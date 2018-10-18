Касаткина сражается с Павлюченковой за полуфинал. LIVE

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Гейм за Павлюченковой. 3-1.
Мимо корта бьет Касаткина. 40:30.
На вылет под боковую зарядила Настя. 30:30.
И снова! 15:30.
Четко по линии играет Даша. 15:15.
На подаче Павлюченкова. 15:0.
И берет этот гейм Касаткина. 2-1.
Хорошая подача от Касаткиной. 40:0.
Ошибается Павлюченкова. 30:0.
Подает Касаткина. 15:0.
Под «ноль» берет гейм Анастасия. 2-0.
Технично играет Павлюченко. Точно в угол в противоход. 40:0.
Мимо корта бьет Дарья. 30:0.
На подаче Павлюченкова. Но трибуны поддерживают Касаткину. Не особо это напрягает Настю. 15:0.
С криком на весь «Олимпийский» Павлюченкова выигрывает гейм. 1-0.
Очередной брейк у Анастасии. 30:40.
Четко по линии навылет. 30:30.
Кроссом с форхенда навылет бьет Касаткина. 15:30.
Хорошо слета бьет Павлюченкова. 0:30.
На подаче Касаткина. 0:15.
Отлично на противоходе сыграла Касаткина. Первый сет за ней. 4-6.
Меньше. Четко по левому краю сыграла Даша.
И срывает его Анастасия. Хорошая подача получилась. 40:40.
Сетбол у Касаткиной. Что-то невообразимое сейчас исполнила Дарья. Казалось, что провалила удар слета, но потом повесила «свечу». 30:40.
И тут же возвращается в гейм Настя. 30:30.
Сокращает разрыв Павлюченкова. 15:30.
Не удалось сыграть на низком мяче Анастасии. 0:30.
Подает Павлюченкова и ошибается. 0:15.
Но все же берет этот гейм Павлюченкова. 4-5.
Не отдает просто так этот гейм Касаткина. 15:40.
Изумительно на приеме играет Павлюченкова. уже 0:40.
На подаче Касаткина. 0:15.
И вытаскивает этот гейм Касаткина! 3-5.
Меньше. Теперь мимо площадки бьет Настя.
Ровно. Ошибается Павлюченкова.
Больше. В аут пробила Касаткина.
Двойная у Анастасии. 40:40.
Отвечает Касаткина. 40:30.
Здорово Павлюченкова пробила навылет под боковую линию. 40:15.
Хитро под сетку пробила Касаткина. Павлюченкова не успела. 30:15.
Четко под линию бьет Настя. 30:0.
На подаче Павлюченкова. 15:0.
Выходит вперед Касаткина. 3-4.
Сорвала удар по правому краю Анастасия. 40:30.
Сравнивает счет Павлюченкова. 30:30.
Ух, какой ответ от Касаткиной. Сначала сыграла на ближней дистанции, а затем ловко переправила мяч в дальний сектор. 30:15.
А сейчас подача не получается. 15:15.
Касаткина на подаче. 15:0.
Гейм за Дарьей. 3-3.
Мимо корта от Павлюченковой в, казалось бы, простой ситуации. 15:40.
Плохо на приеме сыграла Касаткина. 15:30.
Ошибается Анастасия. 0:30.
На подаче Павлюченкова, но хорошо по линии отвечает Касаткина. 0:15.
И все-таки выигрывает гейм Анастасия. 3-2.
Догнала мяч Павлюченкова после очередной «свечи», но ответила мимо площадки. 30:40.
Хорошая подача удалась Касаткиной. 15:40.
Тройной брейк у Павлюченковой. 0:40.
Мощно в правый дальний угол пробила Павлюченкова, Касаткина не справилась. 0:30.
Подает Касаткина. 0:15.
Мимо площадки отвечает Настя. Гейм за Дашей. 2-2.
Первый брейк-пойнт у Касаткиной. 30:40.
А сейчас у сетки хорошо сыграла Дарья. 30:30.
Отличная подача удалась Павлюченковой. 30:15.
Отвечает Касаткина. 15:15.
На подаче Павлюченкова. 15:0.
Выигрывает гейм Настя. 2-1.
В аут бьет Дарья. Первый брейк у Павлюченковой. 30:40.
В сетку отвечает Павлюченкова. 30:30.
Двойная у Касаткиной. 15:30.
По левому краю здорово сыграла Павлюченкова. 15:15.
Не справилась Павлюченкова с подачей Касаткиной. 15:0.
И берет свой гейм Настя. 1-1.
Больше. Переиграла Павлюченкова Касаткину при подаче.
Убежала к сетке Павлюченкова, и перехитрила ее Касаткина, «повесив» свечу. 40:40.
Двойная. 40:30.
Ошибается на подаче Анастасия. 40:15.
Посчитала Касаткина, что Павлюченкова пробила в аут, но нет — мяч коснулся линии. 40:0.
Не справилась с ударом Насти Касаткина. 30:0.
Подает Павлюченкова. 15:0.
«Под ноль» выигрывает первый гейм Касаткина. 0-1.
Ошибается Настя. 40:0.
Навылет подает Дарья. 30:0.
На подаче Касаткина. Принимает Павлюченкова, но затем попадает в сетку. 15:0.
Напомним, что вчера Павлюченкова обыграла греческую теннисистку Валентини Грамматикопулу, а Касаткина одолела француженку Ализе Корне.
Павлюченкова начнет матч с правой стороны от судейской вышки.
Между собой Павлюченкова и Касаткина встречались дважды. Пока что в их противостоянии ничья — 1:1. В 2015 году в 1/2 финала «ВТБ Кубка Кремля» победу одержала Анастасия — 2:6, 6:2, 6:4, а через два года в матче 1-го круга этого же турнира Дарья взяла реванш — 7:6, 6:1.
Выходят теннисистки на корт. Готовятся к разминке.
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала «ВТБ Кубок Кремля», в котором встречаются россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.