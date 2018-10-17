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«По-украински западло?» Как футболистов учат родину любить

Полузащитник Украины Ярмоленко отказался перестать говорить по-русски

Андрей Ярмоленко Reuters
Андрей Ярмоленко
Видео по теме
Полузащитник сборной Украины и английского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко после домашней победы национальной команды над Чехией ответил на слова директора департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николая Несенюка, призывавшего игрока прекратить давать интервью на русском языке.

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко после победы его национальной команды в матче Лиги наций УЕФА над Чехией (1:0) ответил на слова директора департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николая Несенюка, призывавшего всех украинских спортсменов прекратить говорить с журналистами на русском языке.

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«Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу — на русском, — сказал футболист в микст-зоне.

— Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру.

Я люблю Украину всем сердцем, и мне все равно, кто и что говорит обо мне о том, на каком я языке общаюсь».

Сама история случилась после матча Английской премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» на выезде обыграл «Эвертон» (3:1), а украинский полузащитник оформил дубль, забив свои первые голы на Туманном Альбионе.

Тогда футболист во флэш-интервью, на которое он был приглашен после окончания матча, как его главный герой, отвечал на вопросы на английском языке.

«Почему Ярмоленко в Ливерпуле не говорил по-русски? Андрей, я знаю, что ты это прочтешь. Меня приятно поразило твое флеш-интервью после матча в Ливерпуле. Коротко, по сути и по-английски,

— написал на своей странице в фейсбуке Несенюк.

— Я всегда в тебя верил. Короче, ты молодец. Нормальный, порядочный парень, который достиг успеха благодаря таланту и труду.Ты еще и умный, я это тоже знаю. Ты понимаешь, что в Англии футболист должен не только играть, но и разговаривать. Это необходимость. Немых там не уважают.

Так же ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами по-русски не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь – это убийцы и отравители, ты тоже знаешь. Именно поэтому ты пытаешься говорить по-английски, и правильно делаешь».

Но на этом Несенюк, много лет работавший в киевском «Динамо», и когда Ярмоленко выступал за эту команду, не остановился и покритиковал игрока за его общение на русском языке с украинской прессой.

«А еще я знаю, что ты, Андрей, – истинный патриот Украины без лишних слов. Ты являешься примером для детей и юношей, и это ты тоже знаешь. Так почему же ты, Андрюша, говоришь с украинскими журналистами на иностранном (не на английском) языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь? – продолжил Несенюк.

Возможно, в детстве пацаны сказали тебе, что говорить на родном языке – это западло? Но ты уже взрослый дядя и знаешь, что это не так.

Ты говоришь «Слава Украине» и поешь гимн на родном языке. Так продолжай дальше. Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю. Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими – на украинском. Это же так просто и естественно.

Это нужно не нам, это нужно тебе, нужно твоим сыновьям Ивану и Даниилу, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине».

Напомним, что сборная Украины блестяще проводит групповой этап Лиги наций УЕФА и уже досрочно заняла первое место в подгруппе с Чехией и Словакией, одержав три победы в трех матчах.

Ярмоленко во всех играх выходил в стартовом составе, а против Словакии (1:0) провел единственный гол в поединке.

В следующем розыгрыше Лиги наций Украина теперь сыграет в элитном дивизионе. Кроме того, если эта сборная не сумеет квалифицироваться на чемпионат Европы через отборочный цикл, она как победитель группы в своем дивизионе Лиги наций получит дополнительный шанс пробиться на Евро через плей-офф.

Что касается Ярмоленко, то он нынешним летом перебрался в английский «Вест Хэм» из чемпионата Герании, где выступал за дортмундскую «Боруссию». В АПЛ украинский полузащитник принял участие во всех восьми встречах, отличившись в них дважды. «Вест Хэм» при этом занимает в турнирной таблице лишь 15-е место.

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