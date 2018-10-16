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«Он был в обиде»: как Хабиб хотел стать украинцем

Cтало известно о планах Нурмагомедова получить украинское гражданство

Во время встречи с бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым на стадионе... Саид Царнаев/РИА «Новости»
Во время встречи с бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым на стадионе «Анжи-Арена» в Дагестане, 8 октября 2018 года
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в начале карьеры планировал представлять интересы Украины. Об этом рассказал его родной дядя Алекс, который отметил, что миграционная служба отказала в выдаче Хабибу украинского паспорта.

Дядя российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Алекс раскрыл сенсационные подробности относительно спортивной карьеры бойца. В одном из интервью он заявил, что Хабиб с детства хотел принять украинское гражданство и выступать на соревнованиях в качестве бойца из Украины. По словам родственника спортсмена, несмотря на многократные попытки оформить гражданство завершились неудачей.

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«Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился.

Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать»,

— приводит слова Алекса Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Причиной этого стал отказ со стороны Отдела виз и регистрации, руководитель которого не стал удовлетворять запрос спортсмена и его родственников.

«Почему не получилось? Этот вопрос нужно задать Бондаренко, он был начальником ОВИРа. Его имя и отчество я не помню, а фамилию запомнил очень хорошо. Мы не раз обращались, но… Он абсолютно ничем не аргументировал отказ. Говорил: «Сдайте документы, рассмотрим».

Не знаю, как они рассматривали, но все время был отказ. И это было не один раз, а четыре или пять. Поэтому мы уже не стали больше просить. Хабиб тогда еще маленький был, у него не было паспорта. В России он числился в финансовом техникуме. Сюда он приезжал по доверенности: отец давал мне доверенность, и я его привозил»,

— добавил дядя спортсмена.

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Приехал на Украину проведать своих родственников. 2010 и 2011 я выступал за Украинский клуб и провёл за них 9 профессиональных боев, и проводил много времени и тренировочных сборов в городе Полтава, в Полтаве потому что, тут уже 30 лет живут мои родные Дяди, и они поддерживали меня во всем и создавали все условия чтоб я лишь бы тренировался. Никогда не забывайте своих истоков. Arrived to Ukraine, to visit my relatives. In 2010-2011 I was representing Ukrainian fight club, and fought 9 professional fight during that time. Spent a lot of good times in Poltava doing training camps. My uncles lives here in Poltava more than 30 years, they always support me, and gave me great opportunities to train and not worry about anything else. Never forget your roots. #Семья

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Примечательно, что Хабиб имеет опыт выступления за ряд украинских клубов, а сам он лично выражал желание получить паспорт гражданина Украины. В ответ на отказ со стороны ОВИРа спортсмен, по словам дяди, сильно негодовал.

«Он был в обиде. Он спрашивал, почему не дают паспорт, почему они так смотрят на эту ситуацию? Я отвечал ему, что не знаю и ничего сделать не могу. Он на свои первые бои летал из Полтавы. Выступал за клуб «Антарес-2000» — это охранная фирма Виктора Криворучко, который долгое время был его спонсором. Потом — за клуб Combat-DOBRO в Киеве. Руководил им Эльхан Велиев –- президент федерации боевого самбо Украины. Я тогда у него был вице-президентом. А отсюда мы уже отправили Хабиба в Россию, ему дали паспорт, и он улетел», — отметил Алекс Нурмагомедов.

Интересно, что дядя российского бойца родился именно на Украине, тогда как его брат (а их всего в семействе было четверо, включая Алекса) Абдулманап, отец Хабиба, является уроженцем дагестанского села Сильди. Оттуда же родом и сам Хабиб.

Сейчас спортсмен проживает в Махачкале, однако о регионе, где он начинал свою карьеру, 30-летний боец также не забывает. В планах Хабиба по окончании своей профессиональной деятельности внести вклад в развитие смешанных единоборств в России и на Украине.

«Он говорит, что закончит со спортом и будет тренировать. Именно в Полтаве хочет открыть спортивный комплекс имени Хабиба Нурмагомедова. Это его цель. Он хочет открыть его за собственные деньги, сколько бы на это не ушло. В Полтаве и Махачкале хочет открыть спортивный клуб Eagles MMA.

Хабиб говорил, что очень благодарен украинскому народу за то, что ему здесь помогали, когда было тяжело. Он здесь жил, выступал и всегда говорил, что Полтава ему очень нравится. Но как все сложится — мы не знаем»,

— заявил родственник Нурмагомедова.

Он также отметил, что одной из проблем в открытии спортивных секций может стать финансовый вопрос. В частности Алекс Нурмагомедов указал на возможный большой штраф, который будет наложен на Хабиба за неспортивное поведение после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. Досрочную победу одержал россиянин, применив в четвертом раунде удушающий прием. После боя он вступил в словесную перепалку с тренерами Макгрегора, а затем перелез через сетку октагона и прыгнул вперед ногами в представителей команды ирландского бойца, тем самым спровоцировав массовую драку.

За поединок против Конора Хабиб должен был получить гонорар в $2 млн, однако за данный поступок руководство UFC заблокировало выдачу денежных средств на время расследования дела в отношении россиянина. Сам Хабиб в своем инстаграме, выступив в поддержку своего соотечественника Зубайры Тухугова, отстраненного за участие в драке.

«Гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе. Только смотрите, чтобы он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца», — написал Хабиб.

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Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Дядя Нурмагомедова же заявил, что если гонорар Дагестанскому Орлу так и не выплатят, то родственники помогут ему материально.

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