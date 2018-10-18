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«Русская стена»: как Касаткина решает конфликт в «Спартаке»

Касаткина пробилась в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля» и восхитила Карреру

Дарья Касаткина https://www.instagram.com/kasatkina/
Дарья Касаткина
Видео по теме
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала волевую победу над француженкой Ализе Корне в 1/8 финала «ВТБ Кубка Кремля». Выступление россиянки привело в восторг присутствовавшего на матче тренера «Спартака» Массимо Карреру. Кроме того, итальянский специалист по счастливой случайности встретился там с известным болельщиком красно-белых Евгением Кафельниковым и разубедил его в некоторых подозрениях относительно бунта в «Спартаке».

В Москве в эти дни проходит «ВТБ Кубок Кремля» — турнир, на котором некоторые теннисисты набирают последние очки для того, чтобы принять участие в Итоговом турнире года, а кто-то просто хочет красиво завершить сезон.

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Традиционно на нем присутствует достаточно много россиян, в том числе и звезды первой величины — в прошлом году здесь выступала, например, Мария Шарапова.

А уж 21-летняя надежда России Дарья Касаткина, которая является сейчас 14-й ракеткой мира (это лучший результат среди всех отечественных спортсменок, включая Шарапову) и вовсе участвует в этом Кубке каждый год.

В прошлый раз она дошла в родных стенах до финала, где, к сожалению, с треском уступила немке Юлии Гергес (1:6, 2:6). Сейчас юная звезда горит желанием исправиться.

В первом круге Касаткина с большим трудом разобралась с украинкой Лесей Цуренко (6:4, 7:6). Спортсменки шли друг за другом по пятам в каждой партии — 2:2, 3:3, 4:4... Учитывая, что матч начался в 22.10 по московскому времени и закончился спустя два часа, не все зрители дождались финала.

«Почему бы не начать матч в понедельник и закончить во вторник? — со смеющимся смайлом вопросила Дарья у себя в инстаграме.

— Спасибо всем, кто дождался».

Следующая встреча получилась не легче: француженка Ализе Корне быстро взяла первую партию (6:3), причем какое-то время даже вела в ней 3:0.

Казалось, что у Дарьи все валится из рук, однако она смогла переломить ход матча во втором сете, который вырвала на зубах после напряженной равной борьбы, в которой каждая выигрывала гейм по очереди (7:5).

В решающей партии у Касаткиной не пошла голова кругом от недавнего успеха, и она хладнокровно довела дело до победы — 3:6, 7:5, 6:4. Этот триллер длился 2 часа 23 минуты.

Неудивительно, что присутствовавший на матче главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался в восторге от выступления россиянки. Должно быть, специалист по достоинству оценил бойцовский характер спортсменки, которого в последнее время так не хватало красно-белым, терпевшим порой абсолютно неожиданные поражения, вроде 0:2 от венского «Рапида» в Лиге Европы.

«Отличный матч! Отличная победа! Отлично, Дарья!» — написал наставник «Спартака» в своем инстаграме.

Любопытно, что матч Касаткиной невольно послужил поводом для встречи Карреры с одним из самых известных болельщиков «Спартака» — олимпийским чемпионом по теннису Евгением Кафельниковым.

Фотографию с их беседы выложил футбольный агент Марко Трабукки, который приходится близким другом итальянскому тренеру.

«Массимо, Евгений, хватит уже говорить о «Спартаке»!!! Мы пришли на теннис смотреть!!!» — в шутку возмутился Трабукки в своем твиттере.

Чуть позже Кафельников выложил в своем твиттере вдохновенную запись:

«После сегодняшней беседы с Массимо убедился на 1000000000% — он НАШ тренер».

Спустя еще два часа экс-теннисист признался в несправедливом обвинении вингера «Спартака» Александра Самедова в интригах против Карреры.

«Я сдерживаю обещания. Лично поговорил с Массимо. Он мне сказал, что в трансфере Самедова был лично заинтересован. Поэтому признаю, был неправ. Приношу извинения Самедову за твит о бунте», — написал Кафельников, прикрепив свой старый пост, в котором он заявляет о том, что Самедов вместе с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым собирается «сливать» наставника.

«По нашему разговору я понял, что Массимо любит «Спартак» и готов работать на благо команды.

Острых тем мы не затрагивали. По разговору я увидел, что Каррере действительно нравится в нашем клубе, он любит фанатское движение и собирается сделать даже больше, чем может, ради результата»,

— приводит слова Кафельникова «СЭ».

Сам Каррера тоже явно остался доволен вечером и поблагодарил бывшего теннисиста за совместное времяпрепровождение.

«Спасибо за прекрасный вечер», — написал тренер в своем инстаграме, добавив эмодзи российского флага и красно-белые цвета.

А что же главная героиня этого вечера Касаткина? После победы девушка выложила в своем инстаграме красноречивую надпись Russian wall — «русская стена». Так называет спортсменку ее тренер — бельгиец Филипп Дехас.

В общении с журналистами Касаткина иронично отметила, что «всю жизнь догоняет соперниц», однако экспрессивное обращение тренера сумело вывести ее из сомнамбулического состояния первого сета.

«Я сказала ему: можешь кричать на меня, но сделай все, чтобы вывести меня из этого состояния. И у Филиппа получилось.

Атмосфера? Были не полные трибуны, но все равно пришло очень много людей. В такой обстановке здорово играть.

Думаю, никто не любит играть при пустых трибунах, особенно я. Обожаю лучшее время и центральный корт. Именно в эти моменты мне больше всего нравится играть, именно тогда я раскрываюсь».

В четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля» Касаткина встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченкой — причем это произойдет уже в третий раз.

«Мы только здесь и играем. Я буду играть с Анастасией в третий раз на этом турнире из пяти, в которых я участвовала. Мне кажется, не будет ничего нового. Просто выйдем и будем играть», — пожала плечами Дарья.

Кто знает, может, и на этом матче Касаткиной произойдет какая-нибудь судьбоносная футбольная встреча? Спортсменка, которая неплохо разбирается в футболе и является фанаткой «Барселоны», явно была бы не против.

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