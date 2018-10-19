Битва за финал: Касаткина показывает русский характер. LIVE

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Онлайн-трансляция матча «ВТБ Кубок Кремля» Касаткина — Конта

Дарья Касаткина РИА Новости
Дарья Касаткина
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В матче 1/2 финала «ВТБ Кубок Кремля» встречаются российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Великобритании Йоханна Конта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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18:06

И Касаткина делает обратный брейк после собственной неудачи в предыдущем гейме. 1:1 во второй партии.

18:05

Как красиво! Касаткина послала мяч прямо в боковую линию, Конта героически отбила, но занять правильную позицию уже не успела — Дарья легко ее «расстреляла». 40:0.

18:04

Уже 30:0 в пользу россиянки! Конта пыталась действовать агрессивно, но в итоге переборщила и форхендом послала мяч куда-то далеко за пределы корта.

18:03

Второй гейм Касаткина начала получше, хотя подает теперь соперница. Парадокс. Счет сейчас 15:0 в пользу Дарьи.

18:02

Только что показали статистику первого сета.

18:01

Касаткина начинает эту партию как-то слишком расслабленно и срывает удар за ударом, очень быстро отдавая первый гейм — под ноль.

18:00

Второй сет начался! Конта неожиданно исполнила укороченный удар и элегантно набрала первые очки на чужой подаче — 15:0.

17:58

Наконец-то! Касаткина побеждает в первом сете со счетом 6:4! В решающем розыгрыше россиянка что только ни делала: и спокойный обмен ударами, и свеча за спину сопернице (Конта каким-то чудом догнала). В итоге все решила обыкновенная ошибка британки — она послала мяч в аут.

17:56

Дарья зарабатывает пятый сет-поинт в матче! 40:30 в пользу россиянки. Подает Конта.

17:54

Касаткина начала очередной гейм более решительно! Как советовал тренер в перерыве, россиянка не побоялась в нужный момент выйти к сетке и в ближнем бою переиграла британку, заставив ее отбить в трос. 30:0.

17:52

Касаткина проигрывает очередной гейм, и причина — в двух подряд двойных ошибках. Счет уже 5:4 — все еще в пользу нашей теннисистки. А ведь могла легко забирать сет... Тренер россиянки приходит к ней, чтобы вдохновить ее на победу. В матче 1/8 финала ему это удалось, когда Дарья проиграла первый сет.

17:51

Вот это да... Болельщики кричат «Оле-оле-оле, Россия, вперед!» Касаткина хлестко пробивает справа прямо в противоположный от соперницы угол и сравнивает счет! Но тут же двойная ошибка — как нелепо... Больше у Конты.

17:50

Россиянке удается приблизиться к Конте благодаря двум отличным подачам навылет. 30:40.

17:49

Касаткина очень плохо начинает гейм на своей подаче. Двойные ошибки, попадания в трос в безобидной ситуации. У нее уже 13 невынужденных ошибок, и счет сейчас 40:0 в пользу Конты.

17:48

Конта забирает этот гейм, отыгрываясь с 0:40! В женском теннисе просто невозможно ничего предсказать. Счет 5:3 в первом сете — все еще в пользу Касаткиной.

17:47

Но британка отыгрывает уже четвертый сет-поинт у Касаткиной потрясающим ударом в самый уголок... Дарья даже не побежала — бесполезно.

17:46

Касаткина впереди — Конта пробила в аут! Надо сейчас выиграть, чтобы забрать первый сет.

17:45

Очень невовремя для британки вдруг пошли осечки. Конта допускает двойную ошибку, когда могла выигрывать гейм — счет снова 40:40.

17:43

Конта сравнивает счет! После очень долгой перестрелки она пробила укороченным, приглашая Касаткину подойти к сетке. Россиянка так и сделала и попыталась ударить мимо соперницы, но не смогла, и британка умело перебросила соперницу.

17:41

Однако долго так продолжаться не может. Конта наконец приходит в себя и делает эйс. 30:40.

17:39

Итак, сейчас Касаткина может взять первый сет. Надо победить в этом гейме. Конта подает, но почему-то действует крайне неуверенно — неужели уже попрощалась с первой партией? Британка то запускает мяч в аут, то бьет в сетку, буквально самоустраняясь из борьбы. Счет уже 40:0 в пользу Касаткиной.

17:37

Россиянка сегодня, кстати, четыре раза спаслась из ситуации с брейк-поинтом, когда соперница могла забирать ее подачу. Характер железный.

17:35

Что творит Касаткина! Изумительная подача кроссом в самый уголок! Конта не дотягивается — без шансов! В следующем розыгрыше британка сдается, отправляя мяч в аут. В первом сете счет 5:2 в пользу Дарьи.

17:34

Ох! Касаткина очень мудро развела Конту и мяч по разным углам, буквально загоняв соперницу из стороны в сторону. Но, когда осталось взять один розыгрыш, россиянка сама ошибается — дважды не может подать в корт!

17:32

И вот уже Конта получила право на брейк! Однако нервы подвели британку, и она в безобидной ситуации отправила мяч далеко в аут. Снова ровно.

17:30

Однако Касаткина, видимо, не хочет легкой победы. Уже 40:40! Трижды россиянка сама попала в аут, а один раз Конта показала прекрасный удар, попав прямо по боковой линии — Дарья такого не ожидала.

