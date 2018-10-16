Праздник на триллион: что ЧМ-2018 принес России

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Кризис - 1993. Октябрь
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия 0:2 закончен
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия 2:2
(3:4) закончен
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Франция—Бельгия 1:0 закончен
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Хорватия—Англия 2:1
(ДВ) закончен
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Бельгия—Англия 2:0 закончен
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Франция—Хорватия 4:2 закончен
Финал  |   Стадион Лужники
17:32 Завершился матч "Уфа" -- "Енисей" —:— скоро
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
2:01:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:20:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Франция
Хорватия
4:2
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
0:2
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Хорватия
Англия
2:1
(ДВ)
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
1:0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Бельгия
Англия
2:0
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
2:2
(3:4)
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
6
6
2
Денис Черышев
5
4
3
Ромелу Лукаку
6
4
4
Килиан Мбаппе
7
4
5
Криштиану Роналду
4
4
6
Антуан Гризманн
7
4
7
Йерри Мина
3
3
8
Диего Коста
4
3
9
Эдинсон Кавани
4
3
10
Марио Манджукич
6
3
11
Иван Перишич
7
3
12
Артём Дзюба
5
3
13
Эден Азар
6
3
14
Серхио Агуэро
4
2
15
Ахмед Муса
3
2
16
Вахби Хазри
3
2
17
Сон Хын Мин
3
2
18
Такаси Инуи
4
2
19
Филиппе Коутиньо
5
2
20
Неймар
5
2
21
Луис Суарес
5
2
22
Джон Стоунс
7
2
23
Мохамед Салах
2
2
24
Лука Модрич
7
2
25
Майл Единак
3
2
26
Андреас Гранквист
5
2
27
Юссеф Эн-Несири
1
1
28
Фелипе Балой
1
1
29
Кейсуке Хонда
3
1
30
Ренато Аугусто
3
1
31
Яго Аспас
3
1
32
Роберто Фирмино
4
1
33
Аднан Янузай
1
1
34
Кендаль Уостон
1
1
35
Милан Бадель
3
1
36
Йосип Дрмич
3
1
37
Миши Батшуайи
3
1
38
Дилан Бронн
2
1
39
Рикарду Куарежма
3
1
40
Халид Бутаиб
2
1
41
Хосе Игнасио Начо
2
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Хосе Паоло Герреро
3
1
44
Марко Ройс
3
1
45
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
46
Ян Беднарек
3
1
47
Маркос Рохо
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Генки Харагуси
3
1
50
М'Байе Ньянг
3
1
51
Стивен Цубер
3
1
52
Андре Каррильо
3
1
53
Альфред Финнбогасон
3
1
54
Юрий Газинский
4
1
55
Александр Митрович
3
1
56
Юссуф Поульсен
3
1
57
Александар Коларов
3
1
58
Габриэль Меркадо
3
1
59
Гжегож Крыховяк
3
1
60
Ким Юнь Квон
3
1
61
Садио Мане
3
1
62
Салем Аль-Доссари
3
1
63
Тони Кроос
3
1
64
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
65
Дрис Мертенс
6
1
66
Юйа Осако
4
1
67
Хуан Кинтеро
4
1
68
Маруан Феллайни
5
1
69
Ирвин Лосано
4
1
70
Блерим Джемаили
4
1
71
Насер Шадли
6
1
72
Хавьер Эрнандес
4
1
73
Хуан Куадрадо
4
1
74
Андрей Крамарич
7
1
75
Шердан Шакири
4
1
76
Паулиньо
5
1
77
Пепе
4
1
78
Гранит Джака
4
1
79
Лионель Месси
4
1
80
Хосе Мария Хименес
4
1
81
Деле Алли
5
1
82
Радамель Фалькао
4
1
83
Иско
4
1
84
Кристиан Эриксен
4
1
85
Ола Тойвонен
5
1
86
Александр Головин
4
1
87
Эмиль Форсберг
5
1
88
Людвиг Аугустинсон
5
1
89
Томас Менье
5
1
90
Тьяго Силва
5
1
91
Марио Фернандес
5
1
92
Джесси Лингард
6
1
93
Поль Погба
6
1
94
Бенжамен Павар
6
1
95
Кевин Де Брёйне
6
1
96
Самуэль Юмтити
6
1
97
Ян Вертонген
6
1
98
Анте Ребич
6
1
99
Киран Триппьер
6
1
100
Домагой Вида
6
1
101
Рафаэль Варан
7
1
102
Иван Ракитич
7
1
103
Гарри Магуайр
7
1
104
Карим Ансарифард
3
1
105
Фержани Сасси
3
1
106
Синдзи Кагава
3
1
107
Виктор Мозес
3
1
108
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
109
Сальман Аль-Фаридж
3
1
110
Карлос Вела
4
1
Праздник на триллион: что ЧМ-2018 принес России

