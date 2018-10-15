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Кремлевские интриги: наследница Шараповой против лучшей в мире

Первая ракетка мира Халеп: это был лучший год в моей карьере

Теннисистки Симона Халеп (слева) и Дарья Касаткина twitter
Теннисистки Симона Халеп (слева) и Дарья Касаткина
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15 октября в Москве стартует престижный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля». Главные надежды российских болельщиков связаны с 21-летней Дарьей Касаткиной, которой пророчат славу Марии Шараповой. Вместе с молодой россиянкой за титул будет бороться первая ракетка мира Симона Халеп.

15 октября в Москве на арене спорткомплекса «Олимпийский» начнется основная сетка самого статусного теннисного турнира в России — »ВТБ Кубок Кремля».

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Главные надежды России в женской сетке связаны с Дарьей Касаткиной, которую многие называют наследницей пятикратной обладательницы турниров серии Большого шлема Марии Шараповой.

«Я люблю Кубок Кремля. Это первый профессиональный турнир, на котором я играла. Играю на нем каждый год.

Хочется выиграть его, но не надо от себя ничего ожидать. Нужно выходить и делать свой максимум. Мой тренер говорит, что, если чувствуешь себя на 30%, то надо выходить и делать 100% от этих 30», — сказала Касаткина в эфире «Матч ТВ».

Также Дарья добавила, что ее кумирами в мире спорта являются испанский теннисист Рафаэль Надаль и аргентинский футболист Лионель Месси.

«Все теннисисты постоянно чем-то недовольны. Даже если сыграли отличный матч, все равно волнуются по поводу какого-то удара или очка. Иногда я слишком сильно критикую себя, но я считаю, что без этого не будет роста.

Пока что я маленький теннисный Месси, но на пути к большому. Для меня ориентирами являются два человека — Надаль и Месси»,

— подытожила Касаткина.

В прошлом году россиянка дошла до финала престижного турнира, где уступила немке Юлии Гергес. В нынешнем розыгрыше Касаткина полна решимости завоевать трофей, однако сделать ей это будет невероятно сложно — состав участниц подобрался солидный.

Из первой десятки мирового женского рейтинга на соревнования заявились четыре спортсменки — румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, представительница Нидерландов Слоан Стивенс, а также американка Кики Бертенс.

Правда Халеп, которая на сегодняшний день является лидером рейтинга WTA, допускает вариант снятия с российских соревнований.

«Как я уже говорила, я всегда очень рада выступать на этом турнире. С ним у меня связаны прекрасные вспоминания»,

— начала румынка, которая в 2013 году завоевала трофей в Москве.

«Я хотела оценить состояние своей спины. Пока она меня еще беспокоит, но посмотрим, что я буду чувствовать завтра утром. Сегодня у меня была довольно непростая тренировка. Но в моих планах поехать в Сингапур после «ВТБ Кубка Кремля».

К тому же я рада быть здесь, потому что Москва — прекрасный город. Здесь очень красиво.

Я очень рада, что гарантировала себе первую строчку рейтинга по итогам года второй сезон подряд. Это был прекрасный год, лучший в моей жизни. Победа на турнире «Большого шлема» и звание первой ракетки мира делают этот год особенным. Он надолго останется в моей памяти.

Я каждый день была сосредоточена на том, что делаю. Я все время стремилась улучшать свои результаты, не теряя ни минуты. Это постоянная кропотливая работа над собой. Именно она позволяет достигать таких результатов», — приводит слова Халеп «Чемпионат.com».

Румынка попала сразу во второй круг турнира. Ее матч должен состоятся 17 октября. Соперники пока неизвестен.

А вот россиянка Мария Шарапова скорее всего не примет участия в соревнованиях даже в статусе почетного гостя. Об этом рассказал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Скорее всего, Мария не приедет. Она приняла решение начать подготовку уже к следующему сезону.

Он будет важным, пройдет отбор на Олимпиаду в Токио, а Мария хочет там выступить», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Мужской турнир «ВТБ Кубка Кремля» является менее статусным, нежели женский. Поэтому список участников здесь гораздо скромнее. Первым сеяным будет 21-я ракетка мира итальянец Марко Чеккинато. Его главными соперниками в борьбе за трофей станут россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча Касаткиной. Соперницей россиянки на старте турнира станет украинка Леся Цуренко. Встреча начнется примерно в 20.00 по московскому времени.

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