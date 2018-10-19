Битва за финал: Касаткина показывает русский характер. LIVE

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И Касаткина делает обратный брейк после собственной неудачи в предыдущем гейме. 1:1 во второй партии.
Как красиво! Касаткина послала мяч прямо в боковую линию, Конта героически отбила, но занять правильную позицию уже не успела — Дарья легко ее «расстреляла». 40:0.
Уже 30:0 в пользу россиянки! Конта пыталась действовать агрессивно, но в итоге переборщила и форхендом послала мяч куда-то далеко за пределы корта.
Второй гейм Касаткина начала получше, хотя подает теперь соперница. Парадокс. Счет сейчас 15:0 в пользу Дарьи.
Только что показали статистику первого сета.
Касаткина начинает эту партию как-то слишком расслабленно и срывает удар за ударом, очень быстро отдавая первый гейм — под ноль.
Второй сет начался! Конта неожиданно исполнила укороченный удар и элегантно набрала первые очки на чужой подаче — 15:0.
Наконец-то! Касаткина побеждает в первом сете со счетом 6:4! В решающем розыгрыше россиянка что только ни делала: и спокойный обмен ударами, и свеча за спину сопернице (Конта каким-то чудом догнала). В итоге все решила обыкновенная ошибка британки — она послала мяч в аут.
Дарья зарабатывает пятый сет-поинт в матче! 40:30 в пользу россиянки. Подает Конта.
Касаткина начала очередной гейм более решительно! Как советовал тренер в перерыве, россиянка не побоялась в нужный момент выйти к сетке и в ближнем бою переиграла британку, заставив ее отбить в трос. 30:0.
Касаткина проигрывает очередной гейм, и причина — в двух подряд двойных ошибках. Счет уже 5:4 — все еще в пользу нашей теннисистки. А ведь могла легко забирать сет... Тренер россиянки приходит к ней, чтобы вдохновить ее на победу. В матче 1/8 финала ему это удалось, когда Дарья проиграла первый сет.
Вот это да... Болельщики кричат «Оле-оле-оле, Россия, вперед!» Касаткина хлестко пробивает справа прямо в противоположный от соперницы угол и сравнивает счет! Но тут же двойная ошибка — как нелепо... Больше у Конты.
Россиянке удается приблизиться к Конте благодаря двум отличным подачам навылет. 30:40.
Касаткина очень плохо начинает гейм на своей подаче. Двойные ошибки, попадания в трос в безобидной ситуации. У нее уже 13 невынужденных ошибок, и счет сейчас 40:0 в пользу Конты.
Конта забирает этот гейм, отыгрываясь с 0:40! В женском теннисе просто невозможно ничего предсказать. Счет 5:3 в первом сете — все еще в пользу Касаткиной.
Но британка отыгрывает уже четвертый сет-поинт у Касаткиной потрясающим ударом в самый уголок... Дарья даже не побежала — бесполезно.
Касаткина впереди — Конта пробила в аут! Надо сейчас выиграть, чтобы забрать первый сет.
Очень невовремя для британки вдруг пошли осечки. Конта допускает двойную ошибку, когда могла выигрывать гейм — счет снова 40:40.
Конта сравнивает счет! После очень долгой перестрелки она пробила укороченным, приглашая Касаткину подойти к сетке. Россиянка так и сделала и попыталась ударить мимо соперницы, но не смогла, и британка умело перебросила соперницу.
Однако долго так продолжаться не может. Конта наконец приходит в себя и делает эйс. 30:40.
Итак, сейчас Касаткина может взять первый сет. Надо победить в этом гейме. Конта подает, но почему-то действует крайне неуверенно — неужели уже попрощалась с первой партией? Британка то запускает мяч в аут, то бьет в сетку, буквально самоустраняясь из борьбы. Счет уже 40:0 в пользу Касаткиной.
Россиянка сегодня, кстати, четыре раза спаслась из ситуации с брейк-поинтом, когда соперница могла забирать ее подачу. Характер железный.
Что творит Касаткина! Изумительная подача кроссом в самый уголок! Конта не дотягивается — без шансов! В следующем розыгрыше британка сдается, отправляя мяч в аут. В первом сете счет 5:2 в пользу Дарьи.
Ох! Касаткина очень мудро развела Конту и мяч по разным углам, буквально загоняв соперницу из стороны в сторону. Но, когда осталось взять один розыгрыш, россиянка сама ошибается — дважды не может подать в корт!
И вот уже Конта получила право на брейк! Однако нервы подвели британку, и она в безобидной ситуации отправила мяч далеко в аут. Снова ровно.
Однако Касаткина, видимо, не хочет легкой победы. Уже 40:40! Трижды россиянка сама попала в аут, а один раз Конта показала прекрасный удар, попав прямо по боковой линии — Дарья такого не ожидала.
А вот следующий гейм Дарья начинает с совсем другим настроением. За минуту счет становится 40:0! Россиянка загоняет Конту на заднюю линию, вынуждает отвечать коротко, а затем бьет в противоположный угол. Хладнокровный расстрел.
