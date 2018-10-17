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Битва за Кремль: Касаткина уступает француженке. LIVE

Онлайн-трансляция матча «ВТБ Кубка Кремля» Касаткина — Корне

Российская теннисистка Дарья Касаткина РИА Новости
Российская теннисистка Дарья Касаткина
Видео по теме
Российская теннисистка Дарья Касаткина встречается с француженкой Ализе Корне в матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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19:27

Вновь восстанавливает равновесие россиянка. 40:40.

19:27

В сетку попала Касаткина. 30:40

19:26

И сравнивает Дарья. 30:30.

19:26

Отвечает Ализе. 15:30.

19:25

Утверждает Корне, что мяч после удара Касаткиной оказался в ауте, но на повторе видно, что все четко. 15:15.

19:25

На подаче Касаткина. 0:15.

19:24

Отличный ответ Касаткиной, и выигрывает гейм россиянка! 2-0.

19:23

Мимо по длине. 30:40.

19:22

Очень неточно сыграла Корне, пробила сильно мимо площадки после ответа Дарьи 15:30.

19:21

Не успевает Дарья добежать до мяча, хитро пробила Ализе. 15:15.

19:20

На подаче Корне. Отвечает Дарья, и бьет в сетку француженка. 0:15.

19:19

Берет первый гейм Дарья! 1-0.

19:18

Мимо площадки по длине бьет Дарья. 40:15.

19:18

Уходит в отрыв Касаткина. 40:0.

19:17

Хорошо подала Дарья. 30:0.

19:16

На подаче Касаткина. Корне с подачей справляется, но затем бьет мимо площадки. 15:0.

19:14

Бьет Корне слета в угол, откуда уже убежала Касаткина. Дарья сопроводила улетающий мяч взглядом. 6-3. Выигрывает первый сет француженка.

19:13

Хорошо отвечает Касаткина, но еще один удар у нее сорвался. 40:15. Сетбол.

19:12

В сетку попадает Дарья. 15:15.

19:11

На подаче Ализе. Не попадала в корт Корне. 0:15.

19:10

Все-таки выигрывает гейм француженка. 5-3.

19:10

Под громкий крик с трибун «Россия!» Дарья сокращает разрыв в счете — 30:40.

19:09

Отвечает Корне, но Дарья с ударом не справилась. 15:40.

19:09

Ошибается по длине Дарья. 15:30.

19:08

Сравнивает Касаткина. 15:15.

19:07

На подаче Касаткина. Пыталась сыграть на противоходе Дарья, но в аут. 0:15.

19:04

Просто разнесла сейчас Касаткину француженка. Под ноль берет гейм — 4-3.

19:03

Подает Корне. 30:0.

19:03

А вот сейчас умница Дарья! сравнивает счет в матче и берет третий гейм подряд! 3-3!

19:02

И сразу же его сокращает француженка. 40:15.

19:02

Уходит в отрыв Дарья. 40:0.

19:01

Сделала Корне запрос на предмет аута у Касаткиной, но все четко. Мяч был в площадке. 30:0.

19:00

На подаче Касаткина. 15:0.

18:58

Ошиблась по ширине Корне и пробила в аут. Второй гейм берет Касаткина. 3-2.

18:57

Четко сыграла у сетки француженка. 30:40.

18:57

Повторяет тот же трюк Дарья! 15:40.

18:56

И вновь Касаткина здорово поймала мяч и мощно пробила сверху. 15:30.

18:56

Ровно, 15:15.

18:55

После подачи Корне Дарья отвечает, и Ализе бьет в аут. 0:15.

18:54

И все-таки выигрывает свой первый гейм Дарья! Обыграла она Корне на ближней дистанции и мощно пробила в левый угол. 3-1.

18:53

Сокращает разрыв француженка. 40:30.

18:53

Отвечает Корне. 40:15.

18:52

40:0. Ведет Касаткина.

18:52

С криком «Come on!» Дарья мощно бьет слета. 30:0.

18:51

Подает Касаткина, Корне отвечает, но попадает в аут. 15:0.

18:50

«Не меняй тактику. Не нервничай, будь спокойна, не паникуй. Надо быть сосредоточенной. У тебя хорошая скорость. Все будет хорошо», — говорит Касаткиной ее тренер.

18:49

Третий гейм за француженкой. 3-0. Свежее соперницы выглядит Ализе.

18:49

Мощно пробила сверху Корне. 40:15.

18:48

И вновь вперед выходит француженка. 30:15. Не везет Дарье.

18:47

Отвечает Дарья. Корне попадает в сетку. 15:15.

18:47

На подаче Ализе. 15:0.

18:46

И второй гейм берет Корне, вновь переиграв Касаткину на ближней дистанции. 2-0.

18:46

Не пошла подача у Касаткиной. Двойная ошибка. 30:40.

18:45

Сравнивает счет Дарья. 30:30

18:44

На подаче Касаткина. 0:30.

18:43

Ошиблась Касаткина по ширине. Аут. Гейм выигрывает Корне. 1-0.

18:43

40:30. В сетку попала француженка.

18:42

Переиграла Арне Дарью и на ближней дистанции перебросила Касаткину. Россиянка до последнего бежала за мячом, но спасти не смогла. 40:15.

18:41

Отвечает Касаткина. 30:15.

18:41

Тянулась за мячом Дарья, но пробить не получилось. 30:0.

18:40

Начался матч. На подаче Корне. 15:0.

18:38

Касаткина начнет матч справа от судейской вышки.

18:37

Между собой Корне и Касаткина играли один раз: в этом году на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда убедительную победу одержала россиянка — 6:2, 6:1.

18:36

Идет разминка.

18:35

Вышли теннисистки на корт.

18:33

Корне испытала трудности в матче с российской теннисисткой Натальей Вихлянцевой, но все-таки после трех сетов победила — 5:7, 6:2, 7:5.

18:30

В матче первого круга Касаткина в двух сетах обыграла украинку Лесю Цуренко — 6:4, 7:6.

18:05

Встреча начнется не ранее чем в 18:30 по московскому времени.

18:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Вашему вниманию онлайн-трансляция второго круга турнира «ВТБ Кубок Кремля», где россиянке Дарье Касаткиной будет противостоять француженка Ализе Корне.