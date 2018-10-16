«Это все выдумки»: Тарасов сравнил жену со старухой из сказки

Адвокат бывшей жены полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны заявил, что футболист на протяжении шести лет не платит алименты и задолжал своей первой супруги, от которой у него есть дочь Ангелина, порядка 15 млн рублей.

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«В 2011 году Преображенский суд Москвы вынес решение о взыскании с футболиста алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Уже тогда зарплата у него была многомиллионная, от 5 до 10 миллионов рублей в месяц, — рассказал адвокат Сергей Жорин в интервью «МК».

— Оксана должна была получать по алиментам не меньше 2-3 миллионов в месяц. Но суд почему-то взыскал с Тарасова всего 200 тысяч рублей. Причем с годами эта сумма должна была увеличиваться, учитывая индексацию. Этого не происходило.

Оксана – скромная девушка, не публичная, не скандальная. Недавно она передала исполнительный лист по алиментам в бухгалтерию «Локомотива».

Именно бухгалтеры футбольного клуба должны были со временем индексировать размер алиментов пропорционально изменению прожиточного минимума. Но ничего этого они не делали».

Жорин, являющийся также юристом разводящейся сейчас с бывшим капитаном московского «Спартака» Денисом Глушаковым Дарьи Глушаковой, подчеркнул, что Оксана Тарасова поначалу даже не знала, что должна получать от бывшего мужа больше и лишь «недавно подсчитала, что не досчиталась семи миллионов рублей».

«Такую же сумму Тарасову придется выплатить за неустойку, которая установлена законом в случае задолженности по алиментам. Итоговая сумма получается больше 15 млн рублей,

— рассказал юрист. — Кстати, Оксана не знала про неустойку, думала попросить у Тарасова только семь миллионов. Поначалу она даже не стала привлекать юристов, а напрямую обратилась с жалобой в «Локомотив», сообщила о задолженности. Там признали косяк, извинились, но выплачивать деньги ей отказались. Все стрелки перевели на Тарасова, мол, сами разбирайтесь в семейном конфликте».

Также адвокат поведал о конфликте между бывшими супругами, случившемся из-за недовольства Тарасова предъявленными ему претензиями.

«Она обратилась к Тарасову, чем сильно разозлила его. В отместку футболист сам подал иск на нее. В заявлении он потребовал в четыре раза уменьшить размер алиментов, которые и так в его случае были смешные, — цитирует «МК» Жорина.

— Сослался на свое плачевное финансовое положение. Таким образом решил проучить жену. Но это еще не все. Тарасов потребовал задним числом пересчитать всю задолженность и тоже ее уменьшить ее в четыре раза».

Комментируя дальнейшее развитие событий, адвокат отметил, что полузащитник «Локомотива» может понести уголовную ответственность за уклонение от алиментов, а также пригрозил ему запретом на выезд зарубеж:

«Если Тарасов будет противиться, то может понести уголовную ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Еще мы можем потребовать лишить его родительских прав. Но для начала, может быть, еще ему выезд за пределы РФ закроем. Так, для настроения».

Кроме того, Жорин рассказал, что Тарасов практически не общается со своей дочерью, которую видит, по словам юриста, «не больше раза в год».

Сам футболист категорически отверг претензии в свой адрес, отметив, что алименты, назначенные решением суда, ежемесячно автоматически списываются с его зарплатного счета, а также сравнил бывшую супругу с героиней «Сказки о рыбаке и рыбке».

«Во-первых, для тех, кто не знает, как выплачиваются алименты, они не передаются в конвертах, по решению суда они автоматически ежемесячно списываются с моего личного счета, как и происходит на протяжении семи лет. Это к тому, что невозможно не выплачивать их на сегодняшний день, — приводит слова Дмитрия Super.ru.

Во-вторых, человек, который получает эти алименты, не работает семь лет, соответственно, не имея работы, человек бы не смог существовать без средств.

В-третьих, мне не хочется, чтобы за счет меня кто-то получал хайп. Тем более раздувал это все в прессе. На личном фронте у меня все хорошо, в данный момент я живу семьей и домом. Что касается долга в размере 15 млн, эта цифра выдумана, этим вопросом занимается мой адвокат. У него есть доверенность, и как он мне по итогу скажет, так и будет.

А я, повторюсь, сосредоточен на работе, и мне это неинтересно. Это мой последний комментарий на эту тему. Рекомендую перечитать «Сказку о рыбаке и рыбке», чтобы вспомнить, что происходит с жадными людьми».

С бывшей спортивной гимнасткой Оксаной Пономаренко Тарасов познакомился в 21 год, когда подвозил девушку. Они стали встречаться и вскоре поженились, а затем у них и родилась дочь Ангелина.

Прожив в браке два года, супруги развелись, по слухам, из-за измены футболиста, который после этого женился на известной певице и телеведущей Ольге Бузовой, с которой уже также развелся.

Ныне Дмитрий женат в третий раз, а его супруга Анастасия Костенко даже была недовольна тем, что Ангелина Тарасова начала карьеру модели, считая, что для девочки это не будет полезным опытом.

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