Раскрыта сумма дохода России от проведения ЧМ-2018

Dylan Martinez/Reuters
Видео по теме
Оргкомитет «Россия-2018» опубликовал исследование, в котором отчитался о рекордном влиянии проведения чемпионата мира по футболу на отечественную экономику. Как заявлено в документе, общий положительный эффект мундиаля для отечественной экономики составил 950 млрд рублей.

В «Исследовании влияния чемпионата мира по футболу в России на экономическую, социальную и экологическую сферы», опубликованном ТАСС, отмечено, что положительный эффект от проведения мундиаля на российскую экономику составил почти трлн рублей. Это объясняется расходами туристов, инвестициями в инфраструктуру и другими факторами.

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При это оргкомитет подчеркивает, что ВВП привело к росту трудовых доходов населения на 459 млрд рублей с созданием и поддержанием до 315 тысяч рабочих мест в год, а также к росту налоговых доходов бюджета на 164 млрд рублей.

«Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП за 2013-2018 года оценивается в 952 млрд рублей, что составляет около 1% годового ВВП России. Влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру, расходами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к турниру»,

— говорится в отчете.

Также в исследовании подчеркивается, что положительный эффект сопоставим с другими чемпионатами мира по футболу.

По заявлениям оргкомитета,

ЧМ в России стал самым успешным касательно влияния на ВВП как минимум в нынешнем веке.

«Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП России составило около $17 млрд, что превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии. В относительном выражении эффект от ЧМ-2018 составил около 1,1% величины годового ВВП России. По данному показателю турнир уступает только чемпионату в ЮАР, поскольку ВВП этой страны в абсолютном выражении существенно меньше, чем у других принимающих стран», — гласит исследование.

Благодаря высокому уровню туризма во время проведения мундиаля серьезные обороты набрало малое и среднее предпринимательство. По сведениям организации, их выручка выросла на 797 млрд рублей.

«За данный период также значительно выросла выручка малого и среднего предпринимательства — на 797 млрд рублей. В первую очередь за счет высокого вклада строительной и туристической отраслей», — гласит исследование.

Один из самых важных вопросов, возникавших после ЧМ-2018, заключался в возможности и целесообразности использования спортивных объектов мирового первенства. В докладе говорится, что

создание инфраструктуры в рамках подготовки и проведения чемпионата мира сможет обеспечить в ближайшие пять лет ежегодный дополнительный прирост ВВП в 150-210 миллиардов рублей.

«После проведения чемпионата влияние на ВВП будет обусловлено общим ростом туризма в регионах-организаторах и комплексным развитием территорий, в основном прилегающих к стадионам, которые были обеспечены инфраструктурой в рамках подготовки к ЧМ-2018», — сообщается в отчете.

Также исходя из подсчетов оргкомитета ясно, что в дальнейшем эффект от увеличения туристического потока будет положительно ощущаться для бюджета на 40–70 млрд ежегодно. Но влияние инвестиций и операционных расходов будет выше — около 110–140 млрд рублей в год.

Суммируя все итоги,

в общей сложности Россия потратила на подготовку и проведение ЧМ-2018 порядка 688 млрд рублей, когда как прибавка к ВВП за это время (с 2013 по 2018 год), как подсчитал оргкомитет, составила 952 млрд рублей.

Среди иных важнейших для России моментов отмечены: создание 315 тысяч новых рабочих мест и рост дохода населения до 459 млрд рублей.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске. Победителем мирового первенства стала национальная команда Франции, в финале турнира одолевшая сборную Хорватии. Команда из России под руководством Станислава Черчесова впервые в своей истории дошла до четвертьфинала мундиаля, где по пенальти уступила все тем же хорватам.

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