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«Заработаю $500 млн на Хабибе»: Мейвезер готов к бою

Мейвезер подтвердил, что готов к бою с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боксер Флойд Мейвезер и российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов Reuters
Американский боксер Флойд Мейвезер и российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов
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Американский боксер Флойд Мейвезер-младший подтвердил 17 октября, что его поединок с российским бойцом ММА, чемпионом UFC в среднем весе Хабибом Нурмагомедовым может состояться. 41-летний американец планирует заработать от этого боя на $100 млн больше, чем получил за сражение с Конором Макгрегром, которого Хабиб заставил сдаться на UFC 229.

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший, одержавший 50 побед в 50-ти боях на профессиональном ринге, подтвердил 17 октября, что может провести поединок против российского чемпиона UFC в смешанных единоборствах Хабиба Нурмагомедова.

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«О, мы занимаемся этим вопросом», — цитирует TMZ Sports ответ самого богатого боксера планеты на вопрос о потенциальном бое с Нурмагомедовым.

«Я босс сам себе. Я не могу сказать, что происходит на стороне Хабиба, но в конце концов мы можем это сделать»,

— рассказал Мейвезер-младший журналистам в Беверли-Хиллс.

Хабиб Нурмагомедов вызвал американского боксера на бой сразу после своей убедительной победы над Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

Российский боец доминировал на протяжении трех раундов, а в четвертом захватил в партере голову и шею соперника, вынудив того сдаться.

Именно против ирландца провел свой последний на данный момент бой в карьере 41-летний Мейвезер младший. Макгрегор тогда тоже был чемпионом UFC в среднем весе и в мире смешанных единоборств ему на тот момент стало тесно.

Учитывая большой коммерческий потенциал боя, американец с удовольствием ухватился за идею встретиться с Конором в ринге, и в итоге поединок после масштабной раскрутки по всему миру состоялся 26 августа в Лас-Вегасе.

Теперь что-то подобное вполне может произойти и в случае с Хабибом, который после победы на UFC 229 имеет рекорд 27-0 и на данный момент не знает себе равных в среднем весе.

Несмотря на сразу же озвученное Макгрегором требование реванша, команда Орла демонстративно не смотрит в его сторону.

Если говорить о UFC, то речь может вестись о бое с Тони Фергюсоном, который сражался в андеркарде того же вечера с Энтони Петтисом и победил соперника техническим нокаутом.

Петтис не смог продолжить сражение после двух раундов из-за перелома руки, но бой все равно вышел самым зрелищным: соперники наносили друг другу мощнейшие удары, делали это без остановки и залили канвас кровью друг друга.

Хабиб уже не раз мог подраться с Фергюсоном раньше, но уже четырежды (!) их поединок срывался в последний момент из-за одного из бойцов, причем на счету каждого по два срыва.

В последний раз они должны были сойтись в апреле в чемпионском бою, но Фергюсон повредил связку колена, споткнувшись о телевизионный кабель на одном из предшестовавших поединку коммерческих мероприятий, а Нурмагомедов легко завоевал пояс, победив спешно заявленного на замену Эла Яквинту.

Фергюсон уже вызвал россиянина на поединок, да и представители Нурмагомедова говорили о возможности поединка с Тони за титул чемпиона UFC, однако наверняка потенцальное сражение с Флойдом Мейвезером для них куда перспективнее из-за несоизмеримой большей коммерческой выгоды.

На вопрос о том, в каком виде – ММА или боксе – может состояться бой с Нурмагомедовым, Флойд был категоричен: «Это он позвонил мне, поэтому он должен прийти в мой мир».

Также американец по прозвищу Деньги рассказал, что ожидает девятизначную сумму дохода от боя и заработает на $100 млн больше, чем выручил от поединка с Макгрегором, а тогда на его счет упало порядка $400 млн!

Единственным возможным местом проведения такого шоу Флойд называет Лас-Вегас, а еще он отреагировал на слова Хабиба о том, что «Мейвезер даже не смог по-настоящему нокаутировать Конора», намекавшего на свою безоговорочную победу.

«Я не видел их поединка с Макгрегором, но слышал, что это была одна уродливая борьба. Не сомневаюсь, что на ринге со мной Хабиб будет только клинчевать», — язвительно отметил 41-летний боксер-рекордсмен.

«Бой Хабиба и Флойда надо проводить следующим летом в Москве на стадионе «Лужники» в День российского бокса. Меэйвезера реально привезти в Россию, просто нужно предоставить гонорар, сопоставимый с предыдущим боем. А у Нурмагомедова есть время до лета привести свои боксерские кондиции в порядок», – заявил «Известиям» российский промоутер Владимир Хрюнов.

Сам Хабиб после вызова, брошенного Мейвезеру сразу после победы над Макгрегором, на эту тему пока больше не высказывался, предпочитая воевать с UFC, угрожая уходом из организации, если промоушеном будет уволен его друг и спарринг-партнер Зубайра Тухугов, напавший на Макгрегора в октагоне после поражения ирландца на UFC 229.

При этом глава UFC Дана Уайт выражает уверенность, что угрозы россиянина останутся лишь словами.

«У нас все в порядке. У него был эмоциональный бой, но, в конце концов, Нурмагомедов – отличный парень. У нас хорошие отношения с Хабибом, — цитирует Уайта TMZ Sports.

— Да, он написал что-то, но это было неделю назад. За неделю в этом бизнесе меняется многое.

Не знаю, кто будет его следующим соперником. Об этом еще не говорили, но мы решим этот вопрос потом, после решения Спортивной комиссии Невады. Хабиб остается в UFC. Очевидно, он был немного расстроен и немного вспылил. Тухугов? Я на сто процентов не уверен по поводу его будущего в организации».

Что касается возможного боя с Мейвезером-младшим, то со спортивной точки зрения это мероприятие выглядит очень странно. Макгрегор оказался бессилен на ринге против на тот момент 40-летнего американского боксера, в то время как Нурмагомедов никогда не отличался ударной техникой, а борьбы в партере там не будет.

Впрочем, когда речь идет о больших деньгах, Флойд своего точно не упустит, и если поединок с Хабибом будет иметь серьезный коммерческий потенциал он состоится, и выиграют от этого все независимо от итогового результата. Который можно предугадать хоть сейчас.

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