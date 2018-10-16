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Предлагают жертвам мир: как дела у Кокорина и Мамаева. LIVE

Онлайн событий вокруг футболистов Кокорина и Мамаева

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев РИА Новости
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продолжают находится в «Бутырке». Решением суда игроки помещены в СИЗО до 8 декабря, однако могут выйти и раньше. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию событий вокруг спортсменов.
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11:10

Российский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев высказался относительно нападений форварда сине-бело-голубых и полузащитника «горожан» на главу департамента Минпромторга Дениса Пака в столичной кофейне.

«Про этот конкретный случай скажу так: ребята только и могут, что на чиновников и водителей нападать, да и то не один на один. Это всё, на что их хватает. Их позорные выходки не просто отбрасывают тень на весь российский спорт, они отворачивают от него и весь западный мир, убивают уважение к российскому спорту на международной арене. Я вот, например, тоже депутат — в городе Чехове. Предлагаю этим парням напасть на меня или на депутата Госдумы Александра Карелина. Посмотрим, что они сделают», — заключил боксер.

11:20

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини отметил положительные стороны Кокорина как футболиста и человека.

«Саша – хороший парень и потрясающий футболист. Если он совершил ошибку, то сейчас расплачивается за нее, сидя в тюрьме. Он попросил прощения. И он неплохой человек. Может быть, Саша сможет помочь людям в социальной сфере», — предположил Манчини.

11:00

Адвокат одного из избитых чиновников Дениса Пака Наталья Шатихина о планах примирения пока ничего не рассказала.

«Состоялись очные ставки между потерпевшими и подозреваемыми. Часть следственных действий еще идет. По действиям с участием доверителя Пака были подтверждены ранее данные им показания.

В отношении действий Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Паку он не участвовал».

Денис Пак
Григорий Сысоев/РИА "Новости"
10:45

Кокорин также хочет найти общий язык с избитыми. Адвокат футболиста и его младшего брата Кирилла Олег Попов сообщил, что оба его клиента раскаиваются в содеянном и предлагают мировую.

Потерпевшие пока взяли время на раздумье и руки Кокориным не пожали.

Александр Кокорин
РИА Новости
Александр Кокорин
10:30

Павел уже призвал потерпевших к примирению.

«Мамаев принес свои извинения и выразил желание загладить моральный и физический вред в результате своих действий. В том числе, материально. Действия по отношению к чиновнику Сергею Гайсину не могут охватывать состав хулиганства. Здесь речь идет о причинении побоев. Это статья, которая предусматривает в том числе прекращение уголовного преследования за примирением сторон», — сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы 2
Илья Питалев/РИА "Новости"
Футболист Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы, 11 октября 2018 года
10:15

Мамаеву пока предъявили только обвинение в нанесении побоев (а не по более тяжкой статье — «Хулиганство») и лишь по одному эпизоду из трех. Видимо, это относится к драке с водителем ведущей Первого канала. Если в действиях хавбека следствие не найдет других преступлений, то он может быть оправдан.

Павел Мамаев
РИА Новости
Павел Мамаев
10:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Мы продолжаем следить за развитием событий вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.