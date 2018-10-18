Россия острее всех, Акинфеев лучший: ФИФА рассказала про ЧМ

Техническая группа

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала масштабный отчет технического комитета о прошедшем летом в России чемпионате мира по футболу – 2018.

Работа технической группы вышла по-настоящему масштабной и всеобъемлющей, а итоги турнира в ней всесторонне подведены на 140 страницах.

Под руководством легендарного в прошлом голландского нападающего Марко ван Бастена над проектом работали знаменитые в прошлом футболисты и тренеры: бразилец Карлос Алберто Паррейра, нигериец Эммануэль Амунике, сербы Бранимир Уевич и Бора Милутинович, шотландец Энди Роксбург, а также экс-голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюллер, анализировавший игру вратарей на турнире.

Реклама

Группа проанализировала основные тенденции, наблюдавшиеся на ЧМ-2018, разобрала действия каждой команды на турнире, выделила ключевые статистические моменты и закономерности, а также дала краткое резюме каждому из 64-х матчей турнира.

Основные тенденции

В начале отчета идет краткое резюме тенденций, наблюдавшихся на российском мундиале, с комментариями специалистов технического коммитета ФИФА.

«Атакующие игроки выглядели очень остро. Они создавали хорошие возможности и использовали их, полузащитники шли вперед, поддерживая атаку. Менталитет команд был атакующим», — отмечает Паррейра, анализируя голы мундиаля.

Группа отметила, что это был «чемпионат голов», и зрители увидели 169 взятий ворот за 64 матча, что лишь на два гола меньше, чем на рекордном ЧМ-1998 во Франции.

«Отсутствие давления на футболиста с мячом является главным фактором, приводящим к ударам. Это главная причина, почему в футболе забиваются голы, и это не изменится в ближайшее время», — добавляет специалист, приведший сборную Бразилии к победе на ЧМ-1994.

«В плей-офф матчи получились более открытыми», — делает важное замечание ван Бастен.

Интересный момент отметил и нигериец Амунике, игравший в атаке сборной своей страны в 90-е годы: «В прошлом только некоторые команды использовали контратаки с хорошей эффективностью, теперь же это необходимо уметь делать любой сборной».

Отмечено было существенно возросшее значение стандартов. Например, на прошедшем летом мировом форуме к голу приводил каждый 29-й угловой, в то время как четыре года назад в Бразилии на взятие ворот уходило 36 корнеров, а в ЮАР-2010 — и вовсе 61.

«Как они теперь говорят, «доставка — это все,» – подытоживает тенденцию Паррейра.

Марко ван Бастен вспоминает, что в его годы карьеры на тренировках стандартным положениям уделялось всего 10-15 минут, а теперь это целое искусство.

Еще одной важной тенденцией прошедшего мундиаля стала компактная оборона. Так, в России в среднем между последним защитником и выше всех располагавшимся форвардом при обороне было всего 26 метров.

Ван Бастен отметил, что на этом чемпионате мира практически не существовало пространства между линиями, Амунике добавил, что так играть невозможно без хорошей командной коммуникации, а Милутинович подытожил, что для создания моментов атакующие игроки в таких условиях должны быть очень умными и здорово оснащенными технически.

Специалисты технического комитета выделили в качестве главных амплуа этого мундиаля игравших по всему флангу крайних защитников, а также плеймейкеров, которые делали разницу на поле.

Собственно, ничего удивительного, что именно игрок этого амплуа — хорватский капитан Лука Модрич — был признан лучшим игроком чемпионата мира.

Анализируя действия голкиперов, комитет отметил, что современный футбол требует от них разносторонней игры.

Цубербюллер обратил внимание на то, что вратари хорошо играли и на линии, и на выходах, а также обязаны были для успешного выступления их команд быстро и точно вводить мяч на партнеров руками и ногами.

Россия на мудиале

Что касается сборной России, то анализ ее игры на турнире приводит к ряду выводов. При владении мячом наша сборная действовала на ширине 36 метров с уклоном на правый фланг, вытягиваясь в длину на 31 метр. При этом центральные защитники располагались в 39-ти метрах от лицевой линии ворот Игоря Акинфеева.

При обороне подопечные Станислава Черчесова сжимались в ширину до 33 метров, в длину располагались всего на 26-ти метрах, а от Сергея Игнашевича с Ильей Кутеповым до Акинфеева было уже только 33 метра.

