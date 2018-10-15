Войти в футбольную элиту: что дают России победы в Лиге наций

Сборная России по футболу выступает в группе 2 дивизиона B. После трех матчей из четырех отечественные игроки набрали семь очков, у турков (три проведенные игры) — три балла, у шведов — одно (два поединка).

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Таким образом, чтобы окончательно расставить все дружины по местам, осталось провести две игры в трио. Обе пройдут в ноябре. Речь идет о матчах Турция — Швеция (14-е число) и Швеция — Россия (17-е). Команда Станислава Черчесова может завоевать первое место еще за три дня до последней битвы за просмотром игры шведов и турков — для этого достаточно, чтобы скандинавы не победили на выезде. Кстати, встреча этих соперников в Стокгольме завершилась поражением «Тре крунур» — 2:3.

Если все-таки шведам удастся взять реванш на чужой земле, то сборной России придется напрячься в последнем матче и просто не проиграть скандинавам. Получается, у команды Черчесова действительно очень хорошие шансы финишировать первой. Но что дает отечественной дружине столь близкая победа?

Повышение в классе

Сколько бы ни критиковали Лигу наций, ее концепция очень хороша — здесь нет бессмысленных матчей, где, к примеру, Германия забивает Гибралтару двукратное количество мячей. УЕФА свел равных соперников между собой. Теперь немцы играют с французами, а Гибралтар — с Лихтенштейном.

55 команд разделены на четыре дивизиона — А, В, С и D. Сборная России оказалась во второй по силе лиге. В первую попали Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Исландия, Португалия, Италия, Польша, Испания, Англия и Хорватия.

Каждый из дивизионов поделен на четыре группы по три или четыре команды. Матчи проходят с сентября по ноябрь. Идея проста — побеждаешь у себя в три или квартете — получаешь повышение, занимаешь последнее место — опускаешься в лигу статусом ниже.

Таким образом, в следующем сезоне Россия могла оказаться как в элите с Францией и Англией, так и в лиге С, где сейчас играют, например, Кипр и Литва.

От понижения команда Черчесова себя застраховала уже на сто процентов, а до элиты команду отделяет всего лишь одно очко. Вот только Лигу наций сборная России выиграть в этом сезоне не сможет, несмотря на высказывание временного главы РФС Александра Алаева о борьбе за победу в турнире.

Разыграть трофей — удел команд сильнейшего дивизиона. Четыре победителя групп встретятся в июне 2019 для того, чтобы провести полуфиналы, матч за третье место и финал турнира. Место проведения плей-офф будет выбрано в декабре 2018-го. Мини-турнир примет одна из отобравшихся туда команд.

Путевку на Евро

Из-за Лиги наций квалификация на чемпионат Европы — 2020 начнется только весной 2019 года. 55 команд будут разделены на 10 групп по пять или шесть коллективов. Путевки получат только сборные, занявшие первые или вторые места. Никаких стыковых матчей не будет.

Россия, кстати, уже совершенно точно будет во второй корзине. И полагать, что команда Черчесова застрахована от падения на третье место или даже ниже, несколько наивно. Однако, если хозяева ЧМ-2018 (не хочется об этом думать, но все же) провалят свой отбор на Евро-2020, они получат еще один шанс квалифицироваться на крупный турнир. Дело в том, что

по четыре лучшие команды из каждого дивизиона, среди тех, что неудачно провел квалификацию, в марте 2020 года разыграют по одной путевке на Евро.

В случае с дивизионом D это наверняка будут исключительно победители групп, потому что вряд ли условные Люксембург или Сан-Марино отберутся на Евро обычным путем. В лигах В и С места получат лучшие из тех, кто не попал на турнир. В дивизионе А на Евро могут отобраться все команды, в таком случае на вакантные места в плей-офф возьмут сборные из других лиг.

Учитывая, что на 15 октября сыгравшая три матча из четырех Россия — лучшая сборная во всем дивизионе В, то плей-офф, при печальном раскладе отбора на Евро нам уже обеспечен.

Можно сказать, что отечественная команда получила небольшую страховку от возможных неудач.

Чемпионат Европы — 2020 станет уникальным турниром. Его примут сразу 12 городов в 12 странах по всему континенту. В числе организаторов оказался и Санкт-Петербург. В городе на Неве пройдут три матча группового этапа, а также четвертьфинальный поединок. Если российские футболисты отберутся на турнир, то как минимум две игры они проведут у себя на родине.

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