Союз с Украиной: как Россия выиграла Олимпиаду

В аргентинском Буэнос-Айресе завершились летние юношеские Олимпийские игры. Сборная России одержала убедительную победу.

Отечественные спортсмены выиграли медальный зачет, завоевав в общей сложности 59 медалей — 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых.

На втором месте расположились атлеты из Китая, выигравшие 18 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград. Замкнули тройку японцы, в активе которых 15 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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Нынешний результат отечественной команды уникален.

58 медалей — национальный рекорд для России на юношеских Олимпиадах.

Предыдущее достижение сборная установила на летних играх 2014 года в Китае, тогда россияне завоевали 57 наград (27,19,11) и заняли второе место, уступив хозяевам соревнований (38,13,14).

Кроме того, сборная России на Играх в Буэнос-Айресе обновила свой рекорд по количеству завоеванных медалей высшей пробы. В 2014 году было 27 золотых наград.

Юношеские Олимпиады — специальные Игры среди молодых спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет. Они проводятся раз в четыре года — летние с 2010 года, а зимние с 2012. Их предшественником являлись Всемирные юношеские игры, проходившие (начиная с игр 1998 года в Москве) под эгидой МОК.

В ночь на 19 октября в аргентинской столице прошла торжественная церемония закрытия соревнований. Мероприятие проводили в Олимпийской деревне, а знаменосцем российской команды был чемпион Игр-2018 по брейк-дансу Сергей Чернышев.

«Это были по-настоящему невероятные Игры. Спасибо за великолепные выступления, честную игру и олимпийский дух. Мы стали свидетелями красочного фестиваля спорта. К сожалению, я вынужден объявить Игры закрытыми», — приводит слова главы МОК Томаса Баха Inside the Games.

Драматичными получились соревнования по футзалу, где сборная России в финале встречалась с национальной командой Бразилии. После после одной из контратак латиноамериканцев мяч попал к Данилу Карлюку.

Российский футболист хотел вынести снаряд, но от души зарядил по своим воротам. Мяч угодил прямо в девятку.

После этого удара россияне оправиться не смогли — Бразилия довела дело до уверенной победы со счетом 4:1.

Тем не менее, серебро — грандиозный успех для отечественной команды. Сборная России во время вручения наград на пьедестале почта повторила фирменный жест нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Капитан главной команды страны заметил это действие молодых зальников и добавил фотографию приветствия к себе в инстаграм.

«Спасибо парни! Вы красавцы, гордимся вами!»

— написал Дзюба.

Любопытно, что одну из своих медалей сборная России завоевала вместе с Украиной. Соревнования в прыжках в воду проходили в экспериментальном формате — участники одного дуэта могли представлять разные страны.

Россиянину Руслану Терновому и украинке Софие Лискун удалось взять бронзу в турнире смешанных пар с результатом 371,15 балла.

Победителем стал китайско-колумбийский дуэт Лин Шан — Даниэль Рестрепо Гарсиа (391,35). Второе место досталось немке Елене Вассен и китайцу Лян Цзюнцзи (390,10).

Сам Терновой признал, что при выборе партнерши его ничего не смущало.

«Нас ничто не смущало. Изо всех сборных мы между собой лучше всех общаемся.

Я бы не сказал, что прыжков в серии было много, но было достаточно команд. Очень доволен своим выступлением здесь и всем на Играх. Бассейн, атмосфера — все было супер», — заявил спортсмен РИА «Новости».

Своими впечатлениями от выступления в паре с представителем России поделилась и Лискун.

«Отлично себя чувствовали. Прекрасный партнер, все замечательно. Присутствует небольшая усталость из-за того, что это последний день соревнований. Но мне здесь все понравилось, ведь есть личная медаль», — рассказала украинка.

Главный тренер российской команды по прыжкам в воду Раиса Гальперина заявила, что спорт — вне политики.

«Мы собираемся сделать общую фотографию с тренерами и спортсменами.

Хочется, чтобы все знали: для нас спорт — вне политики»,

— отметила Гальперина.

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