82% голов сборной России на турнире было забито из штрафной, при этом команде требовалось 1,6 удара в створ и 4,5 удара всего на взятие ворот соперников. При этом в створ за игру хозяева мундиаля били в среднем 3,6 раза, а в сторону ворот — 9,8.

Из одиннадцати голов главной команды страны шесть были забиты с игры, а пять — со стандартов. При этом Россия не реализовала ни одного углового, зато четырежды забивала после штрафных и один раз с пенальти (тот самый ответный гол Артема Дзюбы в историческом матче 1/8 финала против Испании).

Сборная России полностью поддерживает тенденцию об остроте игры. Заточенность команды Черчесова на чужие ворота достойна восхищения.

Наша команда владела мячом всего 38% времени, делала за матч 352 передачи (в среднем по турниру — 465), причем каждая четвертая была неточной (средний показатель ЧМ-2018 — 82%).

Зато российская сборная проделывала на поле огромный объем работы. Наши футболисты пробегали за матч в среднем 110,716 км при среднем показателе в 104,662 км на команду.

При этом российские футболисты выделялись и по скоростной работе. Так, на скорости свыше 20 км/ч они пробегали на 700 метров больше среднего, а также совершали за матч 350 рывков на скорости выше 25 км/ч, что на 20 больше среднего показателя по турниру.

Сравнение команд

Крайне интересно выглядит сводные таблицы команд по различным показателям. В некоторых случаях закономерности просто бросаются в глаза.

Меньше сборной России на турнире мячом владели только команды Исландии и Ирана, а наибольший процент владения (69%) у команды Испании, которую мы выбили в 1/8 финала.

Чемпионы мира французы владели непривычно мало для «золотых» команд – всего 48%, поставив эффективность во главу угла своей игры, что и отметили специалисты технического комитета ФИФА.

Наибольшую точность передач показывали те же команды, что в целом контролировал мяч, но с результатом это не коррелировало, по крайней мере с положительным. Так, у Испании показатель точности пасов достиг 92%, Германия делала 91% точных пасов за игру, а Саудовская Аравия отдавала 88% пасов своим игрокам.

Из 460-ти передач за матч в исполнении сборной Франции точными были «всего» 83%, но для контратакующей манеры команды Дидье Дешама это было оптимальным значением.

Крайне интересной выглядит статистика по отрезанным передачами футболистам соперников. Больше всех за турнир таковых на счету сборной Германии (404), бесславно вылетевшей после трех игры в группе.

Дальше идут бразильцы с 332 отрезанными оппонентами, потом испанцы (327) и только на четвертом месте проведшие максимально возможные семь игр бельгийцы (310). Показатель Франции опять в серединке – 263. Наша сборная расположилась ближе к концу – 224.

Но это все следствие выбранного стиля игры, а вот по отрезанным передачами защитникам Германия (40) уже только третья после Бельгии (49) и Бразилии (45). А Россия (35) и Франция (33) здесь уже замыкают десятку, что еще раз подчеркивает остроту их игры.

Интересно, что только три команды так и не смогли ни разу отличиться после стандартных положений. Среди них Сенегал и Перу, так что их вылет на групповой стадии, несмотря на яркий футбол, в этом разрезе не удивителен.

Только шестью мячами с игры ограничилась Аргентина, которая еле выползла в плей-офф и в итоге без шансов уступила в 1/8 финала Франции, хотя по счету тот результат и не выглядит так уж однозначно (3:4).

Больше всех мячей со стандартов на счету удивившей всех своими наработанными розыгрышами Англии (9), но зато «Три льва» лишь трижды отличались с игры. В этом плане сбалансированнее всех выглядят чемпионы мира – у Франции девять мячей с игры и еще пять со стандартов.

Лишь одной команде французы уступили по количеству ударов, требующихся для гола (6,0), и это команда Станислава Черчесова!

Попала Россия в тройки и по общей преодоленной дистанции, и по ускорениям, что, учитывая физическую готовность нашей сборной и выбранный стиль игры, тоже вполне ожидаемо и закономерно.

Только три голкипера на турнире смогли спасти свои сборные от верных голов больше раз, чем Игорь Акинфеев. Рекордсмен трудившийся в поте лица панамец Хайме Пенебо (11 раз), а следом за ним расположились отыгравшие по семь матчей и спасшие по восемь раз хорват Даниэль Субашич и англичанин Джордан Пикфорд.

У Акинфеева за пять проведенных на турнире матчей семь «предотвращений взятий ворот», и это не считая его знаменитой ноги в послематчевой серии с испанцами!

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Лиги наций, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».