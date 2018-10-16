«Никто бы из тюрем не вылезал»: Мамаев и Кокорин. LIVE

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При этом он отметил, что ситуация вокруг Кокорина и Мамаева приобрела небывалый общественный резонанс. По мнению Боярского, представители СМИ и общественность приковывают слишком большое внимание к футболистам.
«То, что творится вокруг них, — перебор. С другой стороны, закон должен быть беспристрастным. К обычным людям и знаменитым спортсменам подходить надо одинаково с правовой точки зрения», — добавил Боярский
Знаменитый болельщик петербургского «Зенита», актер Михаил Боярский подверг критике действия двух футболистов.
«Рядовая история, бытовуха. Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал. Но одно дело, когда горячатся, дерзят совсем молодые пацаны, а тут — 27-летний мужик. Кокорин же осознает, что к нему, как к любой знаменитости, приковано всеобщее внимание. Несерьезный подход у него и его друга Павла Мамаева», — цитирует Боярского «Советский спорт».
Боярский также сравнил Кокорина и Мамаева с героями романа Александра Дюма «Три мушкетера».
«Мог бы Д'Артаньян повести себя так, как зенитовец в столичном кафе или на парковке? Я напомню, что герои Александра Дюма отрубили голову женщине. Д'Артаньян наставлял рога мужу Констанции, обманом овладел Миледи… По современным меркам это поведение уголовников-рецидивистов. Один алкоголик, другой богохульник, третий вообще непонятно кто… Это вам не табуретом по голове», — сказал он.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу в СИЗО «Бутырка».