Предлагают жертвам мир: как дела у Кокорина и Мамаева. LIVE

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Российский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев высказался относительно нападений форварда сине-бело-голубых и полузащитника «горожан» на главу департамента Минпромторга Дениса Пака в столичной кофейне.
«Про этот конкретный случай скажу так: ребята только и могут, что на чиновников и водителей нападать, да и то не один на один. Это всё, на что их хватает. Их позорные выходки не просто отбрасывают тень на весь российский спорт, они отворачивают от него и весь западный мир, убивают уважение к российскому спорту на международной арене. Я вот, например, тоже депутат — в городе Чехове. Предлагаю этим парням напасть на меня или на депутата Госдумы Александра Карелина. Посмотрим, что они сделают», — заключил боксер.
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини отметил положительные стороны Кокорина как футболиста и человека.
«Саша – хороший парень и потрясающий футболист. Если он совершил ошибку, то сейчас расплачивается за нее, сидя в тюрьме. Он попросил прощения. И он неплохой человек. Может быть, Саша сможет помочь людям в социальной сфере», — предположил Манчини.
Адвокат одного из избитых чиновников Дениса Пака Наталья Шатихина о планах примирения пока ничего не рассказала.
«Состоялись очные ставки между потерпевшими и подозреваемыми. Часть следственных действий еще идет. По действиям с участием доверителя Пака были подтверждены ранее данные им показания.
В отношении действий Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Паку он не участвовал».
Кокорин также хочет найти общий язык с избитыми. Адвокат футболиста и его младшего брата Кирилла Олег Попов сообщил, что оба его клиента раскаиваются в содеянном и предлагают мировую.
Потерпевшие пока взяли время на раздумье и руки Кокориным не пожали.
Павел уже призвал потерпевших к примирению.
«Мамаев принес свои извинения и выразил желание загладить моральный и физический вред в результате своих действий. В том числе, материально. Действия по отношению к чиновнику Сергею Гайсину не могут охватывать состав хулиганства. Здесь речь идет о причинении побоев. Это статья, которая предусматривает в том числе прекращение уголовного преследования за примирением сторон», — сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.
Мамаеву пока предъявили только обвинение в нанесении побоев (а не по более тяжкой статье — «Хулиганство») и лишь по одному эпизоду из трех. Видимо, это относится к драке с водителем ведущей Первого канала. Если в действиях хавбека следствие не найдет других преступлений, то он может быть оправдан.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Мы продолжаем следить за развитием событий вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.