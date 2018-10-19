Битва за финал: Касаткина показывает русский характер. LIVE

В прошлом году Касаткина уже добиралась до финала «ВТБ Кубка Кремля». Правда, там она с треском уступила немке Юлии Гергес. Остается надеяться, что на этот раз россиянке снова удастся пробиться в решающий матч и взять реванш у собственных неприятных воспоминаний.