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«Я отдохнул, я возвращаюсь»: кого возглавит Венгер

Арсен Венгер возобновит тренерскую карьеру с 1 января

Французский тренер Арсен Венгер Reuters
Французский тренер Арсен Венгер
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Легендарный французский специалист Арсен Венгер, известный по своей работе в лондонском «Арсенале», объявил о возобновлении тренерской карьеры. По словам 68-летнего француза, он вернется к работе 1 января 2018 года.

Легендарный французский тренер Арсен Венгер объявил о своем возвращении в большой футбол. С того момента, как он сенсационно покинул лондонский «Арсенал», прошло чуть менее полгода. На тренерский мостик 68-летний специалист вернется 1 января. При этом какой клуб возглавит Венгер — неизвестно.

«За 22 года в «Арсенале» я приобрел огромный опыт на самых разных уровнях. У меня есть предложения отовсюду. Клубы, сборные, возможно, Япония. Я вернусь к работе с 1 января. Я отдохнул и готов работать. Где? Я пока не знаю»,

— цитирует французского специалиста Sky Sports.

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Напомним, что 20 апреля этого года Венгер объявил о своем уходе из «Арсенала», который он возглавлял с 1996 года. За период 22 лет работы в лондонском клубе он трижды выиграл Английскую премьер-лигу, а также стал семикратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В последние годы Венгер подвергался сильной критике со стороны болельщиков.

«После тщательного рассмотрения и после обсуждений с клубом, я чувствую, что это подходящее время для меня, чтобы уйти в отставку в конце сезона. Я благодарен за то, что имел честь служить клубу в течение стольких памятных лет. Я призываю наших болельщиков стоять за командой, чтобы финишировать на высоте. Чтобы все любители Арсенала позаботились о ценностях клуба. Моя любовь и поддержка навсегда», — говориось в заявлении Венгера.

Последний сезон «Арсенал» под руководством легендарного тренера завершил крайне неудачно: «канониры» заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии и второй раз подряд не сумели пробиться в Лигу чемпионов.

После своего апрельского заявления об уходе Венгер, несмотря на большое количество предложений со стороны других клубов, выразил намерение взять продолжительную паузу в своей тренерской карьере.

«Я получаю предложения, и больше, чем ожидал! Но я никакие предложения не рассматриваю и не анализирую. Хочу хорошо работать до последнего дня контракта. А потом я немного отдохну, и тогда подумаю, куда мне двигаться», — говорил Венгер.

СМИ сообщали, что среди тех, кто якобы выходил на связь с французским тренером с конкретным предложением, числились «ПСЖ» и сборная Японии. При этом, по информации ESPN, парижане планировали назначить Венгера не на пост главного тренера команды, а на должность спортивного директора.

В сборной Японии же француза видели на замену Акире Нисино, с котором команда Страны восходящего солнца дошла до стадии 1/8 финала на чемпионате мира — 2018, прошедшем этим летом в России. Однако вместо Венгера японскую сборную возглавил Хадзимэ Мориясу, совмещающий должность тренера молодежной сборной Японии до 23 лет.

Примечательно, что сам Венгер уже имел опыт работы на Дальнем Востоке. В сезоне-1995/96 он был главным тренером «Нагоя Грампус» и в свой первый и единственный год работы выиграл два трофея: Кубок Императора и Суперкубок Японии.

Однако с уверенностью можно сказать, что с большей долей вероятности новым клубом Венгера станет команда из Европы. По крайней мере, сам 68-летний француз выразил исключительное желание возглавить «большой клуб с амбициями».

«Не знаю, что произойдет, но я стою перед пустой страницей и должен написать следующую главу. Не очень умею просто наслаждаться жизнью и лежать на пляже. Какую команду хочу возглавить? Большой клуб с амбициями. Хочу, чтобы болельщики говорили: «Сегодня играет моя команда. Возможно, я увижу что-то особенное», — приводит слова французского специалиста beIN Sports.

По информации немецкого издания Bild, Венгер входит в список тренеров, которые могут сменить хорватского специалиста Нико Ковача в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы Германии в текущем сезоне находятся в кризисной ситуации и занимают только шестое место в турнирной таблице Бундеслиге, отставая от лидера чемпионата дортмундской «Боруссии» на четыре балла.

Примечательно, что, как сообщает источник, помимо Венгера на данную должность претендуют также еще два француза: Лоран Блан и Зинедин Зидан.

Также недавно знаменитый агент Шандор Варга сообщал, что у Арсена были предложения от ведущих клубов Российской премьер-лиги, и он с интересом отнесся к возможному продолжению карьеры в нашей стране.

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