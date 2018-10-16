Предлагают жертвам мир: как дела у Кокорина и Мамаева. LIVE

Российский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев высказался относительно нападений форварда сине-бело-голубых и полузащитника «горожан» на главу департамента Минпромторга Дениса Пака в столичной кофейне.

«Про этот конкретный случай скажу так: ребята только и могут, что на чиновников и водителей нападать, да и то не один на один. Это всё, на что их хватает. Их позорные выходки не просто отбрасывают тень на весь российский спорт, они отворачивают от него и весь западный мир, убивают уважение к российскому спорту на международной арене. Я вот, например, тоже депутат — в городе Чехове. Предлагаю этим парням напасть на меня или на депутата Госдумы Александра Карелина. Посмотрим, что они сделают», — заключил боксер.