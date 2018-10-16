«Никто бы из тюрем не вылезал»: Мамаев и Кокорин. LIVE

Курсы валют$ 65.53 (-0.091) 75.85 (-0.111)
Пенсионный советник
Москва: +10°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
21:45
ИсландияШвейцария
1:2
закончен
21:45
ИспанияАнглия
2:3
закончен
21:45
Босния и ГерцеговинаСеверная Ирландия
2:0
закончен
21:45
ЭстонияВенгрия
3:3
закончен
21:45
ФинляндияГреция
2:0
закончен
21:45
БеларусьМолдавия
0:0
закончен
21:45
ЛюксембургСан-Марино
3:0
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ХорватияИордания
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
НефтехимикХК Сочи
2:4
закончен
19:30
СКАСпартак
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
4:1
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
7:3
закончен
02:30
Торонто Мэйпл ЛифсЛос-Анджелес Кингз
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
4:2
закончен
Хроника /
10:30
Адвокат Мамаева преувеличил размер штрафа игрока за пропуск тренировки
закончен
Теннис / ВТБ Кубок Кремля. 1-й круг
22:15
Дарья Касаткина (Россия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 7:6
закончен
Лига наций УЕФА
17:00
КазахстанАндорра
не начался
19:00
АрменияМакедония
не начался
21:45
ФранцияГермания
не начался
21:45
УкраинаЧехия
не начался
21:45
ИрландияУэльс
не начался
21:45
НорвегияБолгария
не начался
21:45
СловенияКипр
не начался
21:45
ЛатвияГрузия
не начался
21:45
ГибралтарЛихтенштейн
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
21:00
БразилияАргентина
не начался
21:45
БельгияНидерланды
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистБарыс
не начался
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
не начался
17:00
ТракторСибирь
не начался
19:00
Динамо РАмур
не начался
19:30
Ак БарсЙокерит
не начался
19:30
ВитязьСеверсталь
не начался
19:30
ЦСКАКуньлунь Ред Стар
не начался
19:30
Динамо МнДинамо М
не начался
19:30
СлованАдмирал
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзВанкувер Кэнакс
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКолорадо Эвеланш
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзДаллас Старз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдАризона Койотс
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсБаффало Сэйбрз
не начался
Еврокубок
20:00
Галатасарай Брешия
не начался
20:00
Црвена Звезда Андорра
не начался
20:30
Ратиофарм Ульм Монако
не начался
21:30
АСВЕЛ Тюрк Телеком
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Будучность
не начался
21:05
Маккаби Т-А ЦСКА
не начался
21:30
Бавария Панатинаикос
не начался
22:00
Гран Канария Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
не начался
Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция событий вокруг Кокорина и Мамаева
online
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсСент-Луис Блюз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзБостон Брюинз
не начался
05:00
Анахайм ДаксНью-Йорк Айлендерс
не начался
Еврокубок
19:00
Ритас Фрапорт Скайлайнерс
не начался
19:45
Морнар Уникаха
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Тофаш
не начался
20:00
УНИКС Ауксилиум Торино
не начался
21:00
Ассеко Цедевита
не начался
21:30
Лимож Альба
не начался
21:30
Доломити Энергия Зенит
не начался
21:45
Валенсия Партизан
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Жальгирис
не начался
20:45
Фенербахче Химки
не начался
21:45
Баскония Олимпиакос
не начался
21:45
Олимпия Милан Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМайами Хит
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Детройт ПистонсБруклин Нетс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
не начался
02:30
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
не начался
05:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
не начался
«Никто бы из тюрем не вылезал»: Мамаев и Кокорин. LIVE

Онлайн-трансляция событий вокруг Кокорина и Мамаева

,
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев РИА Новости
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев
Видео по теме
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продолжают отбывать наказание в виде заключение под стражу в СИЗО «Бутырка». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий с участием двух футболистов.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
10:25

При этом он отметил, что ситуация вокруг Кокорина и Мамаева приобрела небывалый общественный резонанс. По мнению Боярского, представители СМИ и общественность приковывают слишком большое внимание к футболистам.

«То, что творится вокруг них, — перебор. С другой стороны, закон должен быть беспристрастным. К обычным людям и знаменитым спортсменам подходить надо одинаково с правовой точки зрения», — добавил Боярский

Кокорин с Мамаевым
РИА Новости
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев
10:10

Знаменитый болельщик петербургского «Зенита», актер Михаил Боярский подверг критике действия двух футболистов.

«Рядовая история, бытовуха. Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал. Но одно дело, когда горячатся, дерзят совсем молодые пацаны, а тут — 27-летний мужик. Кокорин же осознает, что к нему, как к любой знаменитости, приковано всеобщее внимание. Несерьезный подход у него и его друга Павла Мамаева», — цитирует Боярского «Советский спорт».

Д'Артаньяну -- 68 5
Валерий Матыцин
Актер Михаил Боярский перед началом презентации фильма Г.Юнгвальд-Хилькевича "Возвращение мушкетеров или Сокровища кардинала Мазарини", Сочи, 9 июня 2008 года
10:40

Боярский также сравнил Кокорина и Мамаева с героями романа Александра Дюма «Три мушкетера».

«Мог бы Д'Артаньян повести себя так, как зенитовец в столичном кафе или на парковке? Я напомню, что герои Александра Дюма отрубили голову женщине. Д'Артаньян наставлял рога мужу Констанции, обманом овладел Миледи… По современным меркам это поведение уголовников-рецидивистов. Один алкоголик, другой богохульник, третий вообще непонятно кто… Это вам не табуретом по голове», — сказал он.

10:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу в СИЗО «Бутырка».