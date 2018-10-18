Касаткина сражается с Павлюченковой за полуфинал. LIVE

Между собой Павлюченкова и Касаткина встречались дважды. Пока что в их противостоянии ничья — 1:1. В 2015 году в 1/2 финала «ВТБ Кубка Кремля» победу одержала Анастасия — 2:6, 6:2, 6:4, а через два года в матче 1-го круга этого же турнира Дарья взяла реванш — 7:6, 6:1.