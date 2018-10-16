«Он был в обиде»: как Хабиб хотел стать украинцем

Дядя российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Алекс раскрыл сенсационные подробности относительно спортивной карьеры бойца. В одном из интервью он заявил, что Хабиб с детства хотел принять украинское гражданство и выступать на соревнованиях в качестве бойца из Украины. По словам родственника спортсмена, несмотря на многократные попытки оформить гражданство завершились неудачей.

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«Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился.

Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать»,

— приводит слова Алекса Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Причиной этого стал отказ со стороны Отдела виз и регистрации, руководитель которого не стал удовлетворять запрос спортсмена и его родственников.

«Почему не получилось? Этот вопрос нужно задать Бондаренко, он был начальником ОВИРа. Его имя и отчество я не помню, а фамилию запомнил очень хорошо. Мы не раз обращались, но… Он абсолютно ничем не аргументировал отказ. Говорил: «Сдайте документы, рассмотрим».

Не знаю, как они рассматривали, но все время был отказ. И это было не один раз, а четыре или пять. Поэтому мы уже не стали больше просить. Хабиб тогда еще маленький был, у него не было паспорта. В России он числился в финансовом техникуме. Сюда он приезжал по доверенности: отец давал мне доверенность, и я его привозил»,

— добавил дядя спортсмена.

Примечательно, что Хабиб имеет опыт выступления за ряд украинских клубов, а сам он лично выражал желание получить паспорт гражданина Украины. В ответ на отказ со стороны ОВИРа спортсмен, по словам дяди, сильно негодовал.

«Он был в обиде. Он спрашивал, почему не дают паспорт, почему они так смотрят на эту ситуацию? Я отвечал ему, что не знаю и ничего сделать не могу. Он на свои первые бои летал из Полтавы. Выступал за клуб «Антарес-2000» — это охранная фирма Виктора Криворучко, который долгое время был его спонсором. Потом — за клуб Combat-DOBRO в Киеве. Руководил им Эльхан Велиев –- президент федерации боевого самбо Украины. Я тогда у него был вице-президентом. А отсюда мы уже отправили Хабиба в Россию, ему дали паспорт, и он улетел», — отметил Алекс Нурмагомедов.

Интересно, что дядя российского бойца родился именно на Украине, тогда как его брат (а их всего в семействе было четверо, включая Алекса) Абдулманап, отец Хабиба, является уроженцем дагестанского села Сильди. Оттуда же родом и сам Хабиб.

Сейчас спортсмен проживает в Махачкале, однако о регионе, где он начинал свою карьеру, 30-летний боец также не забывает. В планах Хабиба по окончании своей профессиональной деятельности внести вклад в развитие смешанных единоборств в России и на Украине.

«Он говорит, что закончит со спортом и будет тренировать. Именно в Полтаве хочет открыть спортивный комплекс имени Хабиба Нурмагомедова. Это его цель. Он хочет открыть его за собственные деньги, сколько бы на это не ушло. В Полтаве и Махачкале хочет открыть спортивный клуб Eagles MMA.

Хабиб говорил, что очень благодарен украинскому народу за то, что ему здесь помогали, когда было тяжело. Он здесь жил, выступал и всегда говорил, что Полтава ему очень нравится. Но как все сложится — мы не знаем»,

— заявил родственник Нурмагомедова.

Он также отметил, что одной из проблем в открытии спортивных секций может стать финансовый вопрос. В частности Алекс Нурмагомедов указал на возможный большой штраф, который будет наложен на Хабиба за неспортивное поведение после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. Досрочную победу одержал россиянин, применив в четвертом раунде удушающий прием. После боя он вступил в словесную перепалку с тренерами Макгрегора, а затем перелез через сетку октагона и прыгнул вперед ногами в представителей команды ирландского бойца, тем самым спровоцировав массовую драку.

За поединок против Конора Хабиб должен был получить гонорар в $2 млн, однако за данный поступок руководство UFC заблокировало выдачу денежных средств на время расследования дела в отношении россиянина. Сам Хабиб в своем инстаграме, выступив в поддержку своего соотечественника Зубайры Тухугова, отстраненного за участие в драке.

«Гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе. Только смотрите, чтобы он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца», — написал Хабиб.

Дядя Нурмагомедова же заявил, что если гонорар Дагестанскому Орлу так и не выплатят, то родственники помогут ему материально.

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