17:29

А вот следующий гейм Дарья начинает с совсем другим настроением. За минуту счет становится 40:0! Россиянка загоняет Конту на заднюю линию, вынуждает отвечать коротко, а затем бьет в противоположный угол. Хладнокровный расстрел.

17:28

Конта как-то буднично забирает этот гейм, словно играла с соперницей намного ниже себя уровне. Впрочем, в первом сете все еще 4:2 в пользу Касаткиной.

17:27

Касаткина с широтой русской души как зарабатывает очки, так и теряет их. Уже 40:15 в пользу Конты. Странная ситуация: Дарья то играет как первый номер рейтинга, то начинает допускать множество ошибок, словно позволяет себе небольшой отдых.

17:26

Касаткина очень активно перемещается по корт, пытается придумать оригинальный удар. Только что россиянка «подняла» мяч свечой, пытаясь перекинуть его через оппонентку, но та разгадала замысел и подстроилась под ситуацию, неотразимо пробив за спину Касаткиной. 15:0.

17:25

И Дарья сравнивает счет! Невероятно! Из 15:40 в 40:40! Характер у россиянки что надо. Конта начинает психологически разваливается и как-то очень легко позволяет Касаткиной забрать этот гейм. 4:1 в пользу россиянки в первом сете.

17:24

Касаткина опять мощно пробила, целя по задней линии! Конта попыталась перехватить мяч (она к тому времени уже вышла к сетке), но лишь смогла отбить его куда-то в сторону — в аут. 30:40.

17:23

Конта сражается из последних сил за обратный брейк! Касаткина допускает серию ошибок, отправляя мяч за спину сопернице и в то же время в аут — и счет уже 15:40. Похоже, британка сейчас сделает обратный брейк...

17:22

Очередной гейм начинается с того, что Конта вышла к сетке и попыталась пробить укороченным, но Касаткина разгадала эту хитрость и перехватила мяч, очень легко отправив его в недосягаемую зону — 15:0.

17:21

Касаткина делает брейк! 3:1 в первом сете в пользу россиянки! Очень красиво Дарья пробила прямо по линии аута — Конта уже никак не могла бы дотянуться.

17:20

Однако британка тоже не лыком шита. Касаткина не смогла занять правильную позицию и позволила ей нанести неотразимый удар. И тут же Конта сравнивает счет отличным ударом справа — 40:40.

17:19

Видимо, больше россиянка не хочет допускать подобных эксцессов. На подаче Конты она бьется, как маленький лев, и уже заполучила двойной брейк-поинт! 40:15 в пользу россиянки.

17:18

Касаткина все-таки забирает этот гейм! 2:1 в первом сете! Невероятно сложный розыгрыш мы сейчас посмотрели. Россиянка любит устроить сама себе сложности — чуть не позволила сопернице сделать брейк на своей подаче.

17:17

30:15! Как здорово Касаткина сейчас сыграла — чуть подошла к сетке и нанесла укороченный удар — прямо по задней линии. Конта не догнала. Но тут же счет становится 30:30. Не может россиянка удержать преимущество.

17:16

Во втором гейме уже 15:15. На классный удар Конты Касаткина ответила точным ударом по задней линии на своей подаче.

17:15

Что-то странное происходит. Конта очень легко забирает гейм на своей подаче — под ноль. Касаткина совершенно ничего не смогла противопоставить британке. Нужно собраться! 1:1 в первом сете.

17:14

Уже 30:0. Йоханна обманула Дарью и неожиданно пробила в другой угол. Россиянка пыталась достать мяч, но все, что она смогла — это едва дотянуться ракеткой и отправить снаряд на трибуны.

17:13

А вот второй гейм начинается не очень. Дарья долго готовила мощный удар слева, но перестаралась и отправила мяч за пределы корта. 15:0 в пользу Конты.

17:12

Касаткина забирает первый гейм! Два отличных форхенда подряд принесли ей эту локальную победу.

17:11

30:30! Конта выравнивает игру. Но Касаткина вовремя включает свой замечательный форхенд и попадает в самый уголок корта — британка просто не успела к мячу. 40:30.

17:10

Уже 30:0! Конта отбивает одну из атак Касаткиной в аут! Правда, тут же подобную ошибку допускает россиянка — 30:15.

17:09

Матч начался! Касаткина подает и сразу же эйс! 15:0!

17:08

Когда диктор объявляет имя Касаткиной, трибуны взрываются аплодисментами и криками «Вперед, Даша!» Все-таки турнир проходит в Москве — поддержка родной публики много значит.

17:07

Британка занимает 44 место в рейтинге WTA, Касаткина — 14-е.

17:05

Конта тоже уже приводит себя в боевую форму на корте, отбивая мячи, посланные тренером.

17:03

Над ареной разносится песня Pink Floyd. Касаткина разминается!

17:00

В прошлом году Касаткина уже добиралась до финала «ВТБ Кубка Кремля». Правда, там она с треском уступила немке Юлии Гергес. Остается надеяться, что на этот раз россиянке снова удастся пробиться в решающий матч и взять реванш у собственных неприятных воспоминаний.

16:55

Конта же в 1/4 финала одолела белоруску Александру Саснович в трех сетах — 6:2, 2:6, 7:6.

16:50

В четвертьфинале Касаткина уверенно разобралась со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой — 6:4, 6:3.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала «ВТБ Кубка Кремля», в котором российская теннисистка Дарья Касаткина встречается с британкой Йоханной Контой.