. Теперь уже точно. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжат находиться в СИЗО. Московский городской суд отклонил апелляцию представителей футболистов, а также брата Кокорина Кирилла об изменении меры пресечения и переводе под домашний арест.

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Подозреваемым в побоях и хулиганстве было отказано — игроки останутся в «Бутырке» до суда. Учитывая, что делом, по слова адвоката Кокориных, занимаются 18 следователей, проблем с расследованием возникнуть не должно, и суд затягивать не будут.

Если отклонение апелляции Мамаева выглядело буднично, то решение по Кокорину стало настоящей драмой.

Форварда «Зенита» на заседании представляли сразу два адвоката — Олег Попов и Татьяна Стукалова.

Клуб озаботился тем, чтобы нападающий оказался на свободе —

в суд поступили положительные характеристики Кокорина от «Зенита», главного тренера Сергея Семака, игроков команды и по месту жительства, а его мать выразила готовность внести залог в размере 10 млн рублей.

«Я, Кокорина Светлана Федоровна, выражаю желание и готовность внести залог в размере 10 млн рублей. Понятны обязательства, разъяснены последствия в случае нарушения», — говорилось в заявлении матери, которое было подкреплено справкой из банка.

Сам нападающий, выступая в суде по видеосвязи, отметил суровость меры пресечения и не сумел сдержать слез.

«Тверской районный суд избрал для меня слишком суровую перу пресечения. Я уже неоднократно принес потерпевшим искренние извинения, в том числе, повторил их лично во время очных ставок»,

— начал игрок, добавив, что полностью признает свою вину и раскаивается.

«Эта ошибка стала для меня уроком на всю жизнь. У меня не было стремления нарушать общественный порядок. У меня был конфликт именно с этими людьми.

Я не опасный преступник, чтобы сидеть за решеткой. У меня нет намерения скрываться»,

— продолжил игрок, отметив, что сделает все, чтобы загладить собственную вину.

«Мне неприятна вся грязь, которая происходит по телевизору и в интернете. Я прошу отпустить меня из изолятора к моей семье, жене и родителям», — заключил Кокорин.

Но это не помогло. Таким образом, Кокорин совершенно точно пропустит десять матчей «Зенита» — шесть в РПЛ, три в Лиге Европы и один в Олимп — Кубке России.

Стоит отметил, что Кокорин довольно дерзко отреагировал на замечание судьи, когда отвечал на вопросы. Футболист говорил, сидя, ему сказали, что нужно стоять. «Тут неудобно», — пожаловался футболист.

В ответ на вопрос о гражданстве нападающий «Зенита» ответил: «Русский». Судья поправила, что русский — это национальность, а не гражданство.

Журналистов удивило, что мать Кокориных предлагала залог лишь за старшего сына. Эту ситуацию прокомментировала адвокат спортсмена Татьяна Стукалова.

«Объяснение готовности матери Кокорина внести залог только за Александра есть.

Мы считали, что с таком количеством положительных характеристик, подписей и прошений ведущих игроков и людей, имеющих большой авторитет, нам будет проще сначала вытащить старшего брата, а потом идти по тем же самым основаниям и планомерно помогать Кириллу»,

— отметил юрист.

Также Стукалова заявила, что матери дороги оба сына. А предложение залога только за одного из них — тактика защиты.

«Здесь не идет речи о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Не дай бог, если сейчас СМИ зацепятся за это. Матери одинаково дороги оба ее сына.

Просто из-за того, что есть такая возможность собрать такое количество положительной информации в отношении Саши, мы посчитали, что так логичнее. Этот человек сделал очень много доброго людям, есть очень много отзывов», — сказала Стукалова.

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