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Касаткина сражается с Павлюченковой за полуфинал. LIVE

Онлайн-трансляция матча «ВТБ Кубка Кремля» Павлюченкова — Касаткина

Дарья Касаткина https://www.instagram.com/kasatkina/
Дарья Касаткина
Видео по теме
Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина встречаются в матче 1/4 финала «ВТБ Кубок Кремля». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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19:43

Гейм за Павлюченковой. 3-1.

19:43

Мимо корта бьет Касаткина. 40:30.

19:42

На вылет под боковую зарядила Настя. 30:30.

19:42

И снова! 15:30.

19:41

Четко по линии играет Даша. 15:15.

19:41

На подаче Павлюченкова. 15:0.

19:38

И берет этот гейм Касаткина. 2-1.

19:38

Хорошая подача от Касаткиной. 40:0.

19:37

Ошибается Павлюченкова. 30:0.

19:37

Подает Касаткина. 15:0.

19:36

Под «ноль» берет гейм Анастасия. 2-0.

19:35

Технично играет Павлюченко. Точно в угол в противоход. 40:0.

19:35

Мимо корта бьет Дарья. 30:0.

19:34

На подаче Павлюченкова. Но трибуны поддерживают Касаткину. Не особо это напрягает Настю. 15:0.

19:33

С криком на весь «Олимпийский» Павлюченкова выигрывает гейм. 1-0.

19:33

Очередной брейк у Анастасии. 30:40.

19:32

Четко по линии навылет. 30:30.

19:31

Кроссом с форхенда навылет бьет Касаткина. 15:30.

19:31

Хорошо слета бьет Павлюченкова. 0:30.

19:31

На подаче Касаткина. 0:15.

19:28

Отлично на противоходе сыграла Касаткина. Первый сет за ней. 4-6.

19:27

Меньше. Четко по левому краю сыграла Даша.

19:26

И срывает его Анастасия. Хорошая подача получилась. 40:40.

19:26

Сетбол у Касаткиной. Что-то невообразимое сейчас исполнила Дарья. Казалось, что провалила удар слета, но потом повесила «свечу». 30:40.

19:25

И тут же возвращается в гейм Настя. 30:30.

19:24

Сокращает разрыв Павлюченкова. 15:30.

19:24

Не удалось сыграть на низком мяче Анастасии. 0:30.

19:23

Подает Павлюченкова и ошибается. 0:15.

19:21

Но все же берет этот гейм Павлюченкова. 4-5.

19:21

Не отдает просто так этот гейм Касаткина. 15:40.

19:20

Изумительно на приеме играет Павлюченкова. уже 0:40.

19:19

На подаче Касаткина. 0:15.

19:19

И вытаскивает этот гейм Касаткина! 3-5.

19:18

Меньше. Теперь мимо площадки бьет Настя.

19:18

Ровно. Ошибается Павлюченкова.

19:17

Больше. В аут пробила Касаткина.

19:17

Двойная у Анастасии. 40:40.

19:16

Отвечает Касаткина. 40:30.

19:15

Здорово Павлюченкова пробила навылет под боковую линию. 40:15.

19:14

Хитро под сетку пробила Касаткина. Павлюченкова не успела. 30:15.

19:14

Четко под линию бьет Настя. 30:0.

19:13

На подаче Павлюченкова. 15:0.

19:11

Выходит вперед Касаткина. 3-4.

19:10

Сорвала удар по правому краю Анастасия. 40:30.

19:10

Сравнивает счет Павлюченкова. 30:30.

19:09

Ух, какой ответ от Касаткиной. Сначала сыграла на ближней дистанции, а затем ловко переправила мяч в дальний сектор. 30:15.

19:08

А сейчас подача не получается. 15:15.

19:08

Касаткина на подаче. 15:0.

19:07

Гейм за Дарьей. 3-3.

19:07

Мимо корта от Павлюченковой в, казалось бы, простой ситуации. 15:40.

19:06

Плохо на приеме сыграла Касаткина. 15:30.

19:05

Ошибается Анастасия. 0:30.

19:04

На подаче Павлюченкова, но хорошо по линии отвечает Касаткина. 0:15.

19:02

И все-таки выигрывает гейм Анастасия. 3-2.

19:01

Догнала мяч Павлюченкова после очередной «свечи», но ответила мимо площадки. 30:40.

19:01

Хорошая подача удалась Касаткиной. 15:40.

19:00

Тройной брейк у Павлюченковой. 0:40.

19:00

Мощно в правый дальний угол пробила Павлюченкова, Касаткина не справилась. 0:30.

18:59

Подает Касаткина. 0:15.

18:58

Мимо площадки отвечает Настя. Гейм за Дашей. 2-2.

18:58

Первый брейк-пойнт у Касаткиной. 30:40.

18:57

А сейчас у сетки хорошо сыграла Дарья. 30:30.

18:57

Отличная подача удалась Павлюченковой. 30:15.

18:56

Отвечает Касаткина. 15:15.

18:55

На подаче Павлюченкова. 15:0.

18:52

Выигрывает гейм Настя. 2-1.

18:52

В аут бьет Дарья. Первый брейк у Павлюченковой. 30:40.

18:51

В сетку отвечает Павлюченкова. 30:30.

18:51

Двойная у Касаткиной. 15:30.

18:50

По левому краю здорово сыграла Павлюченкова. 15:15.

18:50

Не справилась Павлюченкова с подачей Касаткиной. 15:0.

18:49

И берет свой гейм Настя. 1-1.

18:49

Больше. Переиграла Павлюченкова Касаткину при подаче.

18:48

Убежала к сетке Павлюченкова, и перехитрила ее Касаткина, «повесив» свечу. 40:40.

18:47

Двойная. 40:30.

18:47

Ошибается на подаче Анастасия. 40:15.

18:46

Посчитала Касаткина, что Павлюченкова пробила в аут, но нет — мяч коснулся линии. 40:0.

18:45

Не справилась с ударом Насти Касаткина. 30:0.

18:44

Подает Павлюченкова. 15:0.

18:43

«Под ноль» выигрывает первый гейм Касаткина. 0-1.

18:43

Ошибается Настя. 40:0.

18:42

Навылет подает Дарья. 30:0.

18:41

На подаче Касаткина. Принимает Павлюченкова, но затем попадает в сетку. 15:0.

18:39

Напомним, что вчера Павлюченкова обыграла греческую теннисистку Валентини Грамматикопулу, а Касаткина одолела француженку Ализе Корне.

18:38

Павлюченкова начнет матч с правой стороны от судейской вышки.

18:35

Между собой Павлюченкова и Касаткина встречались дважды. Пока что в их противостоянии ничья — 1:1. В 2015 году в 1/2 финала «ВТБ Кубка Кремля» победу одержала Анастасия — 2:6, 6:2, 6:4, а через два года в матче 1-го круга этого же турнира Дарья взяла реванш — 7:6, 6:1.

18:33

Выходят теннисистки на корт. Готовятся к разминке.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала «ВТБ Кубок Кремля», в котором встречаются россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.