«Убегает уже 6 лет»: Тарасов задолжал бывшей жене 15 млн

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов. 31-летний футболист задолжал своей бывшей жене Оксане Осинкиной более 15 млн рублей. Об этом сообщил адвокат экс-супруги Тарасова Сергей Жорин, который отметил, что хавбек красно-зеленых отказывается выплачивать алименты уже на протяжении шести лет.

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей»,

— цитирует адвоката ТАСС.

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По словам юриста, исполнительный лист о неуплате налогов был отправлен месту работы Тарасова, а именно руководству «Локомотива». Однако в штабе «железнодорожников» отказались помочь своему игроку в погашении задолженности. Причиной этого стали финансовые проблемы в московском клубе.

Сам же Тарасов считает, что сумма, которую он должен выплатить бывшей супруге, является завышенной.

Интересно, что изначально урегулировать конфликт мирным путем пыталась сама Оксана. В ее личной беседе с Тарасовым тот признался, что задолжал ей крупную сумму денег, однако выплачивать долг отказался. После подачи им встречного иска в суд защитная сторона девушки посчитала данный ход психологическим давлением.

«Фактически, он не просто отказался погашать задолженность, но и пошел в атаку. Он пытается надавить на свою бывшую жену, чтобы она перестала требовать с него задолженность», — сказал Жорин.

Отмечается, что суд иск Тарасова принял, однако рассматривать его пока не стал.

«После получения претензии Тарасов обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга. В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста», — продолжил адвокат Жорин, отметив, что футболисту грозит наказание в виде запрета на выезд за пределы страны.

При этом данное наказание является не самым строгим в отношении Тарасова. Юрист подчеркнул, что если полузащитник «Локомотива» и дальше будет уклоняться от уплаты алиментов, то против него может быть возбуждено уголовное дело, что может повлечь за собой лишение родительских прав.

«В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и лишения родительских прав», — заключил Жорин.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, максимальным наказанием по статье 157 является лишение свободы сроком до одного года.

Оксана является первой женой Тарасова. У пары имеется одна девятилетняя дочь по имени Ангелина.

Сейчас же полузащитник «Локомотива» состоит в отношениях с 24-летней моделью Анастасией Костенко. В январе 2018 года брак был официальном зарегистрирован, а 10 июля у пары появился ребенок. Анастасия, которая впервые стала матерью, родила Тарасову еще одну дочь.

Примечательно, для футболиста это уже третий брак. Второй его супругой была известная телеведущая, артистка и певица Ольга Бузова. Однако, как сам утверждал Тарасов, он был вынужден прекратить с ней отношения из-за желания создать семью, тогда как Бузова выступала против этого.

«У нас так и не получилось создать настоящую семью: я хочу детей, но, к сожалению, для этого нужно было желание двух людей», — говорил хавбек красно-зеленых.

Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года. В составе «железнодорожников» 31-летний полузащитник однажды стал чемпионом страны, а также выиграл два Кубка России.

В текущем сезоне Тарасов сыграл два неполных матча в Российской премьер-лиге (РПЛ). Единственным результативным действием в его активе стали две желтые карточки, полученные в игре 8-го тура первенства с «Зенитом».

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