Конта как-то буднично забирает этот гейм, словно играла с соперницей намного ниже себя уровне. Впрочем, в первом сете все еще 4:2 в пользу Касаткиной.
Касаткина с широтой русской души как зарабатывает очки, так и теряет их. Уже 40:15 в пользу Конты. Странная ситуация: Дарья то играет как первый номер рейтинга, то начинает допускать множество ошибок, словно позволяет себе небольшой отдых.
Касаткина очень активно перемещается по корт, пытается придумать оригинальный удар. Только что россиянка «подняла» мяч свечой, пытаясь перекинуть его через оппонентку, но та разгадала замысел и подстроилась под ситуацию, неотразимо пробив за спину Касаткиной. 15:0.
И Дарья сравнивает счет! Невероятно! Из 15:40 в 40:40! Характер у россиянки что надо. Конта начинает психологически разваливается и как-то очень легко позволяет Касаткиной забрать этот гейм. 4:1 в пользу россиянки в первом сете.
Касаткина опять мощно пробила, целя по задней линии! Конта попыталась перехватить мяч (она к тому времени уже вышла к сетке), но лишь смогла отбить его куда-то в сторону — в аут. 30:40.
Конта сражается из последних сил за обратный брейк! Касаткина допускает серию ошибок, отправляя мяч за спину сопернице и в то же время в аут — и счет уже 15:40. Похоже, британка сейчас сделает обратный брейк...
Очередной гейм начинается с того, что Конта вышла к сетке и попыталась пробить укороченным, но Касаткина разгадала эту хитрость и перехватила мяч, очень легко отправив его в недосягаемую зону — 15:0.
Касаткина делает брейк! 3:1 в первом сете в пользу россиянки! Очень красиво Дарья пробила прямо по линии аута — Конта уже никак не могла бы дотянуться.
Однако британка тоже не лыком шита. Касаткина не смогла занять правильную позицию и позволила ей нанести неотразимый удар. И тут же Конта сравнивает счет отличным ударом справа — 40:40.
Видимо, больше россиянка не хочет допускать подобных эксцессов. На подаче Конты она бьется, как маленький лев, и уже заполучила двойной брейк-поинт! 40:15 в пользу россиянки.
Касаткина все-таки забирает этот гейм! 2:1 в первом сете! Невероятно сложный розыгрыш мы сейчас посмотрели. Россиянка любит устроить сама себе сложности — чуть не позволила сопернице сделать брейк на своей подаче.
30:15! Как здорово Касаткина сейчас сыграла — чуть подошла к сетке и нанесла укороченный удар — прямо по задней линии. Конта не догнала. Но тут же счет становится 30:30. Не может россиянка удержать преимущество.
Во втором гейме уже 15:15. На классный удар Конты Касаткина ответила точным ударом по задней линии на своей подаче.
Что-то странное происходит. Конта очень легко забирает гейм на своей подаче — под ноль. Касаткина совершенно ничего не смогла противопоставить британке. Нужно собраться! 1:1 в первом сете.
Уже 30:0. Йоханна обманула Дарью и неожиданно пробила в другой угол. Россиянка пыталась достать мяч, но все, что она смогла — это едва дотянуться ракеткой и отправить снаряд на трибуны.
А вот второй гейм начинается не очень. Дарья долго готовила мощный удар слева, но перестаралась и отправила мяч за пределы корта. 15:0 в пользу Конты.
Касаткина забирает первый гейм! Два отличных форхенда подряд принесли ей эту локальную победу.
30:30! Конта выравнивает игру. Но Касаткина вовремя включает свой замечательный форхенд и попадает в самый уголок корта — британка просто не успела к мячу. 40:30.
Уже 30:0! Конта отбивает одну из атак Касаткиной в аут! Правда, тут же подобную ошибку допускает россиянка — 30:15.
Матч начался! Касаткина подает и сразу же эйс! 15:0!
Когда диктор объявляет имя Касаткиной, трибуны взрываются аплодисментами и криками «Вперед, Даша!» Все-таки турнир проходит в Москве — поддержка родной публики много значит.
Британка занимает 44 место в рейтинге WTA, Касаткина — 14-е.
Конта тоже уже приводит себя в боевую форму на корте, отбивая мячи, посланные тренером.
Над ареной разносится песня Pink Floyd. Касаткина разминается!
В прошлом году Касаткина уже добиралась до финала «ВТБ Кубка Кремля». Правда, там она с треском уступила немке Юлии Гергес. Остается надеяться, что на этот раз россиянке снова удастся пробиться в решающий матч и взять реванш у собственных неприятных воспоминаний.
Конта же в 1/4 финала одолела белоруску Александру Саснович в трех сетах — 6:2, 2:6, 7:6.
В четвертьфинале Касаткина уверенно разобралась со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой — 6:4, 6:3.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала «ВТБ Кубка Кремля», в котором российская теннисистка Дарья Касаткина встречается с британкой Йоханной Контой.