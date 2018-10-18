«Фанаты Конора угрожают моей семье»: Яквинта пошел в суд

Боец смешанных единоборств Майкл Кьеза, выступающий в UFC в легком весе, пожаловался на фанатов Конора Макгрегора, оскорбляющих его самого и его семью после того, как Кьеза подал на ирландца в суд.

«Очевидно, что я не могу рассказать слишком многое. Но это не очень хорошая ситуация. Даже моя девушка и моя мама получают сообщения и комментарии с оскорблениями. Они не причастны к этой ситуации. Мне стыдно, когда моя мама рассказывает, что ей отправляют. Она чувствительная леди, и я стараюсь защитить ее. Мне действительно стыдно.

Любой, кто хочет сказать что-то обо мне, может сказать это мне, потому что ситуация связана со мной, а не с моей семьей», — цитирует Майкла MMAFighting.

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Кьеза подал на Макгрегора в суд из-за апрельского нападения ирландца и его друзей на автобус, везший в отель в Бруклине бойцов UFC.

Это случилось в преддверии вечера боев UFC 223 в Нью-Йорке, на котором россиянин Хабиб Нурмагомедов должен был драться за вакантный титул чемпиона организации в легком весе с американцем Тони Фергюсоном.

До того титул принадлежал Конору Макгрегору, но из-за отсутствия защит на протяжении долгого времени UFC лишила ирландца, который только-только подрался по правилам бокса за большие деньги с Флодом Мейвезером-младшим, пояса.

За несколько дней до боя Фергюсон получил глупую травму — он споткнулся о телевизионный кабель на коммерческом мероприятии перед UFC 223 и повредил связку колена, — и в качестве замены Нурмагомедову дали десятого номера рейтинга Эла Яквинту.

Дагестанский боец, очевидно, немного расслабился и подловил с компанией друзей в нью-йоркском отеле другого бойца UFC Артема Лобова, друга и спарринг-партнера Макгрегора. Претензии к соотечественнику со стороны Хабиба заключались в том, что тот называл Орла трусом.

В итоге Нурмагомедов дал Лобову пощечину и заставил сказать, что тот не говорил подобных вещей, а Макгрегор на следующий день прилетел в Нью-Йорк и устроил погром на парковке отеля.

Многие считали тогда и продолжают считать сейчас, что это был первый шаг ирландца в раскрутке своего грядущего боя с Нурмагомедовым, и, возможно, эти предположения недалеки от истины или даже верны, однако при этом выходка Конора и его команды оказалась не совсем безобидной.

Распалившись, пока тщетно требовал находившегося в автобусе Нурмагомедова выйти к нему, Макгрегор схватил железную тележку и бросил ее в окно транспортного средства.

Стекло разбилось, а его осколки, падая в салон, серьезно порезали лицо как раз Кьезе. Из-за этого UFC вынужден был отменить бой Кьезы с Энтони Петтисом, который должен был пройти в андеркарде титульной схватки Нурмагомедова с Яквинтой.

Макгрегор тогда был объявлен в розыск полицией Нью-Йорка, после чего явился в участок и в итоге предстал перед судом, который назначил ему штраф и исправительные работы.

Кьеза в итоге подрался-таки с Петтисом в июле этого года на UFC 226, но не сумел сделать вес, из-за чего поединок прошел в первом полусреднем весе. Сражение закончилось убедительной победой Петтиса – Яквинта сдался через 52 секунды после начала второго раунда.

Теперь же американский боец требует через суд взыскать с Макгрегора компенсацию за нанесение ему телесных повреждений и срыв боя, что теоретически может грозить ирландцу, только что потерпевшему поражение от Нурмагомедова в чемпионском бою, и лишением свободы.

«Конор воспринимает все это, как большое шоу. Конечно, он в то же время и спортсмен и не может не расстраиваться после таких поражений, — рассказал накануне о моральном состоянии ирландца после фиаско в Лас-Вегасе президент UFC Дана Уайт.

— Но Конор всегда остается Конором. Такие звезды не затухают. Уныние и депрессия не свойственны ему».

Что касается истории с иском от Яквинты, то ее Макгрегор никак не комментирует, препочитая рекламировать свой бренд виски, а также требовать реванша с Нурмагомедовым.

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