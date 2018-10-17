«По-украински западло?» Как футболистов учат родину любить

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко после победы его национальной команды в матче Лиги наций УЕФА над Чехией (1:0) ответил на слова директора департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николая Несенюка, призывавшего всех украинских спортсменов прекратить говорить с журналистами на русском языке.

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«Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу — на русском, — сказал футболист в микст-зоне.

— Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру.

Я люблю Украину всем сердцем, и мне все равно, кто и что говорит обо мне о том, на каком я языке общаюсь».

Сама история случилась после матча Английской премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» на выезде обыграл «Эвертон» (3:1), а украинский полузащитник оформил дубль, забив свои первые голы на Туманном Альбионе.

Тогда футболист во флэш-интервью, на которое он был приглашен после окончания матча, как его главный герой, отвечал на вопросы на английском языке.

«Почему Ярмоленко в Ливерпуле не говорил по-русски? Андрей, я знаю, что ты это прочтешь. Меня приятно поразило твое флеш-интервью после матча в Ливерпуле. Коротко, по сути и по-английски,

— написал на своей странице в фейсбуке Несенюк.

— Я всегда в тебя верил. Короче, ты молодец. Нормальный, порядочный парень, который достиг успеха благодаря таланту и труду.Ты еще и умный, я это тоже знаю. Ты понимаешь, что в Англии футболист должен не только играть, но и разговаривать. Это необходимость. Немых там не уважают.

Так же ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами по-русски не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь – это убийцы и отравители, ты тоже знаешь. Именно поэтому ты пытаешься говорить по-английски, и правильно делаешь».

Но на этом Несенюк, много лет работавший в киевском «Динамо», и когда Ярмоленко выступал за эту команду, не остановился и покритиковал игрока за его общение на русском языке с украинской прессой.

«А еще я знаю, что ты, Андрей, – истинный патриот Украины без лишних слов. Ты являешься примером для детей и юношей, и это ты тоже знаешь. Так почему же ты, Андрюша, говоришь с украинскими журналистами на иностранном (не на английском) языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь? – продолжил Несенюк.

Возможно, в детстве пацаны сказали тебе, что говорить на родном языке – это западло? Но ты уже взрослый дядя и знаешь, что это не так.

Ты говоришь «Слава Украине» и поешь гимн на родном языке. Так продолжай дальше. Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю. Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими – на украинском. Это же так просто и естественно.

Это нужно не нам, это нужно тебе, нужно твоим сыновьям Ивану и Даниилу, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине».

Напомним, что сборная Украины блестяще проводит групповой этап Лиги наций УЕФА и уже досрочно заняла первое место в подгруппе с Чехией и Словакией, одержав три победы в трех матчах.

Ярмоленко во всех играх выходил в стартовом составе, а против Словакии (1:0) провел единственный гол в поединке.

В следующем розыгрыше Лиги наций Украина теперь сыграет в элитном дивизионе. Кроме того, если эта сборная не сумеет квалифицироваться на чемпионат Европы через отборочный цикл, она как победитель группы в своем дивизионе Лиги наций получит дополнительный шанс пробиться на Евро через плей-офф.

Что касается Ярмоленко, то он нынешним летом перебрался в английский «Вест Хэм» из чемпионата Герании, где выступал за дортмундскую «Боруссию». В АПЛ украинский полузащитник принял участие во всех восьми встречах, отличившись в них дважды. «Вест Хэм» при этом занимает в турнирной таблице лишь 15-е место.

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