«Никто бы из тюрем не вылезал»: Мамаев и Кокорин. LIVE

При этом он отметил, что ситуация вокруг Кокорина и Мамаева приобрела небывалый общественный резонанс. По мнению Боярского, представители СМИ и общественность приковывают слишком большое внимание к футболистам.

«То, что творится вокруг них, — перебор. С другой стороны, закон должен быть беспристрастным. К обычным людям и знаменитым спортсменам подходить надо одинаково с правовой точки зрения», — добавил Боярский