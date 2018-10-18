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Футбольная битва: когда встретятся Россия и Украина

В каком случае Россия сыграет с Украиной в Лиге наций

Сборная Украины по футболу и сборная России по футболу (коллаж) AP
Сборная Украины по футболу и сборная России по футболу (коллаж)
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Сборная Украины уже гарантировала себе возможное участие в плей-офф за путевку на чемпионат Европы — 2020, досрочно выиграв свою группу в Лиге наций. Команда России находится в шаге от победы. В случае, если обе команды не квалифицируются на Евро-2020 в отборочном цикле, то они могут встретиться в плей-офф Лиги наций. «Газета.Ru» разбирается, при каком раскладе может пройти матч Россия — Украина.

Созданный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) новый турнир среди сборных Лига наций проходит уже в самом разгаре. Решение УЕФА заменить товарищеские матчи на полноценное соревнование, которое на первый взгляд казалось нелогичным, дает свои плоды. Теперь команды настраиваются на игры совершенно иначе и расставляют приоритеты не только на обкатку новых игровых моделей, но и на турнирную составляющую. Рейтинги, путевка на чемпионат Европы — все это добавляет мотивации футболистам и, что главное, создает поистине спортивную борьбу, а не ее имитацию.

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В этом уже убедилась, к примеру, сборная Украины. Жовто-блакитные, выступающие в Лиге В, победив в матче 4-го тура команду Чехии, досрочно выиграли свою группу и гарантировали себе возможное участие в плей-офф Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко одержали три победы в трех матчах с общим счетом 4:1, оставив позади сборные Чехии и Словакии.

Близка к успеху и национальная команда России.

У коллектива Станислава Черчесова ситуация несколько иная. В группе 2 россияне лидируют, но выход в плей-офф пока еще не оформили. После трех матчей в активе сборной России семь набранных очков при двух победах и одной ничьей с командами Турции и Швеции. В заключительном туре россиянам необходимо не проиграть шведам.

И сборной Украины, и сборной России весной 2019 года предстоит стартовать в отборочном цикле на чемпионат Европы — 2020. Для квалификации на континентальное первенство необходимо занять место не ниже второго в своей группе.

В случае, если выше третьей позиции подняться не удастся, то путевку на Евро-2020 можно будет получить за счет Лиги наций. Здесь-то и начинается плей-офф нового турнира, который будет состоять из двух одноматчевых полуфиналов и финала.

На стадии 1/2 финала матч будет проводиться на территории той страны, которая находится выше в рейтинге Лиги, а хозяин поля финальной встречи будет определен жребием.

Интересно, что согласно регламенту УЕФА в плей-офф Лиги наций Россия и Украина наконец-таки могут встретиться друг с другом (если обе команды провалятся в отборе, чего, конечно, не хотелось бы).

Однако, как известно, с 2014 года из-за «напряженных отношений между странами» УЕФА разводит российские и украинские команды во всех турнирах под своей эгидой: как на клубном уровне, так и среди сборных.

В данном же случае европейской организации придется сделать исключение и все-таки допустить очную встречу россиян с украинцами.

Примечательно, что в Федерации футбола Украины (ФФУ) уже высказались по данному поводу и, оценив ситуацию, выразили мнение, что матч между двумя сборными будет возможен только в финале плей-офф Лиги наций.

«По этому поводу уже несколько лет действует специальное решение УЕФА — максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России. Это же решение действует и здесь, поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале. Это нормальная практика, которую мы абсолютно поддерживаем.

Если же судьба сведет нас в финале плей-офф, что же — окей, сыграем в финале»,

— приводит слова генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого украинское издание «Обозреватель».

На данный момент в рейтинге Россия, которая имеет коэффициент 29,258, находится выше Украины (28,286). В случае, если в полуфинале обе сборные все-таки встретятся, то матч пройдет на российской территории. На Украине же к поездке в Россию относятся скептически и, вспоминая высказывания перед чемпионатом мира — 2018 о возможном бойкоте турнира, выразили готовность отказаться от участия в матче и теперь.

«Бойкот? Сейчас речь может идти обо всем. Мы только-только стали победителями группы Лиги наций, поэтому» холодного» анализа данной ситуации еще не сделано.

Конечно, важный вопрос — где будет этот матч? Здесь сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии... Пока же могу высказать свое личную точку зрения — это вряд ли вообще недопустимо»,

— заявил Записоцкий.

Кроме того, генсек ФФУ выразил мнение, что УЕФА может сделать исключение из правил и в случае финального матча позволит России и Украине провести его на нейтральном поле. Более того, Записоцкий усомнился в том, что команда Станислава Черчесова вовсе дойдет до финала.

«В случае финального матча УЕФА, возможно, предложит вариант нейтрального поля. Но пока это все довольно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе дойдет к финалу плей-офф», — заключил он.

В заключительном матче группового этапа Лиги наций Россия в гостях сыграет со Швецией 20 ноября, украинцы на выезде встретятся со Словакией 16 ноября.

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