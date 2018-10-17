Битва за Кремль: Касаткина уступает француженке. LIVE

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Вновь восстанавливает равновесие россиянка. 40:40.
В сетку попала Касаткина. 30:40
И сравнивает Дарья. 30:30.
Отвечает Ализе. 15:30.
Утверждает Корне, что мяч после удара Касаткиной оказался в ауте, но на повторе видно, что все четко. 15:15.
На подаче Касаткина. 0:15.
Отличный ответ Касаткиной, и выигрывает гейм россиянка! 2-0.
Мимо по длине. 30:40.
Очень неточно сыграла Корне, пробила сильно мимо площадки после ответа Дарьи 15:30.
Не успевает Дарья добежать до мяча, хитро пробила Ализе. 15:15.
На подаче Корне. Отвечает Дарья, и бьет в сетку француженка. 0:15.
Берет первый гейм Дарья! 1-0.
Мимо площадки по длине бьет Дарья. 40:15.
Уходит в отрыв Касаткина. 40:0.
Хорошо подала Дарья. 30:0.
На подаче Касаткина. Корне с подачей справляется, но затем бьет мимо площадки. 15:0.
Бьет Корне слета в угол, откуда уже убежала Касаткина. Дарья сопроводила улетающий мяч взглядом. 6-3. Выигрывает первый сет француженка.
Хорошо отвечает Касаткина, но еще один удар у нее сорвался. 40:15. Сетбол.
В сетку попадает Дарья. 15:15.
На подаче Ализе. Не попадала в корт Корне. 0:15.
Все-таки выигрывает гейм француженка. 5-3.
Под громкий крик с трибун «Россия!» Дарья сокращает разрыв в счете — 30:40.
Отвечает Корне, но Дарья с ударом не справилась. 15:40.
Ошибается по длине Дарья. 15:30.
Сравнивает Касаткина. 15:15.
На подаче Касаткина. Пыталась сыграть на противоходе Дарья, но в аут. 0:15.
Просто разнесла сейчас Касаткину француженка. Под ноль берет гейм — 4-3.
Подает Корне. 30:0.
А вот сейчас умница Дарья! сравнивает счет в матче и берет третий гейм подряд! 3-3!
И сразу же его сокращает француженка. 40:15.
Уходит в отрыв Дарья. 40:0.
Сделала Корне запрос на предмет аута у Касаткиной, но все четко. Мяч был в площадке. 30:0.
На подаче Касаткина. 15:0.
Ошиблась по ширине Корне и пробила в аут. Второй гейм берет Касаткина. 3-2.
Четко сыграла у сетки француженка. 30:40.
Повторяет тот же трюк Дарья! 15:40.
И вновь Касаткина здорово поймала мяч и мощно пробила сверху. 15:30.
Ровно, 15:15.
После подачи Корне Дарья отвечает, и Ализе бьет в аут. 0:15.
И все-таки выигрывает свой первый гейм Дарья! Обыграла она Корне на ближней дистанции и мощно пробила в левый угол. 3-1.
Сокращает разрыв француженка. 40:30.
Отвечает Корне. 40:15.
40:0. Ведет Касаткина.
С криком «Come on!» Дарья мощно бьет слета. 30:0.
Подает Касаткина, Корне отвечает, но попадает в аут. 15:0.
«Не меняй тактику. Не нервничай, будь спокойна, не паникуй. Надо быть сосредоточенной. У тебя хорошая скорость. Все будет хорошо», — говорит Касаткиной ее тренер.
Третий гейм за француженкой. 3-0. Свежее соперницы выглядит Ализе.
Мощно пробила сверху Корне. 40:15.
И вновь вперед выходит француженка. 30:15. Не везет Дарье.
Отвечает Дарья. Корне попадает в сетку. 15:15.
На подаче Ализе. 15:0.
И второй гейм берет Корне, вновь переиграв Касаткину на ближней дистанции. 2-0.
Не пошла подача у Касаткиной. Двойная ошибка. 30:40.
Сравнивает счет Дарья. 30:30
На подаче Касаткина. 0:30.
Ошиблась Касаткина по ширине. Аут. Гейм выигрывает Корне. 1-0.
40:30. В сетку попала француженка.
Переиграла Арне Дарью и на ближней дистанции перебросила Касаткину. Россиянка до последнего бежала за мячом, но спасти не смогла. 40:15.
Отвечает Касаткина. 30:15.
Тянулась за мячом Дарья, но пробить не получилось. 30:0.
Начался матч. На подаче Корне. 15:0.
Касаткина начнет матч справа от судейской вышки.
Между собой Корне и Касаткина играли один раз: в этом году на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда убедительную победу одержала россиянка — 6:2, 6:1.
Идет разминка.
Вышли теннисистки на корт.
Корне испытала трудности в матче с российской теннисисткой Натальей Вихлянцевой, но все-таки после трех сетов победила — 5:7, 6:2, 7:5.
В матче первого круга Касаткина в двух сетах обыграла украинку Лесю Цуренко — 6:4, 7:6.
Встреча начнется не ранее чем в 18:30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Вашему вниманию онлайн-трансляция второго круга турнира «ВТБ Кубок Кремля», где россиянке Дарье Касаткиной будет противостоять француженка Ализе Корне.