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Выдвинули обвинения: как Мамаев может избежать тюрьмы

Футболисту Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях

Футболист Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы, 11 октября 2018 года Илья Питалев/РИА «Новости»
Футболист Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы, 11 октября 2018 года
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Полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, который стал одним из главных фигурантов дела о двух нападений в центре Москвы, предъявили обвинение в нанесении побоев. Если в действиях хавбека следствие не найдет других преступлений, то он может быть оправдан.

По информации близкого к следствию источника ТАСС, в отношении Мамаева в рамках уголовного преследования о двух потасовках выдвинуто обвинение по статье «Побои». По какому из двух дел о побоях предъявили обвинения Мамаеву, не сообщается.

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«Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ («Побои»). Следствие еще будет изучать второе видео. Будут ли предъявлены еще обвинения, пока не ясно», — сказал собеседник агентства.

Известно, что 16 октября следствие провело очные ставки с тремя потерпевшими от рук компании Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина — генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным, главой департамента Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.

По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, Пак, которого ударил стулом Кокорин-старший, не имеет претензий к хавбеку «Краснодара».

На видеозаписи камер наблюдения действительно присутствуют кадры, подтверждающие стороннее отношение игрока к эпизоду.

«Очные ставки проводились достаточно долго. Следствие установило все необходимые обстоятельства. В том числе, касающиеся нашей защитной позиции. Были выявлено, что к эпизоду с Паком мой подзащитный непричастен, и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал. Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления не поступало. Тут мы заявляем о полной непричастности», — заявил Бушманов.

Также юрист отметил, что его подзащитный признает свою вину в нанесении побоев Соловчуку и Гайсину. Футболист принес извинения сторонам и предложил пострадавшим прийти к мировому соглашению. Однако Гайсин и Соловчук пока не озвучили свое решение по возможному миру.

«Мамаев принес свои извинения и выразил желание загладить моральный и физический вред в результате своих действий. В том числе, материально. Действия по отношению к Гайсину не могут охватывать состав хулиганства. Здесь речь идет о причинении побоев. Это статья, которая предусматривает в том числе прекращение уголовного преследования за примирением сторон», — начал Бушманов.

«Возможно ли примирение сторон? Это зависит уже от потерпевшего. Мы со своей стороны такое предложение высказали. Мы сделали все, что от нас зависело. В том числе в присутствии второй стороны. Реакция может последовать на протяжении всего процесса. Дадим возможность обдумать свое решение в спокойной обстановке», — заключил он.

При этом Наталья Шатихина, представитель Пака, заявила, что после очных ставок их позиция не поменялась.

«Сегодня состоялись очные ставки между потерпевшими и подозреваемыми. Часть следственных действий еще идет. По действиям с участием доверителя Пака были подтверждены ранее данные им показания.

В отношении действий Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Паку он не участвовал»,

— приводит ее слова «СЭ».

Напомним, что 8 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев в составе своей компании отдыхали в центре Москвы. Вначале футболисты стали участниками нападения на Соловчука. В результате насильственных действий водитель, являющийся гражданином Белоруссии, получил сотрясение мозга и ушибы. После первой драки игроки направились в кофейню, где на расовой почве издевались над Денисом Паком, распевая композицию известного южнокорейского рэпера PSY «Gangnam style», а после предъявленных замечаний набросились на него со стулом. По итогам двух эпизодов на Кокорина и Мамаева были заведены уголовные дела.

Сейчас оба игрока по решению суда находятся в СИЗО №2 «Бутырка». Там они пробудут как минимум до 8 декабря, если их апелляции на удовлетворение жалобы по поводу ареста не будут отклонены. Рассмотрение апелляций назначено на 19 октября.

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